Pelastuspäällikkö: Notre Damen katedraalin palon torjuntaa on lähes mahdotonta harjoitella

Pelastuspäällikkö Jari Korkiamäki pitää Pariisin Notre Damen palon torjuntaa erittäin haastavana. Tämänhetkisten tietojen mukaan palo sai alkunsa katedraalin kattorakenteissa kymmenien metrien korkeudessa.

– Suurin ongelma on paloalueen tavoittaminen, Helsingin pelastuslaitoksella työskentelevä Korkiamäki arvioi Ylelle puhelinhaastattelussa.

Pelastajien on arvioitava, missä paloa pystyy sammuttamaan turvallisesti, miten sitä voi rajoittaa ja miten kalustoa saa paikalle.

Notre Damen palo eteni hyvin nopeasti. Korkiamäen mukaan vanhoissa rakennuksissa ei yleensä ole rakenteita, jotka estäisivät palon etenemisen.

Rakennusmateriaalit ovat myös usein helposti syttyviä ja pölyisiä.

"Voimavarat eivät riitä kaikkeen"

Palo tuhosi katedraalin puisen katon ja keskellä nousevan tornin. Maanantaina illalla syttynyt palo saatiin hallintaan vasta tiistaina aamupäivällä.

Korkiamäen mukaan pelastusoperaation johdon täytyy tehdä palotilanteissa nopeita päätöksiä. On arvioitava, mitä on jo menetetty ja mitä on vielä pelastettavissa.

– Alkuvaiheessa voimavarat eivät riitä kaikkeen.

Pelastajat ja katedraalin työntekijät ehtivätkin pelastaa osan katedraalin taideaarteissa. Palon eteneminen saatiin pysäytettyä rakennuksen kellotorneissa.

Tulipaloja syttyy usein korjaustöiden yhteydessä

Notre Damen palon syttymissyytä ei vielä tiedetä. Pariisin pelastuslaitoksella on arvioitu, että palo saattaa liittyä katon keskellä kohonneen tornin ennallistustöihin.

– Valitettavan usein tulipaloja syttyy korjaustöiden yhteydessä, Korkiamäki toteaa.

Korjaustöissä tulisikin olla erityisen huolellinen, jotta paloja ei syttyisi ja ne huomattaisiin nopeasti.

Korkiamäen mukaan pelastusasemien on syytä tuntea tarkkaan lähistön merkkirakennukset ja suunnitella pelastustoimia etukäteen.

– Aika mahdotonta on silti harjoitella sillä tasolla, mitä tuossa olisi tarvinnut, Korkiamäki arvioi.

Korkiamäen mukaan kulttuurihistoriallisia kohteita olisikin syytä suojata esimerkiksi automaattisilla sammutuslaitteilla.

– Muuten pelastustoimi on jo alkuvaiheessa myöhässä.

