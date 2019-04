Museoviraston asiantuntija: Notre Damen jälleenrakennuksesta valtava urakka

Museoviraston yliarkkitehdin Sirkkaliisa Jetsosen mukaan Notre Damen katedraalin jälleenrakennus tulee olemaan valtava urakka. Jälleenrakentamisessa käytettävistä ratkaisuista tullaan Jetsosen mukaan keskustelemaan laajalti kansainvälisesti restaurointiasiantuntijoiden kesken.

– Keskusteluun tulee se, miten ja minkälaisilla jälleenrakentamisen periaatteilla tuhoutuneita rakenteita toteutetaan. Toinen on se, että mistä löytyvät osaajat, jos esimerkiksi päädytään siihen, että lähdettäisiin tekemään keskiaikaistyyppisiä kattotuoleja. Kuvittelisin, että niihinkin löytyy asiantuntemusta maailmalta.

Jetsonen kommentoi Radio Suomen Päivässä nykytekniikan ja vanhan tiedon hyödyntämistä kirkon jälleenrakennuksessa. Hän olettaa, että Notre Damen katedraali on kaikilta rakenteiltaan läpikotaisin hyvin dokumentoitu ja ehkä laserkeilattu.

– Sillä tavalla tiedetään se, mikä esimerkiksi rakenteiden mittamaailma on ollut. Nykytekniikkaa varmasti hyödynnetään. Mikä on sitten se linja, joka valitaan uusissa rakenteissa, joita sinne toteutetaan? Jos ne tehdään keskiaikaiskattotuolien periaatteiden mukaisesti, niin silloin nykytekniikka on ehkä avustavaa. Jos päädytään johonkin toiseen ratkaisuun, nykytekniikka voi olla pääosassa.

Kirkossa oli käynnissä korjaustyö. Pieni onni onnettomuudessa oli Museoviraston yliarkkitehdin Sirkkaliisa Jetsosen mukaan se, että veistoksia oli siirretty syrjään tekeillä olleiden korjaustöiden tieltä ja tuhoutuneelta osalta.