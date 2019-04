Kenestä Juha Sipilän seuraaja? Keskustan puheenjohtajapeli lähti heti käyntiin – listasimme kärkiehdokkaat

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti eroavansa tehtävästään historiallisen kehnon vaalituloksen jälkeen.

Vaalien neljäs sija ja 18 paikan pudotus ei tyydyttänyt "tulos tai ulos" -periaatteella toiminutta Sipilää.

Sipilä hoitaa puheenjohtajan tehtäviä syyskuun alkuun asti, jolloin keskustan ylimääräinen puoluekokous valitsee uuden puheenjohtajan.

Sipilän sanoin, "keskusta tarvitsee uuden alun" (siirryt toiseen palveluun), mutta kenellä keskustapolitiikolla on ainesta puheenjohtajan pestiin?

Keskustan vanhakaarti on jo väistynyt, joten nyt voisi olla oikea aika tehdä nuorennusleikkaus johtoon.

Keskustan puoluehallitus linjasi tiistaina, että kansa on näyttänyt pääministeripuolueelle suunnan oppositioon. Hallituksen kokoonpano ei ole selvillä, koska viralliset hallitustunnustelutkaan eivät ole vielä alkaneet.

On kuitenkin eri asia johtaa puoluetta oppositiosta kuin hallituksesta. Kenellä keskustalaisella olisi kykyjä ja haluja tehtävään?

Spekulaatiot Sipilän seuraajasta alkoivat heti ilmoituksen jälkeen, joten listasimme kärkiehdokkaat:

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Annika Saarikon on kuiskuteltu olevan Sipilän perintöprinsessa ja vahvoilla keskustan johtoon, mikäli hän niin haluaa. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta kovasti maalin urakoinut, mutta siinä lopulta epäonnistunut Saarikko on osoittanut olevansa kovatahtoinen poliitikko.

Juha Sipilä olisi nostanut Saarikon jo alussa ministeriksi, mutta hän halusi hoitaa vielä pientä esikoistaan. Saarikko kertoi ennen vaaleja odottavansa toista lastaan, jonka laskettu aika on syyskuun puolessa välissä, hiukan ylimääräisen puoluekokouksen jälkeen.

Keskustan kenttä joutuu nyt pohtimaan, onko raskaus ja pieni lapsi nykypäivänä este puoluejohtajan toimeen.

35-vuotias Saarikko valittiin uudelleen eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Hän keräsi keskustan kolmanneksi parhaan äänisaaliin.

Saarikko sanoo Ylen vaalikoneessa (siirryt toiseen palveluun): Päättäjänä tehtäväni ei ole listata ongelmia, vaan miettiä yhdessä ratkaisuja.

Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni

Lapin vaalipiiristä paikkansa uusinut 31-vuotias Katri Kulmuni kuluu keskustan nuorisokaartiin. Kulmuni on profiloitunut Lapin puolustajaksi ja olikin vaalipiirinsä ylivoimainen äänikuningatar.

Hän kirjoittaa Ylen vaalikoneessa: Olen huolissani, miten ikäiseni ja nuoremmat, tulevat sukupolvet voivat jäädä kotiseuduilleen.

Tässä olisi tuore kasvo ukkoutuneen puolueen johtoon, mutta riittääkö Kulmunin poliittinen kokemus vielä toimeen?

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen

Olisiko nyt 45-vuotiaan Antti Kaikkosen vuoro? Vahvaa työtä ryhmäjohtajana tehnyt Kaikkonen oli aiemmin esillä tulevaisuuden puheenjohtajaspekulaatioissa, mutta ryvettyi sittemmin vaalirahakohussa.

Kaikkonen ilmoittaa huumorin keinoin Ylen vaalikoneessa: En ole ikäloppu kehäraakki, mutta poliittinen kokemukseni on vahva. Rohkenen sanoa, että osaaminenkin.

Uudenmaan vaalipiiristä paikkansa uusinut Kaikkonen keräsi keskustassa toiseksi eniten ääniä Sipilän jälkeen. Kaikkonen on kertonut harkitsevansa ehdokkuutta. (siirryt toiseen palveluun)

Keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen

Hallituskauden lopun sote-väännössä julkisuutta saanut Hannakaisa Heikkinen on yksi vaihtoehto johtoon. Häneltä löytyy ainakin luovuutta ja tahtoa tiukoissa tilanteissa.

Riitaisan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana toiminut Heikkinen sai moitteet toiminnastaan puhemieheltä. Hän nuiji pöytään myöhemmin pyörretyn päätöksen, jonka mukaan valiokunta ei enää kuule asiantuntijoita sote-käsittelyn loppuvaiheessa. Varsinainen puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) oli poistunut hetkeksi toiseen kokoukseen.

Heikkinen sanoo Ylen vaalikoneessa: Luottamus syntyy tekojen kautta. Päättäjänä pitää pystyä löytämään ratkaisuja ja kyetä rakentamaan rikkomisen sijaan.

44-vuotias Heikkinen valittiin jatkokaudelle Savo-Karjalasta vaalipiirin suurimmalla äänisaaliilla.

Kansanedustaja Antti Kurvinen

Keskustanuorten entinen puheenjohtaja Antti Kurvinen kuuluu myös puolueen nuorisokaartiin. Hän uusi paikkansa Vaasan vaalipiiristä viimeisenä valittuna.

Uskoa omiin kykyihin riittää, koska 32-vuotias Kurvinen linjaa Ylen vaalikoneessa: Olen valmis entistä vastuullisempiin tehtäviin.

Hän hävisi varapuheenjohtajan paikan kesällä 2018 Juha Rehulalle, joten ehkä keskustan väki arvostaa nuoruuden sijaan enemmän kokemusta.

Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula

Sote-veteraani Juha Rehula toimi hallituskauden kaksi ensimmäistä vuotta perhe- ja peruspalveluministerinä, ja veti sote-uudistuksen vankkureita. Puolueen varapuheenjohtaja tippui eduskunnasta 22 vuoden jälkeen, mikä voi heikentää hänen nostettaan kärkipaikalle.

Myös Rehulan ikä huonontaa hänen mahdollisuuksiaan puolueen johtoon. Pystyykö 55-vuotias tarjoamaan uutta alkua keskustalle?

Rehula korostaa Ylen vaalikoneessa olevansa "paineissa testattuna tiedolla, taidolla, tahdolla ja tunteella."

Kuntaministeri Anu Vehviläinen

Anu Vehviläisen vastuulla ollut keskustalle rakas maakunta-uudistus meni soten mukana kiville. Hänet valittiin jälleen kansanedustajaksi Savo-Karjalan vaalipiiristä, mutta Vehviläinen on ollut ministerin tehtävästä huolimatta hieman näkymätön valtakunnan politiikassa.

55-vuotias Vehviläinen linjaa Ylen vaalikoneessa: Sitoudun olemaan aina maakuntien puolella ja edistämään erityisesti alueiden liikenneyhteyksiä.

Tietysti sinnikäs alueiden puolustaminen voi vedota maaseudun autioitumisesta huolestuneisiin keskustalaisiin. Vehviläistä voisi kuvailla turvalliseksi valinnaksi omapäisen Sipilän jälkeen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Vaasan vaalipiiristä paikkansa uusinut Mika Lintilä nousi Olli Rehnin tilalle ministeriksi, kun tämä valittiin Suomen Pankkiin.

52-vuotias Lintilä on profiloitunut uuden teknologian ystäväksi, ja halunnut nostaa Suomen tekoälyn soveltamisen kärkimaaksi, mutta houkuttaako tämä teema puolueväkeä?

Ylen vaalikoneessa Lintilä mainostaa: Pitkäaikainen kokemus päätöksenteosta ja selkeä näkemys toimista, joita tarvitaan maamme kehityksen ja ihmisten kannalta.

Lintilällä on sama ongelma kuin Rehulalla ja Vehviläisellä, hän on ikänsä puolesta liian lähellä 57-vuotiasta Sipilää, jos etsinnässä on uusi kasvo.

