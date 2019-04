Keskustan entinen puoluesihteeri Jouni Ovaska: "On vaikea nähdä, että keskusta olisi lähtenyt hallitukseen Sipilän johdolla"

Uudeksi kansanedustajaksi Pirkanmaalta valittu, keskustan entinen puoluesihteeri Jouni Ovaska kuuli uutisen puheenjohtaja Juha Sipilän erosta kotinurkilla Tampereella. Uutinen ei yllättänyt vapaapäivää viettävää Ovaskaa.

– Kuulin itsekin uutisen juuri. Ehkä tämä on signaali siitä, että tulos tai ulos ajattelu liittyy paitsi Suomen johtamiseen, myös puolueen johtamiseen.

Voiko tämä tarkoittaa myös sitä, että ovi avataan hallitukseen?

– Pitää arvioida vahvasti se, mitä kenttäväki ja edustajat ovat mieltä siitä, että mennäänkö hallitukseen. Tämä vaikuttaa varmaan monen pohdintoihin, mutta itse sanon, että 18 paikan menetys on niin kova, että se pohdinta pitää tehdä tarkkaan, Ovaska sanoo.

– On kuitenkin vaikea nähdä tilannetta, että keskusta olisi lähtenyt hallitukseen Sipilän johdolla. Myös jos oppositioon mennään, on helpompi lähteä rakentamaan täysin puhtaalta pöydältä.

Keskustan puoluehallituksen nettisivullaan (siirryt toiseen palveluun) julkaisemassa kannanotossa sanotaan, että "Kansa on osoittanut Keskustalle suunnan oppositioon". Oletko siis samalla kantilla?

– Kyllä kansalta on tullut aika vahva viesti.

"Paljon yhteistä SDP:n kanssa"

Puoluehallituksen linjauksessa todetaan, että hallituksen muodostamisen vastuu on nyt vaalien voittajilla ja että kynnys hallitukseen lähtemiselle suuren vaalitappion jälkeen on korkea.

Puoluehallitus linjaa myös, että hallitukseen keskusta lähtee vain sellaisen hallitusohjelman pohjalta, jossa koko Suomesta pidetään huolta ja määrätietoista työtä työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin jatketaan.

– Erityisesti soten ja koulutuksen osalta meillä on paljon yhtymäpintaa SDP:n linjaan. Nyt on pallo Antti Rinteellä ja sitten arvioimme omalta osaltamme.

– Kaikki on auki siihen asti, kunnes Rinne ilmoittaa, ketkä hallitusneuvotteluja lähtevät jatkamaan.

Jouni Ovaska toimi Keskustan puoluesihteerinä vuosina 2016—2018.

Kysymys mahdollisesta puheenjohtajakisaan lähdöstä saa Ovaskan nauramaan.

– Minut on juuri valittu eduskuntaan ja siinä on iso rupeama alkaa sitä työtä tekemään. Keskityn siihen työhön täysillä.

Kuka uusi puheenjohtaja voisi olla?

– Aika vaikea lähteä arvioimaan vielä, kyllähän nimiä on spekuloitu, mutta kun juuri on tullut viesti, että puheenjohtaja vaihtuu, niin ehkä nyt on muutama päivä syytä hengähtää.

