Kempeleen 120-vuotiaan pappilan tulipalo on saatu sammutettua – "Ihme, jos tästä talo vielä tehdään"

Kempeleen pappilan eilen illalla syttynyt tulipalo on saatu viimein sammutettua. Palopaikalla on vielä pari pelastuslaitoksen yksikköä jälkiraivaustöissä. Rakennuksesta voi nousta savua vielä huomennakin, koska palavaa materiaalia on niin paljon.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jarno Soisalo kertoo, että pappila tuhoutui palossa pahasti.

– Katto ja osa seinistä on jouduttu purkamaan ja niiden lisäksi rakennuksen välipohja. Sen lisäksi vesivahingot ovat suuret.

Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, eikä palon syttymissyystä ole vielä tietoa. Palonsyyntutkinta alkaa tänään.

Hälytys 1800-luvulla rakennetun pappilan palosta saatiin eilen illalla puoli seitsemän aikaan. Palo sai tiettävästi alkunsa rakennuksen ylävälipohjasta. Vanha pappila on kaksikerroksinen, noin 250 neliön kokoinen rakennus.

Kempeleen seurakunnan vastaava kirkkoherra Vesa Äärelä kertoo, että pappilassa oli tarkoitus aloittaa sisäremontti. Äärelän mukaan pappila oli tärkeä kempeleläisille erityisesti 60-luvulla. Osa on käynyt siellä esimerkiksi rippikoulun ja koulua.

– Pappila on keskeinen osa Kempeleen historiaa.

Pappilan naapurissa asuva Timo Mikkonen kuvailee palopaikan näkymää kammottavaksi.

– Ihme, jos tästä talo vielä tehdään.

Mikkonen kertoo, että pappilaa on viime vuosina käytetty nuoriso- ja kerhotiloina ja Mikkonen on itse käynyt siellä rippikoulunsa. Pappilaa ei ole kuitenkaan käytetty nyt pariin vuoteen.

