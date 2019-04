Notre Damen maailmankuulut pääurut säilyivät olosuhteisiin nähden lähes vahingoittumattomina – urkuri Pétur Sakari: "Se on todellinen ihme"

Notre Damen uruissa on 8 000 urkupilliä.

Notre Damen uruissa on 8 000 urkupilliä. Stephane de Sakutin / AFP

Notre Damea kohdanneen katastrofin ytimestä kantautuu huojentavia uutisia. Katedraalin maailmankuulut pääurut ovat ilmeisesti säilyneet tulipalosta olosuhteisiin nähden lähes vahingoittumattomina.

– Soittimessa ei ole kuin pieniä vaurioita. Esimerkiksi pillit eivät ole sulanneet kuumuuden vuoksi, eikä urkuparvi ole romahtanut pilleineen päivineen alas, suomalaisurkuri Pétur Sakari iloitsee.

Pariisissa opiskellut ja asunut Sakari on saanut soittimesta tietoja ystäviltään ja kollegoiltaan, muun muassa Notre Damen pääurkurilta Vincent Dubois'lta ja urkurakentaja Eric Brottierilta, joka tutki instrumentin alustavasti tulipalon jälkeen.

Naarmuitta soitin ei selvinnyt. Sen päällä oli tulipalon jäljiltä kivenmurikoita, hiekkaa ja pölyä. Urkujen sivuosissa on jonkun verran vettä.

– Joka tapauksessa urut ovat turvassa, siis kaikki vauriot ovat restauroitavissa ja korjattavissa. Se on todellinen ihme. Toki vesi voi vaikuttaa puuosiin, mutta kuolemantuomio se ei uruille ole lainkaan, Sakari toteaa.

Suomen nuoren polven urkuri Pétur Sakari, 27, debytoi Notre Damen katedraalissa vuonna 2017. Gianni Mosella

"Koko urkuparvi resonoi musiikin mukana"

Sakari, 27, debytoi kaksi vuotta sitten Notre Damen katedraalissa konserttiurkurina. Hän seurasi katedraalin sydäntäsärkevää kohtaloa uutisista läpi yön.

– Olen nukkunut tunnin verran. Kokonaisuutena tämä on Pariisille, toiselle kotikaupungilleni, hirveä kulttuurisokki ja tragedia, hän huokaa.

Urkujen kohtalosta Sakari on onnellinen, sillä soittimella on mittaamaton historiallinen arvo. Osa nykyisistä urkupilleistä kantaa juurensa keskiajalle saakka. Pääurut rakennettiin alun perin vuonna 1403, ja soitinta on päivitetty vuosisatojen saatossa useaan otteeseen.

– Alkuperäisiä osia on jäljellä myös 1700-luvulta, mutta suurin osa nykyisestä soittimesta on vuodelta 1868, jolloin sen uudisti Aristide Cavaillé-Collin, urkurakentajien Stradivarius, Sakari toteaa.

Historiallisen arvon lisäksi 8 000 urkupillistä koostuvalla soittimella on valtava musiikillinen arvo. Sointikokemus on kuulijalle vaikuttava. Urkuparvella tunne on Sakarin mukaan moninkertainen.

– Notre Damen urkujen sointi leikkaa koko kehon läpi. En ole missään muualla maailmassa kokenut sellaista. Koko urkuparvi resonoi musiikin mukana, kaikki ne puuosat, hän hämmästelee.

Päivitykset, joista viimeisin valmistui vuonna 2014, ovat tehneet uruista monipuolisen instrumentin. Notre Damen urut ovat samaan aikaan katedraali- ja konsertisaliurut, Sakari toteaa.

– Konserttiurkuna soitin on varmasti maailman ykkönen. Sillä pystyy tulkitsemaan autenttisesti eri aikakausien musiikkia, ja ohjelmiston suhteen mahdollisuudet ovat rajattomat.

Notre Damen 1700-luvulla rakennetut pääurut ovat Euroopan suurimpien joukossa. Kuva on otettu ennen paloa. Stephane de Sakutin / AFP

"Kulttuurin merkitys ymmärretään Ranskassa"

Urut purettaneen pikaisesti turvaan Notre Damesta, sillä huolta on aiheuttanut se, että kuivuessaan katedraalin rakenteet saattavat käyttäytyä arvaamattomasti. Sen jälkeen edessä on soittimen restaurointityö.

Sakari on luottavainen sen suhteen, että asiat hoituvat nyt myös Notre Damen urkujen suhteen parhain päin.

– Onneksi Ranska on kulttuurimaa. Heillä on tapana pistää asiat kuntoon, kun tällaista tapahtuu. Siellä on aina ymmärretty kulttuurin merkitys, ja siitä pidetään myös kiinni.