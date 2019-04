Tampereen Hämeenkatu uusitaan perusteellisesti raitiotien rakentaminen yhteydessä – yli puolet raiteista jo valmiina

Tampereen kaupunki on sopinut rakentamisen laajennuksesta Hämeenkadun osalta.

Tampereen raitiotien rakentamisen yhteydessä koko Hämeenkatu uusitaan perinpohjaisesti. Raitiotieallianssi uusii kaikki Hämeenkadun jalkakäytävät, maanalaisen kunnallistekniikan ja katuvalaistuksen.

Tampereen kaupunki ja Raitiotieallianssi ovat sopineet rakentamissisällön laajennuksesta Hämeenkadun osalta.

– Arvioimme, että kadunrakennustyöt on järkevää tehdä nyt yhtä aikaa raitiotien rakentamisen yhteydessä. Katu uusittaisiin joka tapauksessa myöhemmin, mutta näin toimien töiden kokonaiskesto ja haitta liikenteelle ja toimintaympäristölle on pienempi, Tampereen kaupungin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen sanoo tiedotteessa.

Kaupunki haluaa myös varmistaa, että rakentamisessa saavutetaan paras mahdollinen tekninen toimivuus ja vältytään eri rakennusvaiheiden ja eri toimijoiden yhteensovituksen tuomilta laaturiskeiltä.

Hämeenkadun rakentamistyöt valmistuvat vuonna 2021, tosin viimeinen osuus kadun reuna-alueista eli jalkakäytävistä ja pyöräilyväylistä vuonna 2022.

Raitiotierataa välille keskusta–Hervanta–Tays rakennetaan tänä vuonna ennätysmäärä. Valtaosa kiskotöistä valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Rakentaminen aikataulussa, kustannukset tavoitteessa

Raitiotien ensimmäinen osa kulkee keskustasta Hervataan ja Taysille. Rakentaminen etenee edelleen suunnitelmien mukaisesti. Hankkeesta on jo valmiina yli puolet eli 54 prosenttia. Rataa on rakennettu noin kuusi kilometriä.

– Etenemme täysin aikataulussa. Alkanut kausi on yhtä vilkas kuin viime vuosi, mutta kaksoisraidetta rakennetaan enemmän, noin kahdeksan kilometriä lisää. Siitä isoin osa on Hervannan valtaväylän varrelle tänä kesänä rakennettava sepelirataosuus, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Mikko Nyhä sanoo.

– Lisäksi varikolle tehdään raidetta noin kaksi kilometriä. Myös Hervannan valtaväylän varrelle rakennetut isot raitiotiesillat valmistuvat tänä vuonna ja ratatyöt ja raitiopysäkkien rakentaminen jatkuvat keskustassa, Kalevassa ja Hervannassa.

Kaupungin mukaan raitiotiehankkeen kustannukset ovat pysyneet suunnitellun mukaisina. Tampereen kaupunginvaltuuston lokakuussa 2016 hyväksymä raitiotien ensimmäisen osan toteutusvaiheen tavoitekustannus oli reilut 219 miljoonaa euroa.

Toteutusvaiheen aikana projektiin on hyväksytty lisäyksiä noin kahdeksan miljoonaa euroa. Raitiotieallianssilta on lisäksi erikseen tilattu katurakentamista sekä vesihuoltotöitä yhteensä 33,5 miljoonaa euroa. Tähän kuuluu myös Hämeenkadun uusiminen. Näiden lisäysten jälkeen uusi tavoitekustannus on nyt noin 261 miljoonaa euroa.

Liikennöinnin on määrä alkaa vuonna 2021.