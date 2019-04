Autoilija, ota aurinkolasit mukaan pääsiäisliikenteeseen – menoliikenne on huomenna kiivaimmillaan ja sää hellii lomalaisia

Iso osa pääsiäisen junavuoroista on jo täynnä.

Pääsiäisen menoliikenne on vilkkainta torstaina iltapäivällä, kun lomalaiset suuntaavat pääteitä pohjoiseen päin. Tieliikennekeskuksen mukaan pahin ruuhkapiikki on kello 13:sta iltakahdeksaan asti.

Eniten liikennettä on luvassa Helsingistä pohjoiseen päin: Kolmostietä Tampereen suuntaan, Nelostietä Lahden kautta Jyväskylään sekä Viitostietä Heinolasta Varkauteen.

Tänä iltana maanteillä ei pitäisi olla normaalia arki-iltaa enempää liikennettä. Sen sijaan taajamissa voi olla tavallista enemmän säpinää, kun lomalaiset valmistautuvat pääsiäiseen käymällä kaupoissa.

Pääsiäisliikenteen muistilista Tarkasta auton öljy- ja nestetasot.

Tarkasta ja säädä rengaspaineet kuormituksen mukaisiksi.

Puhdista tuulilasi sisäpuolelta ja mikäli pyyhkijänsulat jättävät raitoja tai pyyhkivät muuten huonosti, vaihda ne uusiin.

Anna vara-avain jonkun samassa autoseurueessa matkustavan huolehdittavaksi.

Jos kauko-ohjainavaimen paristonvaihdosta on yli vuosi, kannattaa se tehdä ennen lähtöä.

Säilytä avainta mieluummin housujen kuin takin taskussa. Näin avain ei jää niin helposti lukittuun autoon.

Tarkasta kaikkien valojen toimivuus ja tutustu valojen toimintaperiaatteeseen. Lähde: Autoliitto

Paluuliikenne alkaa sunnuntaina iltapäivällä, mutta ruuhkaisimmaksi ajaksi arvioidaan maanantaita. Vilkkaimmilla paikoilla liikenne voi jonoutua.

– Keskinopeutta kannattaa tiputtaa, jos liikenne jonoutuu, neuvoo tieliikennekeskuksen päivystäjä.

Aurinkoa ja sulat tiet

Ylen meteorologin Joonas Koskelan mukaan ajokelit ovat hyvät pääsiäisenä: luvassa pääosin aurinkoista ja poutaista säätä koko maahan. Sunnuntaina Lapissa voi olla hajanaisia sateita, jotka liikkuvat seuraavana yönä kohti Kainuuta.

Tieliikennekeskuksen mukaan päätiet ovat pääosin sulat ja kuivat koko maassa Lappia myöten. Aikaisin aamulla kannattaa silti varoa jäisiä teitä.

– Yöpakkasia on edelleen ja ne voivat jäädyttää märät kohdat tiestä. Se kannattaa pitää mielessä, jos lähtee aamulla liikenteeseen, sanoo tieliikennekeskuksen päivystäjä.

Pääsiäisen säästä lisää Ylen sääsivuilla.

Tänäkin vuonna pulaan joutuneita autoilijoita auttaa vapaaehtoisten tiepalveluhenkilöiden Operaatio Pajunkissa kiirastorstaista pääsiäismaanantaihin. Autoliiton tempaus järjestetään jo 50. kerran.

Operaatio Pajunkissassa on mukana 135 vapaaehtoista, jotka kutsutaan tarvittaessa tien päälle apuun. Heidät tavoittaa Autoliiton tiepalvelun numerosta.

Perinteisesti pääsiäisliikenteessä Autoliiton tiepalvelua työllistävät rengasrikot ja lukkojen avaamiset.

Pääsiäinen on myös joukkoliikenteessä yksi vuoden ruuhkaisimmista ajankohdista. VR on ottanut koko kalustonsa käyttöön, mutta silti suuri osa torstaina Helsingistä Kuopioon, Ouluun ja Joensuuhun lähtevistä junista on jo myyty täyteen.

Ruuhkaisimmat matkapäivät ovat torstai ja maanantai, mutta myös osassa perjantaiaamun junavuoroista liput on myyty loppuun.

Kaukoliikenteen linja-autoissa tilaa on yhä, Matkahuollosta kerrotaan. Liput kannattaa silti ostaa etukäteen paikan varmistamiseksi.