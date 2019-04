Kuvat näyttävät Notre Damen tulipalon dramaattiset hetket: Ikonisen maamerkin tuhoutuminen järkytti Pariisia

Ian Langsdon / EPA

Notre Damen katedraalin torni sortui illalla rajusti levinneessä tulipalossa. Kattorakenteet tuhoutuivat täysin.

Suuri joukko järkyttyneitä pariisilaisia ja turisteja kokoontui seuraamaan Notre Damen tulipaloa. Nämä ihmiset katsoivat polvistuneina paloa myöhään illalla.

Liekit nousivat palon alkuvaiheessa korkealle ja sankka savu levisi laajalle alueelle Pariisissa.

Notre Dameen oltiin tekemässä remonttitöitä. Tämä kuva on otettu katedraalin kattorakenteista palon jo levittyä.

Osa ihmisistä risti kätensä Seinen rannalla.

Varhaisgoottilainen katedraali on Unescon maailmanperintökohde ja yksi Euroopan suosituimmista turistinähtävyyksistä. Notre Damessa on vieraillut vuosittain miljoonia ihmisiä.

Liekkejä vastaan taistelleista palomiehistä tuli pariisilaisten sankareita.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja hänen vaimonsa Brigitte saapuivat palopaikalle illalla. Macron ilmoitti, että Notre Dame kunnostetaan.

Suuri osa Notre Damen taideteoksista ja pyhäinjäännöksistä onnistuttiin pelastamaan. Osa oli siirretty pois remontin takia, osa mittaamattoman arvokkaista esineistä onnistuttiin pelastamaan palon sytyttyä.

Ranskalaiset palomiehet taistelivat tulta vastaan Notre Damen katedraalissa 15. huhtikuuta. Yon Valat / EPA

Notre Damen kunnostukseen on alettu luvata lahjoituksia. Ylellisyysuotteita valmistava LVMH ja sen osaomistajan Bernard Arnault'n perhe on luvannut 200 miljoonaa euroa. Kering-konsernin toimitusjohtaja François-Henri Pinault on luvannut sadan miljoonan euron lahjoituksen.

Ensi tietojen mukaan paloa ei sytytetty tahallaan, vaan kyse on onnettomuudesta. Se saattaa liittyä katedraalissa meneillään olleisiin korjaustöihin. Tietoa ei ole saatu vahvistettua. Kuvassa Notre Dame varhain aamulla tuhoutuneen tornin puolelta.

