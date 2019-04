Macklemore, Papa Roach ja Yelawolf Provinssiin – festivaali julkisti 40 uutta esiintyjää

Kesäkuun lopulla juhlittava Provinssi-festivaali on julkistanut 40 uutta artistia.

Provinssin ohjelman kruunaa yhdysvaltalainen hip hop -muusikko Macklemore., joka nousi kuuluisuuteen vuonna 2013 kappaleella “Thrift Shop”. Viimeistään vuonna 2014 parhaan rap-albumin Grammy-palkinto Heist-albumista toi muusikon maailman laajuiseen tietoisuuteen. Macklemore tunnetaan rohkeista ja kantaaottavista sanoituksistaan. Hittejä ovat muun muassa “These Days”, “Glorious”, “I Don´t Belong To This Club” sekä ”Can’t Hold Us”, joka oli vuonna 2013 Spotifyn maailmanlaajuisesti kuunnelluin kappale. Edellisen kerran muusikko on esiintynyt Suomessa viime kesänä Weekend-festivaalilla.

Provinssin ensi kesän artisteja ovat myös yhdysvaltalainen ja pitkän linjan nu metal -nelikko Papa Roach, yhdysvaltalainen hip hop artisti Yelawolf sekä brittiläinen vaihtoehtorockia soittava YUNGBLUD. Kotimaisista lavalle nousevat muun muassa yhteiskeikan soittavat Pyhimys & Saimaa, Samuli Putro, Jonna Tervomaa ja Etta.

Provinssin viidelle lavalle nousee kesäkuun lopulla yhteensä 91 artistiryhmää, joista 15 tulee ulkomailta ja 76 kotimaasta. Festivaalijohtaja *Sami Rumpusen *mukaan Provinssi on onnistunut tänä vuonna festivaalikattauksessa erityisen hyvin.

Provinssin esiintyjät

To 27.6.2019

Macklemore (US), Bring Me The Horizon (UK), Anne-Marie (UK), Flogging Molly (US), Converge (US), Tesseract (UK), YUNGBLUD (UK), ALMA, Amorphis, Dave Lindholm, D.R.E.A.M.G.I.R.L.S., Ellips, Huora, IBE, Ismo Alanko, Jannika B, Jonna Tervomaa - Tilassa, Kingston Wall by JJylli, Kuoppis & VHB, Lac Belot, Linkopii, Lähiöbotox, Memoremains, Medeia, Nykyaika, Pariisin Kevät, Pekko Käppi & K.H.H.L., Rosita Luu, The Holy

Pe 28.6.2019

Limp Bizkit (US), Cypress Hill (US), Lamb of God (US), Apulanta, Ville Valo & Agents, Haken (UK), Anna Puu, Anssi Kela, Asa & Band, Barbe-Q-Barbies, Beast In Black, Cledos, CMX, Etta, Gettomasa, Henna Emilia & Houreet, Iisa, Maustetytöt, Nicole Willis & Banda Palomita, Pyhimys & Saimaa, Pää Kii, SANNI, Sara, SOFA, The Funky Sound Foundation, Turmion Kätilöt, Vesala, Ville Valoton, Vilma Alina, Vuono, Yona, Younghearted

La 29.6.2019

Papa Roach (US), Yelawolf (US), JVG, Behemoth (PL), Cult Of Luna (SE), Adikia, Anniina Auf, Chisu, CMX, DJ Ibusal, Elastinen, Elias Gould, Ellinoora, Gasellit, Henrik!, Hulda Huima & Hitaat Sekunnit, Ida Paul & Kalle Lindroth, Jori Sjöroos, Juha Tapio, Jukka Nousiainen & Kumpp., KUUMAA, Luukas Oja, Pauliina Kokkonen, Ruusut, Santa Cruz, Samuli Putro - Herätyskokous, Sini Yasemin, Tuure Kilpeläinen & Kaihon Karavaani, Vesta, Viikate - Kuu kaakon yllä 10v, Ydinperhe, Ylva Haru