Levin tulipalo sai matkailijat kiinnittämään huomiota turvallisuuteen – "Tuossa on lumikasa, hyppään sinne, jos tulipalo tulee"

KittiläLevillä tutkitaan viime perjantaina palaneen hirsirakennuksen raunioita surullisissa tunnelmissa. Kolmen nuoren kuolema ei ole kovin tavallinen tapahtuma edes kaikenlaista pahaa todistaville poliiseille.

Vanhemman konstaapelin Mika Brännaren mukaan vastaava tulipalo sattui Levillä kymmenkunta vuotta sitten.

Erityisesti onnettomuudet pysäyttävat silloin, kun uhreina on lapsia. Siihen ei totu koskaan.

– Jos sanoo, että tottuu, niin sitten on liian kylmäkiskonen näihin hommiin. Eihän siihen voi tottua.

Vanhempi konstaapeli Mika Brännare eristää palopaikkaa sivullisilta Sauli Antikainen / Yle

Matkailijat ovat huomanneet uutiset Levin palosta, ja niistä on puhuttu myös lasten ja nuorten kanssa. Somerolta Leville matkannut Miia Pohjankylä-Palander sanoo, että jonkun verran asiaa on käyty läpi myös matkaseurueen nuorimpien kanssa, eikä palo ole aiheuttanut suurempaa huolta nuorissa.

– Meidän nuorten kanssa ollaan asiasta juteltu, ja he on itse lukenut tästä uutisia. Ne jotenkin vaan ajattelee elämää niin, että nämä on ikäviä sattumia, mitä voi tulla, mutta en minä ole osannut sen enempää pelätä tätä tilannetta.

Alisa Palander pitää paloa surullisena ja ikävänä sattumana.

– Sai se tietenkin miettimään. Tosi surullinen uutinen, mutta ikäviä sattumia ne onnettomuudetkin on, että ei niille oikein mitään voi.

Somerolta Leville matkanneet Miia Pohjankylä-Palander ja Alisa Palander sanovat, että palo ole aiheuttanut suurempaa huolta. Sauli Antikainen / Yle

Suru-uutinen koskettaa ihmisiä Levillä ja muallakin Suomessa, mutta se myös muistuttaa turvallisuudesta ja mahdollisista riskeistä. Raumalainen Raili Vainio tarkisti mökin palovaroittimet, kun hän tuli palon jälkeen Leville lomailemaan.

– Toki mökissä katsotaan, että onko pellit auki ja onko varmasti kaikki tulet sammuksissa. Ja nämä palovarottimet tietenkin.

Porilaisella Sirpa Rahkosella puolestaan oli hieman pidempi tarkistuslista.

– Asun nyt yläkerroksessa ja pohdin, että mitä ensin laitan jalkaan ja mihin hyppään parvekkelta. Kävin parvekkeella ja katsoin, että tuossa on lumikasa, hyppään sinne, jos tulipalo tulee. Kyllä se teki varovaisemmaksi. Ikävä kyllä surullisten tapahtumien kautta me opitaan kaikennäköistä.

Raumalainen Raili Vainio ja porilainen Sirpa Rahko tarkistivat muun muassa palovaroittimen kunnon tullessaan Leville tuhoisan tulipalon jälkeen. Sauli Antikainen / Yle

