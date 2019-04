Kulmuni Keskustan vaalitappiosta: "Vaatii puolueessa erittäin kovan ja tiukan analyysin"

Keskustan varapuheenjohtajan Katri Kulmunin mukaan puolueessa on nyt tehtävä tiukka analyysi historiallisen vaalitappion syistä. Keskusta menetti eduskuntavaaleissa kahdeksantoista paikkaa ja kannatus putosi 7,3 prosenttiyksiköllä.

Kulmuni itse nousi oman vaalipiirinsä Lapin äänikuningattareksi. Viime vaaleista tuli kuitenkin takapakkia lähes 1300 äänen verran. Ääniosuudesta suli 13,7 prosenttiyksikköä, mutta Keskusta menetti Lapissa vain yhden paikan.

– Olen iloinen ja kiitollinen, että saa jatkaa eduskunnassa Lapin ja isänmaan puolesta, mutta puolueen tilanne on surullinen ja harmittava. Tämä oli historian kovimpia vaalitappioita. Se vaatii puolueessa erittäin kovan ja tiukan analyysin, Kulmuni sanoi.

Talousasiat ajoivat liikaa edelle

Hänen mukaansa syvempien analyysien aika Keskustan vaalitappion syistä on vielä edessä. Yhdeksi tekijäksi hän kuitenkin nostaa keskittymisen liiaksi talousasioihin.

– Talous on tärkeä asia elämässä ja politiikassa, niin on myös paljon muita tärkeitä asioita ja niiden korostaminen on kyllä Keskustalle ensiarvoisen tärkeää, Kulmuni pohtii.

Kulmuni muistuttaa, että Keskustan satavuotinen historia antaa uskoa siihen, että puolue kykenee vielä uuteenkin nousuun. Lääkkeet Keskustan uuteen nousuun kumpuavat puolueelle perinteisesti tärkeistä asioista: maakuntien puolustamisesta, koko maan asuttuna pitämisestä ja keskittämiskehityksen vastustamisesta.

– Politiikassa välillä voittaa ja välillä häviää. Ajattelen, että jokaisessa tappiossa on voiton siemen. Kyllä Keskusta lähtee tavoittelemaan uutta nousua ja se rakennetaan ainoastaan syvän aatteellisella politiikalla, Kulmuni sanoo.

"Tämä ei ole yhden miehen eikä naisen show"

Kulmuni ei halua arvioida, miten vaalitappio vaikuttaa esimerkiksi puheenjohtaja Juha Sipilän asemaan tai siihen järjestetäänkö puoluekokous mahdollisesti etuajassa.

– Tämä ei ole yhden mielen eikä naisen show.

Uskoa tulevaan antaa myös se, että puolue sai läpi monia nuoria edustajia useissa vaalipiireissä. Uusia kolmikymppisiä Keskustan kansanedustajia ovat muun muassa Paavo Väyrysen entinen europarlamenttiavustaja, keskisuomalainen Joonas Könttä, sekä entinen keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi Hämeen vaalipiiristä.

Omasta vaalipiiristään Lapista Kulmunin rinnalle eduskuntaan valittiin tutut puoluetoverit Mikko Kärnä ja Markus Lohi. Kulmuni uskoo, että eduskuntayhteistyö muidenkin lappilaisedustajien kanssa sujuu totutun tiiviisti yli puoluerajojen.

– Seitsemän lappilaista kansanedustajaa on aina pitänyt yhtä. Meillä on semmoinen Lappi-puolue siellä, Kulmuni luonnehtii.

Kulmuni pitää tärkeänä myös sitä, että kotiseutunsa Meri-Lappi sai nyt kaksi edustajaa Arkadianmäelle, kun ensikertalainen Kaisa Juuso (ps.) nousi eduskuntaan.

– Kyllä se on hieno juttu. Meillä ei sieltä seudulta ole ollut pitkään aikaan useampaa kansanedustajaa, että se on hieno asia kotiseudulle ja koko Lapille ja Suomelle.