Lentokoneessa Ouluun salamatkustanut kirjekyyhky jää Suomeen, koska espanjalainen omistaja ei sitä kaipaa – uudessa kodissa lintua kutsutaan Messiksi

Tästä on kyse Viestikyyhky lensi Teneriffalta Ouluun lentokoneen laskutelinetilassa maaliskuussa.

Linnun omistaja löydettiin työlään etsinnän jälkeen, mutta hän ei halunnut eksynyttä kyyhkyään takaisin.

Linnulle löytyi uusi koti Haukiputaalta paikallisen kyyhkysharrastajan lakasta.

Mehmet Cevirel nimesi uuden lintunsa Messiksi.

Espanjassa on kiinnostuttu Suomessa hyvin kohdellun kyyhkyn kohtalosta.

Lentokoneen siivin Kanariansaarilta Suomeen lentänyt kalliokyyhky ei pääsekään takaisin etelän lämpöön. Ensin Juan Carlokseksi ja sittemmin Messiksi nimetyn kyyhkyn uusi koti on Oulun kupeessa Haukiputaalla.

Rankasta lentomatkasta nelisen viikkoa kotihoidossa toipunut lintu voi hyvin. Seuraavaksi edessä on kuitenkin totuttelu uuteen ympäristöön, kun linnun omistaja ei kaivannutkaan kyyhkyä takaisin Kanariansaarille.

Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen varapuheenjohtaja Ari-Pekka Auvinen järjesteli linnun palauttamista Kanarialle.

– Kyllähän se pettymys oli, kun kuulin, että omistaja ei ole kiinnostunut kyyhkystään. Mutta lopulta tämä on kaikin puolin parempi ratkaisu, Auvinen arvioi.

Messin uudessa kotilakassa 26 kyyhkykaveria

Noin vuoden ikäisen linnun uusi omistaja on haukiputaalainen viestikyyhkyharrastaja Mehmet Cevirel, joka toivottaa tulokkaan tervetulleeksi uuteen kotiinsa.

Cevirel ottaa Messin käteensä ja tarkastaa sen sukupuolen. Hän päättelee sukupuolen vetämällä kyyhkystä nokasta.

– Tämä on tyttö. Pojat pistää hanttiin ja pyristelevät, tytöt eivät välitä, Cevirel arvioi.

Mehmet Cevirelin oli helppo nimetä uusi tulokas. Cevirel kertoo, että perheen poika nimettäisiin Messiksi, mutta perheessä on nyt kolme tyttöä, joita vaimo ei ole antanut nimetä jalkapallotähden mukaan. Timo Nykyri / Yle

Cevirel päätti antaa linnun nimeksi Messi, joka on nopea kaveri kuten kyyhkykin. Olihan lintu sentään jonkin aikaa luultavasti maailman nopein kyyhky tullessaan lentokoneella Suomeen. Vaikka sukupuoli varmistui, ei Messin nimi enää muutu.

– Jos linnuista tykkää, niin niillä on nimet.

Mies päästää Messin kyyhkyslakan ovelta lentoon, ja se pyrähtää suoraan uusien ystäviensä viereen.

– Tervetuloa Messi, Cevirel naurahtaa.

Mehmet Cevirel aloitti kyyhkysharrastuksen jo teini-iässä Turkissa.

– 14–15-vuotiaana aloitin, mutta isä ei tykännyt. Hän käski lopettamaan, mutta harrastus jäi sydämeen.

Nyt hänellä on Oulun Haukiputaalla kyyhkysilleen oma kotilakka, jossa oli jo entuudestaan 26 viestikyyhkyä. Cevirelin mukaan Oulun seudulla on hänen lisäkseen muutama muu harrastaja. Suomessa on kaikkiaan parikymmentä viestikyyhkyharrastajaa.

Kyyhky selvisi kylmästä lomalennosta

Kanarialla rengastettu kyyhky saapui Suomeen lentokoneen laskutelinetilassa maaliskuun puolenvälin jälkeen.

Kylmettyneen kyyhkyn löysivät Oulun lentokentän työntekijät, joilta lintu siirtyi Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kotihoitoon.

Heikossa kunnossa ollut lintu virkosi nopeasti. Kovia kokeneen kyyhkyn ensimmäiset eväät olivat vesi, keitetty kananmuna ja vedessä liotettu leipä.

Messi ei kauaa aristellut uusia kumppaneitaan, vaan alkoi tehdä tuttavuutta muiden kyyhkyjen kanssa. Timo Nykyri / Yle

30 vuotta lintuja harrastanut ja tutkinut Ari-Pekka Auvinen kertoo, että viestikyyhky siirtyy nyt täydessä kunnossa uudelle omistajalleen.

– Lintu oli virkeä ja valpas ja ulkoisestikin kyyhkystä näki, että se on niin hyvässä kunnossa kuin vain voi olla.

Mutta miten tulokaskyyhkyn uskaltaa laskea ensimmäisen kerran lentoon, kun sen sisäiseen navigaattoriin kodiksi on ohjelmoitu Gran Canaria?

Auvisen mukaan tässä ei pitäisi olla ongelmia. Hän arvioi, että viime vuonna syntynyt lintu kotiutuu hyvin Haukiputaalle.

– Kokeneempi kyyhky voisi lentoon päästessään ottaa suunnan kohti Kanariansaaria, mutta nuori lintu kiintyy nopeasti lakkaansa ja hahmottaa uuden ympäristönsä ensimmäisillä lennoillaan.

Espanjan maataloushallinto kiinnostui kyyhkystä

Vaikka omistaja ei kyyhkyään takaisin halunnutkaan, niin lintu vaikuttaa kiinnostavan Espanjassa.

Ari-Pekka Auvisen mukaan heidän Kanarian yhteyshenkilönsä on kertonut paikallisen maataloushallinnon kiinnostuneen karkurikyyhkyn kohtalosta.

– Ilmeisesti Espanjassa ihmetellään, että miten tällaista vaivaista pulua kohdellaan näin hyvin. Ensin halutaan palauttaa takaisin, ja kun se ei onnistu, niin sitten järjestetään uusi koti.

Viestikyyhkyn aiempi omistaja ei halunnut takaisin eksynyttä lintuaan, mutta Kanariansaarten maatalousviranomainen kiinnostui kyyhkyn kohtalosta. Timo Nykyri / Yle

Auvinen aikoo lähipäivinä lähettää maatalousviranomaiselle kuvia kyyhkystä ja sen uudesta kodista.

Auvisen mukaan nuorta lintua ei olisi laskettu yksin lentoon kohti Kanariansaaria, vaan lomalentoyhtiö oli jo lupautunut lennättämään linnun kustannuksitta takaisin kotiin.

– Tällä kertaa toki lämpimässä ja painestetussa tilassa, Auvinen naurahtaa.

Keskustele aiheesta kello 22.00 saakka.

Lue myös:

Kalliokyyhky matkasi Teneriffalta Ouluun lentokoneen laskutelineessä ja selvisi siitä hengissä, nyt mietitään jo paluuta kotiin