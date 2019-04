Museolaiva Pommern istuu nyt kelluvan telakan päällä – ainutlaatuinen ratkaisu onnistui epäilyistä huolimatta

Tästä on kyse Pommern rakennettiin Skotlannissa vuonna 1903.

Museolaiva sai tänä keväänä alleen uuden kelluvan telakan.

Laivaan pystytetty uusi näyttely kertoo Australian matkasta vuosien takaa.

Uudistustyöt maksoivat noin 9 miljoonaa euroa.

Pommern avataan yleisölle jälleen vappuna.

Vuonna 1903 valmistunut teräsrunkoinen nelimastoparkki Pommern on taatusti nähnyt reissuillaan paljon. Nyt aluksen alle uitettiin erikoisrakenteinen kelluva allastelakka.

Allastelakka ei ole kosketuksissa maahan, vaan se on eräänlainen allas laivan alla. Kun allas tyhjennetään vedestä, telakka on täysin kuiva ja laivan ulkopintaa voidaan huoltaa köliin asti.

Kelluva allas voidaan tyhjentää vedestä, jolloin museoaluksen ulkopintaa voidaan heposti huoltaa. Yle / Lassi Lähteenmäki

Moni epäili tätä telakkaratkaisua, mutta se näyttää toimivan.

– Se sisälsi paljon erikoistyötä. Vastaavaa telakkaa ei ole tehty missään muualla, ainakaan onnistuneesti. Tämä oli vaativa ja hyvin onnistunut työ, hehkuttaa Ahvenanmaan merenkulkumuseon johtaja Hanna Hagmark.

Reissumuistot esillä näyttelyssä

Skotlannissa valmistunut Pommern siirtyi ahvenanmaalaisen laivanvarustajan Gustaf Eriksonin omistukseen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Sitten alus siirtyi niinsanotulle vehnäreitille Euroopan ja Australian välille.

Näiltä reissuilta Ahvenanmaan merenkulkumuseo rakensi uuden näyttelykokonaisuuden.

Pommernissa on nyt helpompi kulkea, sanoo Ahvenanmaan merenkulkumuseon johtaja Hanna Hagmark. Yle / Lassi Lähteenmäki

Myrskya, tyyntä ja sattumuksia on tarjolla merenkulkumuseossa ja laivan ruumassa kuvan, äänen, arkistomateriaalien ja esineiden kautta.

– Kaikki mitä näytetään kävijöille, perustuu tositapahtumiin, Hagmark vakuuttaa.

Esteetön museokokonaisuus

Kun Pommern avataan uudistusten jälkeen vappuna, on se kävijöille helpompi kohde kulkea. Ruumaan on rakennettu loivemmat portaat sekä hissi. Lisäksi merenkulkumuseon ja laivan välille on noussut uusi helppokulkuinen silta.

Reilun kahden vuoden mittainen laiva- ja telakkaprojekti maksoi noin yhdeksän miljoonaa euroa. Museojohtaja Hanna Hagmark uskoo, että uudistunut Pommern kasvattaa museon ja museolaivan kävijämäärää tänä vuonna merkittävästi.

