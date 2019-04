Median monitoimimies Heikki Rotko odottaa paljon internetin kakkosaallosta: "Se on yhtä iso muutos kuin ykkösaalto"

Heikki Rotko on pitkän linjan mediavaikuttaja. Hän oli perustamassa MTV3:a ja oli myöhemmin se toimitusjohtaja. Tällä hetkellä hän on omistajana ja hallituksen jäsenenä useissa mediayhtiöissä ja samalla seuraa tarkasti alan start-up-kenttää.

Tulevien vuosien mediamurroksessa Rotko odottaa erityisesti internetin toista aaltoa.

– Sanoisin niinkuin Matti ja Teppo laulussa, että "Minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy". Nyt on alkamassa internetin kakkosaalto. Se on muutokseltaan lähes yhtä iso kuin vuosituhannen vaihteessa alkanut ykkösaalto.

Käytännössä internetin kakkosaalto tarkoittaa esimerkiksi suoraan netissä tapahtuvan kaupankäynnin ja vaihdannan helpottumista.

– Internetin kehittyminen tarkoitaa esimerkiksi sitä, että monenlaiset nyt palvelun ostajan ja myyjän välillä olevat väliplatformit, esimerkiksi Uber tai Airbnb tulevat tarpeettomiksi, ja vaihdantaa voidaan käydä suoraan ja turvallisesti. Lohkoketjut ja tekoäly varmistavat, että luottamus säilyy.

Internetin jätit ja tietojen kerääminen

Rotko uskoo Puoli seitsemän -ohjelman haastattelussa myös, että internetin uusi aalto lisää käyttäjän omaa tietoturvaa.

– Internetin pimeä puoli on nyt se, että meistä on mennyt paljon dataa isoille jäteille – ne tietävät meistä melkein enemmän kuin me itse. Jatkossa kuluttajilla on mahdollisuus paremmin pitää huolta siitä, miten se oma data liikkuu.

– Jos tämä kakkosaallon internet toteutuu parhaalla tavalla, sisältää se tähänastisen internetin kaiken hyvän, ja lisäksi datan säilyminen itselläsi ja vielä vaihdannan uudet mahdollisuudet. Mutta markkinatalous on julmaa, ja tämä voi olla idealistinen näkymä, visioi Rotko.

Kahveille katsojien kanssa

Yle kertoi tänään uudesta Kutsu Yle kahville -kampanjasta, jossa yleisö voi kutsua yleläisiä kahville ja keskustelemaan. Rotko komensi toimitusjohtajavuosinaan MTV:n johtoryhmän myös kyläilemään erilaisten katsojaryhmien koteihin. Rotko suosittelee lämpimästi kohtaamisia yleisön kanssa.

– Siitä tuli valtavan hyviä oivalluksia. Monet ajattelivat esimerkiksi, että eivät nuoret katso tv:tä, tai kaikki katsotaan kännykästä. Mutta kyllä siinä nähtiin, että tv:tä vielä kokoonnutaan katsomaan. Esimerkiksi kundiporukka lätkämatsia omaan kisastudioon. Ihmiset eivät ole numeroita, vaan jokaisella on oma tapansa kuluttaa mediaa.

Katso Heikki Rotkon koko haastattelu: