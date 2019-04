Ovatko perussuomalaiset vasemmalla vai oikealla? Tutkija: "Suuri joukko uusia edustajia on musta hevonen" – tiukka maahanmuuttolinja yhdistää

Perussuomalaisten 39 kansanedustajasta peräti 24 on uusia. Siksi heidän linjauksiaan muussa kuin maahanmuutossa on vaikea tietää.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Niko Pyrhösen silmissä perussuomalaisten eduskuntaryhmä näyttää suurelta. Monikaan ei odottanut heille näin suurta pottia.

Vanhojen nimien lisäksi valituksi tuli huomattava määrä uusia kansanedustajia. Heistä muutamat ovat valtkunnallisestikin tunnettuja, kuten Brother Christmas -hahmona julkisuuteen noussut Ari Koponen sekä Timo Soinin aikana puolueen toisinajattelijana tunnetuksi tullut Sebastian Tynkkynen.

Perussuomalaisten nuorisojärjestön ex-puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen nousi eduskuntaan Oulun vaalipiiristä uutena kansanedustajana. Tuomo Björksten

Populismia tutkineen Niko Pyrhösen mielestä on mielenkiintoista nähdä, miten uudet kansanedustajat vaikuttavat puolueen toimintaan.

– Puoluetta ja uusia edustajia yhdistää tiukka ja nuiva maahanmuuttolinjaus. Näin suuri joukko uusia edustajia on musta hevonen. On vaikea sanoa minkälaisia konsensuksia puolueen sisällä muodostuu varsinkin, jos puhutaan sellaisista asioista, joissa perussuomalaiset eivät ole olleet perinteisesti niin vahvoilla eli muut kuin maahanmuuttokysymykset.

Isoin kysymysmerkki Pyrhösen mukaan on se, kuinka perussuomalaiset sijoittuu oikeisto–vasemmisto-akselille. Haluavatko he lisätä vai leikata? Ja jos, niin mitä ja mistä.

Asetelma muistuttaa jytkyn jälkeistä aikaa

Tutkijatohtori Pyrhösen mielestä perussuomalaisten asetelma on tällä hetkellä samankaltainen kuin Timo Soinin ollessa puheenjohtaja.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho on maltillistanut omia kommenttejaan. Tosin hänen esiintymisensä on edelleen karheaa vastakarvaan olemista.

– Toisaalta Halla-aho nostaa esiin, että persunuorten etnonationalistiset linjaukset ovat täysin kestämättömiä. Vastaavasti hän ottaa vastaan haukkuja heiltä [nuorilta], että on vetänyt liian löysää linjaa, Pyrhönen sanoo.

Vaalien äänikuninkaana Halla-aho saa kuitenkin ilmatilaa ja vapauden toimia. Vaalivoittajana hänen ei tarvitse huomoida perussuomalaisten nuorten kärkkäitä kommentteja linjastaan.

Pyrhönen arvelee, että Halla-aho pitää johtohahmona Soinin tavoin radikaalit aisoissa.

– Vaikuttaa siltä, että Halla-aho nostaa esiin sen, että on täällä paljon kreisimpääkin porukkaa kuin minä ja se mitä minä edustan, Pyrhönen sanoo.

Hän arvelee, että Halla-aho antaa itsestään vastuullisen kuvan, jotta saa pidettyä maahanmuuttovastaisen liikkeen käsissään.

Perussuomalaisten vaalivideo kuvasi samaa asiaa: ihmisistä nousee valtava määrä vihaa ja ainoastaan Halla-ahon perussuomalaisten kautta kiukun voi kanavoida jotenkin rakentavasti.

Jussi Halla-aho ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo jännittävät ennakkoääniä. Tuomo Björksten

Maahanmuuttokriittisyys on perussuomalaisten tärkein poliittinen teema ja se on pysynyt Pyrhösen mukaan samanalaisena kuin ennenkin.

Maahanmuuton rooli puolueen sisällä on kuitenkin erilainen kuin aiemmin.

Timo Soinin aikaan maahamuuton rooli ei ollut avoimesti puolueen tärkein asia. Nyt se on.

– Se on avoimesti sitä. Se on virallinen, kiistaton ykkösagenda, mutta sen sisältö ei varsinaisesti näytä kovinkaan erilaiselta kuin mitä se on ollut jo pidempään. Nuiva porukka on voinut määritellä sen jo pitkään, Pyrhönen sanoo.

Suhtautuminen muihin aiheisiin ei tutkijatohtori Pyrhösen mukaan ole juuri muuttunut ajan kuluessa. Äänenpainot ovat tosin koventuneet.

– Esimerkiksi Oulun seksuaalirikosepäilyt on pidetty esillä ja niihin on otettu tiukasti kantaa. Puhe on tiukkaa vaalien alla ja silloin ei olla hakemassa kestäviä kompromisseja, vaan tiukkaan paalutetaan, mikä on oma linja.

Pyrhönen arvelee, että perussuomalaisten uudet kansanedustajat eivät voi sanella sitä, kuinka radikaali puolueen linja tulee olemaan.

– Uusien täytyy asettua talon tavoille. Lisäksi Halla-aho on jo pitkään vetänyt tiukkaa linjaa ja hänellä on vaalikuninkaana sellainen mandaatti, että mitä linjauksia hän lähtee tekemään, niin niitä on tosi vaikea puolueen sisältä lähteä kyseenalaistamaan.

Muut puolueet pyrkivät perussuomalaisten vesille

Pyrhönen ei usko, että perussuomalaiset päätyvät hallitukseen. Siitä kielivät jo Halla-ahon ja SDP:n Antti Rinteen väliset kemiat vaalien alla.

– Paljon riippuu siitä, minkälaisia ehtoja muut isoimmat puolueet asettavat ja mikä on heidän hallitukseen pääsemishalunsa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne eduskuntavaalien tulosillassa. Tuomo Björksten

Moni on ennustanut, että hallitusneuvotteluista on tulossa vaikeat. Niko Pyrhönen arvioi, ettei tilanne ole kuitenkaan poikkeuksellisen vaikea. Hän viittaa Ruotsin hallitusneuvotteluihin, jotka kestivät 134 päivää sekä perussuomalaisten vuoden 2011 jytkyyn, jolloin neuvotteluihin meni 66 päivää.

Perussuomalaisten nousu suureksi puolueeksi ei ole uutta. Siksi muut puolueet osaavat toimia sen kanssa.

– Moni asia on suhteellisen selvää, kuten minkälaista politiikkaa kukin puolue haluaa tehdä. Tässä on monia eri teitä enemmistöhallituksen muodostamiseen. En näkisi, että näistä hallitusneuvotteluista tulisi lainkaan vaikeita.

Perussuomalaiset on melkein suurin eduskuntapuolue ja Pyrhönen uskoo, että se tulee näkymään muiden puolueiden politiikassa viimeistään seuraavien vaalien lähestyessä.

– Silloin aletaan nähdä sitä, että isot puolueet alkavat miettiä, että millä tavoin ne voisivat jotenkin nakertaa perussuomalaisten seuraavaa menestystä. Enemmän tai vähemmän tullaan kalastelemaan perussuomalaisten vesillä. Vähintäänkin yksittäiset puolueiden edustajat tulevat tekemään tämän tyyppisiä irtiottoja.