Asunnottomuus lisääntyy kasvukeskuksissa – Turussa on pulaa nuorten hätämajoituksesta

Kasvukeskuksissa, kuten Turussa asunnottomien määrä on ollut nousussa

Huolta aiheuttaa alle 25-vuotiaiden asunnottomien kasvava määrä Turussa

Turku– Koti, oma kämppä, omistusasunto, kiva koti ja omakotitalo, lukee Vamos Turun yksikönjohtaja Mia Oksa ääneen seinällä olevia kirjoituksia.

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Turku -toimipisteen seinää koristavat nuorten tekemät kädenjäljet. Käsiin nuoret ovat kirjoittaneet omia tulevaisuuden toiveitaan. Monessa mainitaan omaan kotiin liittyvä toive.

– Kyllä jokainen nuori siitä haaveilee ja jokainen tarvitsee turvallisen kodin, sanoo yksikönjohtaja Mia Oksa.

Mutta toiveista huolimatta kaikilla nuorilla ei sellaista ole. Laskelmien mukaan asunnottomuus on jatkanut Turussa kasvuaan ja etenkin alle 25-vuotiaiden vailla asuntoa olevien nuorten määrä on kasvanut. Viime vuoden lopulla Turussa oli 126 asunnotonta nuorta. Määrä on kasvanut parillakymmenellä edellisvuodesta.

Turussa asunnottomuuden parissa työskentelevät toimijat ovat huomanneet kasvaneen avuntarpeen.

– Harvempi nuori sentään kadulle päätyy. He viettävät putkikassi-elämää kavereiden tai sukulaisten luona. He majailevat aikansa jossain ja siirtyvät seuraavaan paikkaan, sanoo Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Turku -toimipisteen yksikönjohtaja Mia Oksa.

Kasvukeskuksissa eniten asunnottomuutta

Turku majailee asunnottomuustilaston kolmantena heti Helsingin ja Espoon jälkeen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tilaston (siirryt toiseen palveluun)mukaan Turussa oli viime vuoden lopussa 504 ihmistä vailla asuntoa. Edellisvuodesta määrä on lisääntynyt noin viidelläkymmenellä.

Turun lisäksi asunnottomien määrä kasvoi myös Tampereella (siirryt toiseen palveluun), Jyväskylässä, Järvenpäässä ja Hyvinkäällä. ARAn tilaston mukaan etenkin Turussa asunnottomuus on noussut monessa ryhmässä; nuorten, naisten, maahanmuuttajien ja perheiden keskuudessa.

Kunnat, joissa eniten asunnottomia Helsinki 2114

Espoo 658

Turku 504

Tampere 254

Vantaa 246

Jyväskylä 204

Kuopio 126

Oulu 94

Pori 82

Järvenpää 76

Hyvinkää 68 Lähde: ARA

Kasvukeskuksiin painottuva muuttoliike kiristää asuntomarkkinatilannetta. Tämä heijastuu kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaan, joita on suurimmissa kaupungeissa entistä vähemmän.

Myös lisääntyneet velkaongelmat ja äkilliset muutokset elämässä lisäävät asuntoa vailla olevien ihmisten määrää.

Pitkäkestoinen työ kantaa hedelmää

Asunnottomuutta vastaan on taisteltu Suomessa pitkään ja tuloksia on tullut. Nyt Suomea pidetään asunnottomuuden vähentämisen mallimaana. Vaikka tekemistä vielä on, riittää uskoa siihen, että asunnottomuus olisi poistettavissa Suomesta (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa on jo saatu vähennettyä pitkäaikaisasunnottomuutta erilaisten projektien myötä. Yhteistyö tässäkin asiassa kantaa hedelmää.

– Turku tekee yhteistyötä asunnottomuuden torjumiseksi järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Turussa toteutetaan parhaillaan asumisen tuen projekteja esimerkiksi maahanmuuttajanuorille ja naisille, sanoo kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa.

Ensin ennaltaehkäisyä, sitten lisää asuntoja

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi tammikuun lopulla toimenpideohjelman, jolla vähennetään asuntoa vailla olevien määrää.

sanoo kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa.

Turun tavoitteena on rakentaa lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja tilapäismajoitusvaihtoehtoja. Mutta näiden saamiseen voi kulua vuosia.

– Se mikä huolestuttaa, on nuorille aikuisille suunnatun hätämajoituksen puute, sanoo Vamos Turun Mia Oksa.

Ihan ensimmäisenä Turussa aiotaankin panostaa asumisneuvontaan ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.

– Erityisesti nuorten asunnottomuusriskiä vähennetään arjen taitoja ja asumiseen liittyvää osaamista vahvistamalla. Häätöjen estämiseksi asumisneuvontaa laajennetaan koko kaupunkiin, sanoo kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa.

Vamos Turun yksikönjohtaja Mia Oksa pitää ennaltaehkäisyä tärkeänä.

– Vuokrarästit ja siitä mahdollisesti seuraava häätö ovat aina riski tulevalle asunnottomuudelle.

