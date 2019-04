Elli Abrahamsson tähtää maan halutuimpaan kauppakorkeakouluun kuten tuhannet muutkin: "Niin iso määrä, että on vaikea käsittää" – Katso korkeakouluhaun 600 suosituinta opiskelupaikkaa

Talous on aina kiinnostanut Aalto-yliopistoon pyrkivää Elli Abrahamssonia. Hakijoiden suuri määrä kannustaa valmistautumaan täysillä pääsykokeeseen.

Talous on aina kiinnostanut Aalto-yliopistoon pyrkivää Elli Abrahamssonia. Hakijoiden suuri määrä kannustaa valmistautumaan täysillä pääsykokeeseen. Laura Railamaa / Yle

Tutki jutun lopussa olevasta taulukosta, mihin tutkintoihin on eniten ensisijaisia hakijoita ja missä kilpailu on kovinta.

Aalto-yliopiston kauppatieteet ovat kevään suosituin hakukohde. Juuri sinne hakee myös helsinkiläinen Elli Abrahamsson.

Abrahamssonin kanssa Aalto-yliopiston kauppatieteiden 282 opiskelupaikasta kilpailee lähes 3 100 hakijaa, jotka ovat Abrahamssonin tavoin valinneet sen ensisijaiseksi hakukohteekseen.

Samoja opiskelupaikkoja havittelee lisäksi 1 800 hakijaa, joiden ensisijainen hakutoive on joku muu. Jos nämä hakijat eivät pääse omiin suosikkikohteisiinsa, mutta heillä on ensisijaisia hakijoita paremmat pisteet, ohittavat he valinnoissa ensisjaiset hakijat.

– Olen kyllä tiennyt, että sinne hakee paljon. Mutta tämä on niin iso määrä, että sitä on vaikea käsittää. Tuntuu tosi oudolta, että sinne voisi jotenkin päästä, päivittelee Abrahamsson.

Tee niin paljon töitä kuin pystyt ja katso, mihin sillä pääsee. Elli Abrahamsson

Abrahamsson on valmistautunut kesäkuussa järjestettävään pääsykokeeseen tammikuusta lähtien. Hän käy valmennuskurssilla ja lukee viitenä päivänä viikossa. Toukokuussa tahti kiristyy kuuteen päivään.

Tieto siitä, että kilpakumppaneita on paljon, ei kuitenkaan häntä lannista. Nyt on vain yritettävä valmistautua vieläkin tarmokkaammin. Samaa hän suosittelee muillekin.

– Ei se auta, että miettii paljonko sinne pyrkii, jos sinne oikeasti haluaa. Se on itsestä kiinni ja asenteesta. Tee niin paljon töitä kuin pystyt ja katso, mihin sillä pääsee.

Elli Abrahamsson ei vielä tiedä tulevaisuuden ammattiaan. Hän uskoo, että laaja-alainen kaupallinen koulutus avaa ovia moneen suuntaan. Aalto-yliopistoon houkuttaa myös mahdollisuus yhdistää opintoihin vaikkapa sisustusarkkitehtuuria. Laura Railamaa / Yle

Kymmenet tuhannet hakijat valmistautuvat parhaillaan kevään ja alkukesän aikana järjestettäviin pääsykokeisiin. Osa hakijoista saa opiskelupaikan ylioppilastodistuksen arvosanojen perusteella, ja käytäntö laajenee ensi vuonna.

Yo-todistuksella suoraan unelma-alalle – Katso aineet ja arvosanat, joilla keräät pisteet oikikseen, lääkikseen ja kauppikseen vuonna 2020

Pääsykokeet ovat silti jatkossakin yksi väylä korkeakouluihin, vaikka niiden perusteella valittavien määrä vähenee.

Ensisijaisten hakijoiden määrä kertoo alan suosiosta

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea kuuteen eri koulutukseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Suosituimmat hakukohteet valitaan muita useammin ykkössijalle. Osa hakijoista voi myös hakea vain yhteen koulutukseen.

Eniten ensisijaisia hakijoita on aiempien vuosien tapaan isojen kaupunkien yliopistojen kauppatieteellisen, oikeustieteellisen ja lääketieteellisen koulutuksen hakukohteisiin.

Yle Uutisgrafiikka

Kun hakukohteiden ensisijaisten hakijoiden määrää verrataan aloituspaikkojen määrään järjestys muuttuu.

Tällä kilpailtuimpien alojen listalla ovat jälleen kärjessä yliopistojen elokuva- ja teatterialan hakukohteet, joissa aloituspaikkoja on vähän.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijälinjan kahtatoista aloituspaikkaa tavoittelee yli 850 ensisijaista hakijaa. Hakijoita yhtä paikkaa kohden on yli 70.

– Se on kyllä paha, nyt vähän helpottaa, kommentoi Elli Abrahamsson vielä vaikeammin saavutettavaan opiskelupaikkaan pyrkivien tilannetta.

Aalto-yliopiston kauppatieteen opintoihin on "vain" 11 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden.

Yliopistoissa tungosta on myös psykologian ja logopedian opiskelupaikkoihin.

Ammattikorkeakouluissa kilpaillaan eniten sosionomien monimuotokoulutuksista ja terveydenhoitoalan koulutuksista.

Yle Uutisgrafiikka

Kun Elli Abrahamsson valitsi hakukohteitaan, hän ei tutkinut etukäteen, kuinka vaikeaa tai helppoa opiskelupaikan saaminen esimerkiksi viime vuonna oli.

Pinja oli yksi harvoista ja valituista: "Vieläkin on epäuskoinen olo" – Katso Ylen hakukoneesta, mistä opiskelupaikoista kilpailtiin kovimmin

Kakkosvaihtoehtona Abrahamssonilla on englanninkielinen kansainvälisen johtamisen linja Turun yliopistossa. Sen jälkeen hakutoiveissa ovat Turun, Tampereen ja Vaasan yliopistojen suomenkieliset kauppatieteelliset opinnot.

Jos ensijainen toive kauppatieteen opinnoista Aalto-yliopistossa ei toteudu, muutkin vaihdoehdot kelpaavat.

– Ottaisin mielelläni näistä kolmesta ensimmäisestä minkä tahansa. Mutta jos pääsisin Vaasaan, niin sitä pitäisi vähän miettiä.

On kamalaa, jos pitäisi lukea uudelleen puoli vuotta. Ei hirveästi motivoi tehdä tätä uudelleen. Elli Abrahamsson

Lyhyen harkinnan jälkeen viimeisinkin vaihtoehto alkaa tuntua mahdolliselta, vaikka Vaasa on kauimpana kodista ja ystävistä.

– Olisi kamalaa, jos pitäisi lukea uudelleen puoli vuotta. Ei hirveästi motivoi tehdä tätä uudelleen.

Monet hakijat joutuvat pohtimaan, kuinka kauas kotiseudultaan he ovat valmiita lähtemään korkeakoulupaikan vuoksi.

Katso Ylen koneesta, mihin yliopistoon kotiseudultasi päästään – espoolainen Mikael Suonio päätyi oikikseen Lappiin: "Meinasin revetä liitoksista"

Korkeakouluihin pyrkivät saavat tiedon valinnoista viimeistään 28. kesäkuuta. Aloituspaikan saa vain joka kolmas, sillä paikkoja on jaossa noin 48 000 ja hakijoita on lähes 152 000 (siirryt toiseen palveluun).

Tiedot 120 000 hakijan ensisijaisista kohteista

Alla olevan taulukon kuuteen sataan koulutukseen hakee yhteensä 120 000 ensisijaista hakijaa.

Taulukkoon on koottu hakukohteet, joihin ensisijaisia hakijoita on vähintään 60. Tämän vuoksi osa kilpailluista kohteista on jäänyt pois.

Esimerkiksi Aalto-yliopiston elokuvakuvaajan ja dokumenttielokuvien ohjaajan koulutuksiin hakijoita on noin 40. Kilpailu on äärimmäisen kovaa, sillä aloituspaikkoja on kummassakin vain kaksi.

Taulukosta puuttuvat myös hakukohteet, joiden aloituspaikkojen määrää ei ole määritelty etukäteen. Näitä ovat esimerkiksi Taideyliopiston musiikkikasvatuksen ja musiikkiteknologian koulutusohjelmat, joihin kumpaankin on yli 120 ensisijaista hakijaa.

Mukana ei myöskään ole maisterihaun, avoimen väylän eikä tiedekilpailuissa menestyneiden hakukohteita.

Korkeakoulujen suosituimmat hakukohteet 2019

Voit etsiä tietoa hakukohteen, koulutusalan, tutkinnon nimikkeen, yliopiston (yo), ammattikorkeakoulun (AMK) ja paikkakunnan mukaan. Jos hakijoiden määrä aloituspaikkaa kohden ei näy puhelimen näytöllä, voit vierittää näyttöä oikealle tai kääntää näytön vaaka-asentoon.