Herätys: Notre Damen tuhoisa tulipalo sai ranskalaiset kyyneliin, Yle selvitti kansanedustajien leikkaushalut ja kevään lämpimin päivä

Pariisin Notre Dame vaurioitui rajussa palossa

Pariisin kuuluisa Notre Damen katedraali on kärsinyt suuria vaurioita tulipalossa. Palo on nyt saatu hallintaan, mutta se ehti tuhota kirkkoa pahoin. Keskilaivan katto ja sen päällä seisonut kapea torni ovat romahtaneet. Palokunta onnistui pelastamaan suuret kellotornit. Palo sai alkunsa todennäköisesti korjaustöistä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lupaa, että Ranskan ehkä tärkein kulttuurimonumentti rakennetaan uudelleen. Sammutustyö jatkuu.

Menoja leikaten vai veroja kiristäen – talouspolitiikasta on tulossa hallituksen jakolinja

Jyrki Lyytikkä / Yle

Jos rahat eivät riitä, on periaatteessa kaksi vaihtoehtoa: Menoja on pienennettävä tai tuloja kasvatettava. Tämä pätee myös valtion taloudenpitoon. Yle selvitti, kumpaan vaihtoehtoon kansanedustajien enemmistö on vaalikonevastausten perusteella kallistumassa.

Jumala-sana saatetaan poistaa partiolupauksesta – kirkon ja partion tiivis side on murtumassa

Partiolaiset tunnistaa usein huivista ja osmonsolmusta, tai kuten kuvassa, josefiinansolmusta. Jouni Koutonen / Yle

Jatkossa tuore partiolainen ei ehkä enää lupaakaan rakastaa Jumalaa, kuten partiolupauksessa nyt sanotaan. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään yhdestä sanasta, vaan koko partioliikkeen suhteesta uskontoon ja kirkkoon. Uskonto on Suomen suurimmalle nuorisojärjestölle herkkä kysymys, joka jakaa mielipiteitä.

Tänään on todennäköisesti vuoden toistaiseksi lämpimin päivä

Sääennuste tiistaille 16. huhtikuuta. Yle

Sää on tänään aurinkoista. Pohjois- ja Itä-Lapissa pilvisyys on paikoin runsasta. Lämpötila kohoaa Länsi-Suomessa ylimmillään 15 asteen tuntumaan, joten päivästä on tulossa todennäköisesti kuluvan vuoden toistaiseksi lämpimin päivä. Ainoastaan osassa Lappia on tänään hieman viileämpää kuin eilen, muualla maassa sää lämpenee edellispäiviin nähden.

