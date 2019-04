Japanilaisprofessorin epäillään opettaneen opiskelijoita valmistamaan ekstaasia – professoria uhkaa jopa 10 vuoden vankeustuomio

Länsi-Japanissa Matsuyaman yliopiston farmakologian professorin epäillään opettaneen opiskelijansa valmistamaan MDMA:ta, joka tunnetaan myös ekstaasina, kertovat viranomaislähteet uutistoimistojen AP ja Kyodo mukaan.

Oppilaiden epäillään valmistaneen MDMA:ta vuonna 2013. Professorilla ei ollut tähän lupaa.

Tutkimus käynnistyi ulkopuoliselta saadun vihjeen perusteella, kertoo Kyodoa lainaava The Japan Times -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Ehimen prefektuurin terveysviranomaiset ovat tutkineet professorin laboratorion ja kodin. Lähteet kertovat, etteivät tutkijat ole löytäneet MDMA:ta. Sen sijaan he löysivät laboratoriosta jäänteitä toisesta huumeesta, kertoo Kyodo.

AP:n lähteiden mukaan professori olisi valmistuttanut viime vuonna opiskelijoilla toista muuntohuumetta, 5F-QUPICia.

Yliopisto pyytää anteeksi

61-vuotiasta professoria kuulusteltiin jo tammikuussa. Hän on kertonut jutun tutkijoille, että hän pyrki edistämään farmakologian opiskelijoidensa opintoja.

Yliopisto on pyytänyt tapausta anteeksi opiskelijoilta ja näiden vanhemmilta. Professoria vastaan se aikoo ryhtyä kurinpitotoimiin riippuen tutkinnan tuloksista.

Professoria voi odottaa jopa kymmenen vuoden tuomio, jos hänet todetaan syylliseksi.

Opettajilla täytyy olla lupa ennen kuin he saavat valmistuttaa huumausaineita oppitunnilla. Kyodon lähteiden mukaan professorilla olisi ollut toisesta prefektuurista saatu lupa, mutta se olisi vanhentunut.

Kyodon lähteet kertovat, että professori on tutkinut Japanissa vaarallisiksi luokiteltavia huumeita, jotka ovat piristeitä sekä voivat aiheuttaa hallusinaatioita.

Muun muassa ekstaasilla on tällaisia vaikutuksia. Maailmalla on tehty lääketieteellisiä kokeita (siirryt toiseen palveluun), joissa on tutkittu ekstaasin tehoa traumaperäisen stressihäiriön hoidossa.