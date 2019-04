Toimittajalta: Päivä Pariisissa valkenee tuhkanharmaana

Surulliset kaupunkilaiset seurasivat Notre Damen tuhoutumista Pariisin yössä. Pariisilaisten rakkain monumentti Notre Dame paloi yhä pienellä liekillä, ja kuumuus kirkon lähellä oli kova. Moni halusi tulla kuitenkin jättämään jäähyväisensä rakkaalle katedraalille.

Seine-joen varsi oli aamuyöllä täynnä ihmisiä. Osa paikalle tulleista itki ja osa lauloi hiljaa hengellisiä lauluja. Monet pitivät toisiaan käsistä kiinni ja tuijottivat samalla käsittämättömältä tuntuvaa näkyä.

Välillä sadat ihmiset hurrasivat ja taputtivat sammutustöitä urheasti jatkaville palomiehille.

Pariisilainen Raymond Pic seurasi tulipaloa tyttärensä ja pojanpoikansa kanssa. Hän halusi viipyä palopaikalla kunnioittamassa Notre-Damen, suomeksi "meidän rouvamme" muistoa.

– Olen aivan järkyttynyt. Kyseessä on pahin katastrofi vuosisatoihin. Notre Dame on Pariisin symboli, se on vielä Eiffel-torniakin merkittävämpi. Pahoin pelkään, ettei siitä ole aamun sarastaessa juuri mitään jäljellä, mies totesi.

Samaa mieltä oli Françoise-niminen pariisitar. Hän ihmetteli viranomaisten voimattomuutta tulipalon edessä.

– Rakennus on valvonut kaupunkia vuosisatojen ajan, mutta romahtaa muutamassa tunnissa. Eikä mitään ollut tehtävissä, kaikesta tekniikasta ja kalustosta huolimatta, hän huokasi.

Harras katolinen Ghyslaine Nordin oli rukoillut palopaikalla koko illan. Hän kertoi käyneensä kirkossa viimeksi kaksi viikkoa sitten. Tuolloin ei voinut tuolloin arvata, ettei seuraavaa kertaa kenties enää tulisi.

– Kyyneleet nousivat silmiini, kun näin Notre Damen ilmiliekeissä. Toivottavasti katedraali suojelisi meitä jatkossakin, mittavista tuhoista huolimatta. Toivottavasti se pystytään kunnostamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Notre Damen katedraalin tuhoisa tulipalo on Ranskalle ja koko Euroopallekin kulttuurihistoriallinen katastrofi. Rakennus on ollut Pariisin sydän vuodesta 1345 ja todistanut maailmansotia, vallankumouksia ja luonnonmullistuksia. Tulipalon myötä osa Ranskan ja koko ihmiskunnan historiaa katosi.

Varhaisgoottilainen rakennus on Unescon maailmanperintökohde ja myös yksi Euroopan suosituimmista turistinähtävyyksistä. Siellä on vieraillut vuosittain jopa 14 miljoonaa ihmistä.

Katedraali oli monelle suomalaisellekin tärkeä paikka, johon liittyy rakkaita muistoja.

Tiistain valjetessa nuo muistot elävät mielessämme. Notre Damen paikalla Pariisin ytimessä on savuava runko.

Pientä lohdutusta tuo se, että osa kirkon taidehistoriallisesti merkittävistä aarteista saatiin vietyä savun ja liekkien luota turvaan. Pariisilaiset heräävät uuteen päivään kuitenkin hiljaisina ja tuskaisina.