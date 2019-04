"Se oli minuuteista kiinni" – Irene Gil Alarcon aikoi kiivetä Notre Damen torniin, kun vartijat tulivat

Notre Damen luona haastatelluilla ranskalaisilla on vahva halu auttaa kirkon uudelleenrakennuksessa.

PariisiEspanjalainen Irene Gil Alarcon ihaili perheensä kanssa Notre Damen katedraalissa lasimosaiikki-ikkunoita maanantai-iltana noin seitsemältä Pariisin aikaa.

Katedraali oli rauhallinen ja hämärä, tunnelma oli kuin "historiallisissa katedraaleissa usein on".

– Vartijat tulivat yhtäkkiä sanomaan, että pitää lähteä, mutta he eivät kertoneet miksi. He sanoivat vain, että on hätätilanne, Gil Alarcon kertoo.

Ihmiset lähtivät välittömästi ulos. Kirkko tyhjeni Gil Alarconin mukaan muutamassa minuutissa.

– Koska ei ollut savua eikä tulta, emme yhtään aavistaneet mistä on kyse.

Palomiehet työskentelivät Notre Damella koko tiistain, koska palaneessa katedraalissa oli vielä riskipaikkoja. Jorne Van Damme

Gil Alarconille selvisi vasta myöhemmin, millaisessa vaaratilanteessa hän oli ollut. Siksi hän palasi vielä tiistaina ottamaan kuvia ja tekemään kännykkävideota Notre Damesta perheensä kanssa.

– Tämä on tunteellista minulle, koska olimme aikeissa nousta torniin. Emme ehtineet nousta, ja oli vain minuuteista kyse, että olisimme menneet torniin, Gil Alarcon kertoo.

"Kaikkien pitäisi auttaa"

Pariisin keskustan kadut olivat koko tiistain tukossa, kun ranskalaiset ja turistit saapuivat suurin joukoin hiljentymään, katsomaan tuhoja ja ottamaan katedraalin rauniosta kuvia.

– Katsoin kuvia eilen koko illan televisiosta. Tämä on nyt pariisilaisille kuin pyhiinvaelluskohde. Ruuhkat näillä kaduilla eivät varmasti lopu ihan pian, muutaman metropysäkin päästä työpaikaltaan Notre Damelle tullut Roman Pinault sanoi.

Roman Pinault uskoo, että Notre Damen jälleenrakentaminen voi yhdistää taas ranskalaisia. Jorne Van Damme

Hänen mielestään Notre Damen tuho voi jopa yhdistää ranskalaisia. Viime kuukausina niin kutsutut keltaliivit ovat kapinoineet presidentti Emmanuel Macronia vastaan, ja kansa on voimakkaasti jakautunut.

– Notre Dame tarkoittaa nyt surua – symbolia sille, että rakastamamme sivilisaatio häviää yhtäkkiä tuhkana ilmaan. Jokin, jota haluaisi suojella, yhtäkkiä vain häviää.

– Ehkä ymmärrämme nyt keltaliivejäkin paremmin. Kun menettää jotain joka häviää, Pinault pohtii.

Ranskan keltaliivit ovat osoittaneet mieltään monesta syystä, mutta heitä yhdistää eräänlainen muutosvastarinta.

Maanantai-iltana Notre Damen paloa kokoontui katsomaan kaikkialta maailmasta tulleita ihmisiä, jotka lauloivat yhdessä ja pitivät toisiaan kädestä.

– Se oli liikuttavaa. Kulttuurissamme ja maassamme on yksi asia, joka on meille tärkeä, eri syistä itse kullekin, Pinault sanoo.

Notre Damen vanha jykevästä tammesta tehty katto paloi kokonaan. Viranomaisten mukaan tuli saattoi saada alkunsa rakennustelineistä. Jorne Van Damme

Macron ilmoitti heti maanantaina, että Notre Dame rakennetaan uudelleen. Esimerkiksi miljardöörit Bernard Arnault ja Francois-Henri Pinault lahjoittavat yhteensä 300 miljoonaa euroa jälleenrakennukseen, öljy-yhtiö Total sata miljoonaa.

Nizzalainen Romane Loison otti Notre Damen rauniosta kuvia. Hänen mielestään kirkko symboloi Ranskaa. Jorne Van Damme

Notre Damen raunoita katsomassa oli myös paljon nuoria ranskalaisia, jotka haluavat auttaa katedraalin rakentamisessa.

Nizzalaisen Romane Loisonin mielestä on tärkeää, että katedraali rakennetaan uudestaan, koska ranskalaisuuskin on nyt vaurioitunut.

– Notre Dame edustaa Ranskaa. Kun se rakennetaan uudelleen, niin se on tavallaan uusi Ranska, Loison sanoi.

Kuvassa keskellä neljäntenä oikealta seisova Côme tuli kavereidensa kanssa rukoilemaan Notre Damen puolesta tiistaina. Hänen tuttavapiirissään kaikki aikovat auttaa katedraalin tuhojen korjaamisessa. Jorne Van Damme

