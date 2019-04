Lue tästä askelmerkit, miten Suomi saa uuden hallituksen – Valmista toukokuun lopulla tai viimeistään juhannukseksi

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toivoo, että uusi hallitus olisi koossa toukokuun loppuun mennessä.

Yksi peruste aikataululle on Suomen puheenjohtajakausi Euroopan unionissa. Rinteen aikataululla uusille ministereille jäisi kuukausi aikaa perehtyä oman alansa asioihin ennen kuin he alkavat johtaa EU-ministerineuvostoja heinäkuun alussa.

Tästä kalenterimuotoon kirjoitetusta jutusta näet, miten hallituksen muodostaminen etenee.

Torstai 18.4. SDP nimeää hallitusneuvottelijansa

Tätä hetkeä SDP:ssä on odotettu kuusitoista vuotta. Puolue on vaihteeksi eduskuntavaalien suurin ja pääsee johtamaan hallituksen muodostamista.

SDP:n puoluehallitus nimittää hallitusneuvottelijat. Nimetyt ovat etulyöntiasemassa. Tästä joukosta jotkut nousevat ministereiksi, jos SDP on hallituksessa.

Yleensä neuvottelukuntaan kuuluvat puolueen puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtajat, puoluevaltuuston puheenjohtaja sekä eduskuntaryhmän johto.

SDP valitsee torstaina myös eduskuntaryhmänsä puheenjohtajiston. Todennäköisesti Antti Lindtman jatkaa ryhmän puheenjohtajana.

Myös kokoomus valitsee eduskuntaryhmänsä johtajiston. Todennäköisesti Kalle Jokinen jatkaa ryhmän puheenjohtajana.

Pääsiäisenä lepoa ja valmistautumista

Pääsiäinen suo poliitikoille hetken lepoa. Samalla ajatukset siirtyvät jo eduskunnan aloittamiseen ja hallitustunnusteluihin. Mitä Antti Rinne aikoo kysyä muilta puolueilta ja mitä kysymyksiin kannattaisi vastata?

Tiistai 23.4. Kansanedustajien valtakirjojen tarkastus

Oikeuskansleri tarkastaa uusien kansanedustajien valtakirjat.

Keskusta valitsee eduskuntaryhmänsä puheenjohtajiston. Antti Kaikkonen jatkanee ryhmän johdossa.

Perussuomalaiset valitsee eduskuntaryhmänsä johtajiston. Todennäköisesti Leena Meri jatkaa puheenjohtajana.

Muutkin eduskuntaryhmät valitsevat johtonsa viimeistään tiistaina tai keskiviikkona.

Paikka eduskuntaryhmän puheenjohtajistossa tarkoittaa yleensä paikkaa hallitusneuvotteluihin, jos puolue niihin osallistuu. Siksi juuri vaalien jälkeen eduskuntaryhmien johtoon on erityistä kiinnostusta.

Keskiviikko 24.4. Antti Rinne aloittanee aluksi puhemiehenä

Eduskunta valitsee puhemiehistön, joka on käytännössä väliaikainen. Kun tiedetään, mitkä puolueet ovat hallituksessa ja ketkä ovat ministereinä, valitaan uusi puhemiehistö.

Väliaikaisena puhemiehenä aloittanee suurimman puolueen SDP:n edustajana Antti Rinne.

Varapuhemiehet valittaneen toiseksi ja kolmanneksi suurimmista puolueista eli perussuomalaisista ja kokoomuksesta.

Perussuomalaisten edustaja löytynee puolueen puheenjohtajistosta. Jos Jussi Halla-aho ei halua tehtävään, varapuhemies voisi olla Juho Eerola, mahdollisesti myös Laura Huhtasaari.

Kokoomuksen ehdokas puhemiehistöön on todennäköisesti Paula Risikko.

Torstai 25.4. Presidentin terveiset turvallisuudesta eduskunnalle

Presidentti Sauli Niinistö avaa valtiopäivät. Kansanedustajat kuulevat presidentin arvion siitä, miten maa makaa vaalien jälkeen.

Niinistö lupasi vaalikauden päättäjäisten kahvitilaisuudessa kertoa avajaisissa näkemyksiään (siirryt toiseen palveluun), miten uudella vaalikaudella hallituksen ja eduskunnan pitäisi jatkaa varautumista erilaisiin turvallisuusuhkiin. Edellinen eduskunta hyväksyi useita turvallisuuteen liittyviä lakeja, tiedustelulaeista alkaen.

Perjantai 26.4. Antti Rinteestä virallisesti hallitustunnustelija

Eduskuntaryhmät nimeävät virallisesti Antti Rinteen hallitustunnustelijaksi.

Rinne jakaa muille puolueille kysymykset, joilla hän selvittää, mitkä puolueet aloittavat hallitusneuvottelut ja pyrkivät muodostamaan hallituksen.

Juha Sipilä (kesk.) kysyi neljä vuotta sitten puolueilta viisitoista kysymystä, Jyrki Katainen (kok.) kahdeksan vuotta sitten puolet vähemmän.

Rinne odottaa vastauksia kysymyksiinsä pikaisesti, ehkä jo ennen vappua.

Keskiviikko 1.5. Vappu ja vappusatanen

Vappuna etenkin vasemmistopuolueet pitävät puheita, joissa arvioidaan poliittista tilannetta ja esitellään omia tavoitteita.

Viime vappuna silloinen oppositiojohtaja Antti Rinne lupasi pienituloisille eläkeläisille sadan euron korotusta käteen jäävään eläkkeeseen jollakin aikavälillä. Rinteen lupauksesta puhuttiin vielä vaalitaistelussakin.

Rinne kysyy tarkennuksia puolueiden vastauksiiin

Mikäli hallitustunnustelija Antti Rinne pyysi eduskuntapuolueilta vastaukset kysymyksiinsä itselleen jo ennen vappua, käydään tarkentavat keskustelut heti vapun jälkeen. Nopeimmillaan tarkentavat keskustelut Rinteen ja muiden puoluejohtajien kesken käytäisiin heti vapun jälkeen torstaina 2.5. tai perjantaina 3.5.

Hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet julkistetaan

Hallitustunnustelija julkistaa hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet pian tarkentavien keskustelujen jälkeen. Tämä päivä on joillekin puolueille ilon, joillekin pettymyksen päivä.

Todennäköisesti vasemmistoliitossa jännitetään erityisen paljon. Puolue sai lisää paikkoja vaaleissa, mutta pääsy Antti Rinteen johtamiin hallitusneuvotteluihin riippuu kokonaisuudesta, jota Rinne rakentaa.

Hallitusneuvottelut alkanevat aikaisintaan maanantaina 6.5.

Hallitustunnustelijan valitsemat puolueet aloittavat hallitusneuvottelut virallisesti aikaisintaan ehkä maanantaina 6. toukokuuta.

Myöhäisempi aloitusajankohta voisi osua aikajaksolle keskiviikosta 8. toukokuuta maanantaihin 13. toukokuuta.

Hallitusneuvottelujen mahdollinen paikka on Säätytalo. Valtioneuvoston juhlahuoneisto Smolna on remontissa.

Hallitusneuvotteluissa sovitaan ohjelma ja ministeripaikat

Hallituksesta neuvottelevat puolueet sopivat uuden hallituksen ohjelman ja ministeripaikkojen jaon.

Torstai 23.5. Ylen suuri puheenjohtajatentti eurovaaleista

Hallitusneuvotteluissa olisi poliitikoille jo riittävästi vilskettä, mutta myös eurovaalit pitävät hallituksesta neuvottelevat puolueet kiireisinä.

Europarlamenttivaalien Ylen suuri puheenjohtajatentti järjestetään torstaina 23.5.

Sunnuntai 26.5. Eurovaalit Suomessa

Eurovaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina 26. toukokuuta.

Maanantai 27.5. Rinteen toiveissa hallitus syntyy tällä viikolla

Antti Rinteen tavoitteena on, että hallitus syntyisi toukokuun viimeisellä viikolla. Ajankohta voi siirtyä eteenpäin, jos neuvotteluista tulee kovin takkuiset.

Kun hallitusneuvottelijat ovat päässeet sopuun hallituksen ohjelmasta ja ministeripaikkojen jaosta, pitävät tulevat hallituspuolueet kokouksensa, joissa neuvottelutulos hyväksytään tai hylätään.

Rinteen tarkoitus on käydä neuvottelujen jälkeen erikseen keskustelut tulevien hallituspuolueiden eduskuntaryhmien kanssa. Tarkoitus on sitouttaa hallituspuolueiden kansanedustajat hallituksen ohjelmaan ja välttää epäselvyydet siitä, mistä on oikein sovittu.

Eduskunta äänestää pääministeristä

Kun presidentille on kerrottu hallitusneuvottelujen tulos, eduskunta äänestää pääministeristä.

Pääministeriehdokas tarvitsee yli puolet annetuista äänistä tullakseen valituksi.

Presidentti nimittää pääministerin ja muut ministerit

Kun pääministeriäänestys on pidetty, vanha hallitus, nykyinen Juha Sipilän toimitusministeristö eroaa.

Presidentti nimittää pääministerin ja uuden hallituksen muut ministerit pääministerin ehdotuksen mukaan.

Hallituksen ministerit vannovat virkavalan tai antavat virkavakuutuksen sekä tuomarinvakuutuksen, mikäli he eivät ole sitä jo aiemmin tehneet.

Eduskunta äänestää uuden hallituksen luottamuksesta

Hallitus esittelee eduskunnalle ohjelmansa. Keskustelun päätteeksi eduskunta äänestää uuden hallituksen luottamuksesta.

Maanantai 1.7. Suomen EU-puheenjohtajuus alkaa

Suomen puheenjohtajuus Euroopan unionissa alkaa maanantaina 1. heinäkuuta.

Suomen ja EU:n johtamisen näkökulmasta olisi hyvä, jos Suomella olisi toimiva hallitus ennen EU-puheenjohtajuuden alkua.

Tosin vuonna 2010 Belgia otti EU-puheenjohtajuuden hoitaakseen ilman poliittista vastuuta kantavaa hallitusta.

LUE LISÄÄ:

Analyysi: SDP selvisi keskustan ulostulosta eilen säikähdyksellä – Rinne toivoo, etteivät puolueet kieltäytyisi hallitusneuvotteluista

Analyysi: Suomen suunta on hakusessa – SDP:n muutos ja perussuomalaisten protesti tuskin mahtuvat samaan hallitusbussiin

Analyysi: Eurooppa ei pysähdy vaikka suomalaispoliitikot jämähtäisivätkin riitelemään hallituksensa kokoonpanosta

Rinteen nenä haistaa yllätyksiä hallitusneuvotteluissa: Helppo ratkaisu, jos vedetään oikeista naruista – Yle seurasi hetki hetkeltä vaalien jälkipuintia