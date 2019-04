Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila Helsingin Ensikoti ry:n toiminnanjohtajaksi

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on valittu Helsingin Ensikoti ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi. Kurttila aloittaa uuden työnsä syyskuussa.

Kurttila on toiminut vuodesta 2014 Suomen lapsiasiavaltuutettuna ja päättää viiden vuoden toimikautensa vappuna.

Kurttila oli eduskuntavaaleissa SDP:n ehdokkaana Keski-Suomen vaalipiiristä ja jäi varasijalle.

Kurttila kertoi jo alkuvuodesta, että häntä ei tulla esittämään lapsiasiavaltuutetuksi jatkokaudelle.

Uudeksi lapsiasiavaltuutetuksi valittiin määräaikaisena professorina Turun yliopistossa sosiaalityön oppiaineessa ja lastensuojelun asiantuntijajäsenenä Helsingin hallinto-oikeudessa toiminut Elina Pekkarinen.

Helsingin Ensikoti ry on kansalais- ja lastensuojelujärjestö, jonka tehtävänä on tukea lasta odottavia ja pienten lasten perheitä vanhemmuudessa ja arjen hallinnassa. Sen toimintayksiköt sijaitsevat Helsingissä ja Espoossa. Yhdistyksellä on lisäksi asuntoja, joita vuokrataan vähävaraisille lapsiperheille.