Ylijohtaja Varhila: Sote-uudistuksella on kiire – Suomesta loppuvat kymmenen vuoden päästä lähihoitajat

Sosiaali- ja terveysministeriö ajaa Suomeen sote-uudistusta, mutta sitä ei kannattaisi tehdä liian suurina paloina.

Ensi alkuun riittäisi, että hallitus panisi remonttiin hallinnon.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus ajoi mallia, jossa sote-palvelut järjestäisivät 18 maakuntaa. Haave 18 maakunnasta oli pääministeripuolue keskustan unelma.

– Se on huomattavasti parempi kuin nykyiset 300 kuntaa. Mutta me teimme jo 2015 asiasta virka-arvion ja totesimme, että 5–12 järjestäjää on sopiva määrä. Tuo arvio pitää yhä, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Kirsi Varhila.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tiistaina, millaisia tavoitteita sillä on hallitusneuvotteluihin.Viesti on se, että sote-uudistuksen tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Terveyskeskusten uudistaminen ei ministeriölle riitä.

Suomessa puhutaan paljon lääkäripulasta, mutta huomattavasti suurempi pula tulee hoitajista. Vuoteen 2035 mennessä terveydenhoitoon tarvitaan 200 000 uutta työntekijää.

– Silloin (2030-luvulla) suuri osa hoitajista eläköityy ja vanhusten määrä kasvaa eli tarvitaan vielä lisää tekijöitä. Yksi suuri ryhmä, josta on tulee pula, ovat lähihoitajat.

Lääkäripula ei ratkea, ellei nykyistä työterveyshuoltoa muuteta. Työterveyshoidossa työskentelee 2 000 lääkäriä eikä heillä ole kiinnostusta siirtyä töihin terveyskeskuksiin.

Tällä hetkellä lääkäriin pääsyyn vaikuttaa se, onko ihmisellä työpaikka vai onko hän työtön. Työterveyshoidon uudistamiseen ei ole kuitenkaan ole Suomessa riittänyt poliittista tahtoa.