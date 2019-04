Kittilä-jupakka: Kunta maksaa yli 140 000 euron sovintokorvauksen entiselle kunnanjohtajalle

Summassa on mukana virkasuhteen päättymisestä maksettava korvaus ja korvaus asiamiehen käyttämisestä aiheutuneista kuluista.

Kittilän kunta on päättänyt maksaa sovintosopimuksen mukaisen korvauksen entiselle kunnanjohtajalle Anna Mäkelälle. Kunta maksaa Mäkelälle 140 828 euroa. Summassa on mukana virkasuhteen päättymisen johdosta maksettava korvaus 119 664 euroa, loput summasta on korvausta Mäkelän asiamiehen käyttämisestä aiheutuneista kuluista.

Kittilän kunnanhallitus päätti asiasta tiistaina äänestyksen jälkeen. Kaksi Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmän päättäjää olisi halunnut lisäksi periaatepäätöksen siitä, että mikäli irtisanomisjupakasta syytetyt päättäjät saavat tuomiot tahallisista rikoksista, kunnan pitäisi periä tuomituilta Mäkelälle maksetut korvaukset. Esitys hävisi äänin 5–2.

Lapin käräjäoikeus antanee ratkaisunsa Kittilän syytteessä olevien kuntapäättäjien jutussa 28. kesäkuuta.

Sovintosopimus Kittilän kunnan ja entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän välille sai lainvoiman vajaa kuukausi sitten, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi sovintosopimuksesta tehdyn valituksen. Kittilän kunnanvaltuusto irtisanoi Mäkelän kunnanjohtajan virasta lähes 4,5 vuotta sitten. Potkut todettiin myöhemmin laittomiksi.