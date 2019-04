30-vuotias lähihoitaja Outokummusta nousi eduskuntaan – perussuomalaisten uusista kansanedustajista moni on hoitaja tai yrittäjä

Perussuomalaisten 39 kansanedustajasta peräti 24 on uusia. Joukossa on useita hoiva-alalla työskenteleviä naisia.

Outokumpulainen lähihoitaja Sanna Antikainen löi ällikällä monet vaaleja seuraavat. Hän oli Savo-Karjalan vaalipiirissä perussuomalaisten äänikuningatar 5793 äänellä. Antikainen oli eduskuntavaaleissa ehdolla toista kertaa ja yli kolminkertaisti äänisaaliinsa edellisiin vaaleihin nähden.

Antikainen kävi vaalit selkeästi kahdella kärkiteemalla: maahanmuuttokriittisyydellä ja lupauksella ajaa heikompiosaisten asiaa. Vaalimainonnassaan hän muun muassa vaati kasvot peittävien huivien kieltämistä Suomessa.

– Suomen ei pitäisi ottaa vastaan yksin turvapaikkaa hakevia miehiä, Antikainen sanoo.

Turvapaikkakysymyksissä hän ei ole valmis kompromisseihin, vaikka vaakakupissa olisi perussuomalaisten hallituspaikka.

Antikainen on yksi perussuomalaisten 24 uudesta kansanedustajasta. Heidän joukossaan painottuu kaksi ryhmää: 50–60-vuotiaat yrittäjätaustaiset miehet sekä kaikenikäiset hoiva-alalla työskentelevät naiset. Lähihoitajana työskentelevä 30-vuotias Antikainen kuuluu jälkimmäiseen.

Perussuomalaisten nousu eduskunnan toiseksi suurimmaksi puolueeksi on ainutlaatuinen Suomen historiassa, arvioi Eduskuntatutkimuksen laitoksen johtaja Markku Jokisipilä.

– Heidän reittinsä on niin poikkeuksellinen ja tapahtumat kuluneella vaalikaudella niin erikoisia, ettei ihan vastaavaa puoluehistoriastamme löydy. Kannatus kääntyi laskuun, mutta Jussi Halla-ahon johdolla he onnistuivat palaamaan 39 kansanedustajan ryhmäksi, Jokisipilä sanoo.

Kampanjan pääpaino sosiaalisessa mediassa

Sanna Antikaisessa vetosi äänestäjiin ehkä jonkinlainen mutkattomuus. Facebook-sivuillaan hän esiintyy videolla tukka sekaisin ja oloasussa yövuoron jälkeen unilta herättyään. Vaalipäivän hän kertoi viettäneensä yöpuvussa kotona, ja tuloksia hän jännitti oman perheen kesken. Perheeseen kuuluvat terveydenhoitajaksi opiskeleva aviomies sekä 7- ja 8-vuotiaat pojat.

Tuoreen kansanedustajan oma elämäntarina on dramaattinen. Antikaisen mukaan oma isä pahoinpiteli hänet humalassa, kun hän oli 15-vuotias. Siitä muodostui elämän käännekohta.

– Sitten sain aivan ihanan sosiaalityöntekijän ja pääsin muuttamaan pois kotoa lastensuojelulaitokseen. Se pelasti minut.

Antikainen kertoo saaneensa lastenkodissa viimein ympärilleen turvallisia aikuisia, jotka asettivat elämään selkeät rajat. Omat vanhemmat olivat molemmat päihdeongelmaisia ja kuolivat alkoholiin. Jos Antikaisen nyt pitäisi valita politiikan tärkein teema, se olisi lastensuojelu.

Antikainen on kuulunut perussuomalaisiin lähes koko aikuisikänsä. Ylen haastattelussa viime syksynä Antikainen kertoi liittyneensä perussuomalaisiin aikoinaan sen vuoksi, että puolue puhuu asioista "selvällä suomen kielellä", kun muut puolueet "puhuvat munkkilatinaa".

Hänet valittiin Outokummun kaupunginvaltuustoon ensi kertaa vuonna 2013, ja neljä vuotta myöhemmin hän sai kuntavaaleissa toiseksi eniten ääniä kotikaupungissaan.

Tällä hetkellä Antikainen työskentelee lähihoitajana lastensuojelulaitoksessa. Vaalikampanjaa Antikainen teki kolmivuorotyön, sairaanhoitajaopintojen ja lapsiperheen arjen ohessa.

Kampanjan pääpaino oli sosiaalisessa mediassa. Siellä Antikainen on ollut aktiivinen jo vuosia, ja ottaa räväkästi kantaa asioihin. Kohtaamisia vaalikentillä Antikainen kuvailee tunteikkaiksi. Hänen mukaansa ihmiset olivat huolissaan erityisesti turvallisuudesta ja toimeentulosta.

– Ensimmäisenä asiana eduskunnassa aion ajaa vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista, hän sanoo.

Äänestäjäkunta aiempaa monipuolisempi

Perussuomalaisten kirjavien vaiheiden jälkeen on selvää, että uusi 39-jäseninen eduskuntaryhmä on erilainen kuin neljä vuotta sitten. Siniseen tulevaisuuteen siirtyi 17 kansanedustajaa. Heistä kukaan ei uusinut paikkaansa.

– Aiemmin puoluerepeämissä loikanneet ovat yleensä pudonneet, mutta yksi tai kaksi on uusinut paikkansa. Poikkeuksellista tässä oli se, että tuho oli täydellinen. Edes ministereistä kukaan ei mennyt läpi, sanoo Markku Jokisipilä Eduskuntatutkimuksen laitokselta.

Jussi Halla-ahon johdolla perussuomalaiset keräsi kannatusta aiempaa laajemmalta alueelta.

– Vaikuttaa siltä, että hyvinkin erilaisilla ammatti- ja sosioekonomisilla taustoilla ihmiset päätyivät äänestämään perussuomalaisia, Jokisipilä sanoo.

Aiempaa monipuolisempi kannattajajoukko näkyy myös valittujen kansanedustajien ryhmässä. Savo-Karjalan ja Vaasan vaalipiireistä valitut kansanedustajat ovat kaikki uusia, ja Pirkanmaallakin uusia edustajia on kolme neljästä.

Uusien edustajien joukkoon lasketaan myös aiemmin Euroopan parlamentissa työskennellyt Halla-aho sekä puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo, jotka valittiin eduskuntaan nyt ensimmäistä kertaa.

Jokisipilän mukaan yksi vastaus perussuomalaisten tuoreimmalle nousulle on maahanmuuttopolitiikassa, josta puolue on käynyt kriittistä keskustelua. Perinteiset suuret puolueet ovat jo pitkään puhuneet eurooppalaisen integraation ja kansainvälistymisen puolesta. Perussuomalaiset on tarjonnut tälle vaihtoehdon.

Jokisipilä uskoo, että myös vaalien suurimmaksi puheenaiheeksi noussut ilmastopolitiikka satoi perussuomalaisten laariin. He olivat ainoa puolue, joka asettui yleistä linjaa vastaan.

– He lähtivät kertomaan äänestäjille viestiä, jonka mukaan Suomen hiilidioksidipäästöt ovat niin pienet, että vaikka tekisimme kaikkemme, emme pysty ilmastoa omin toimin pelastamaan.

Näin perussuomalaiset antoivat ihmisille luvan olla muuttamatta omaa toimintaansa.

– Tämä oli ilmiselvästi viesti, joka löysi kannattajakuntansa viimeisten kuukausien aikana.

Voimanostaja puolustaa maaseudun yrittäjiä

Kaakkois-Suomen vaalipiiri on hyvä esimerkki Sinisen tulevaisuuden tuhosta ja äänten uusjaosta. Kotkalainen työministeri Jari Lindström ei uusinut paikkaansa, ja rannalle jäi myös Sinisestä tulevaisuudesta kokoomukseen loikannut Kaj Turunen.

Heidän tilalleen perussuomalaisten eduskuntaryhmään nousi kaksi 50-vuotiasta yrittäjämiestä, Kristian Sheikki Laakso Kouvolasta ja Ano Turtiainen Juvalta.

Voimanoston moninkertainen maailmanmestari Ano Turtiainen teki pitkän, lähes vuoden mittaisen kampanjan kiertämällä toritelttansa kanssa koko Kaakkois-Suomen laajan vaalipiirin.

Ano Turtiainen on perussuomalaisten uusi kansanedustaja Juvalta. Petri Vironen / Yle

Turtiainen on saanut käräjäoikeudessa tuomion Facebook-kirjoittelustaan rikosnimikkeellä julkinen kehottaminen rikokseen. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen, josta odotetaan päätöstä kevään kuluessa.

Turtiainen kertoo siistineensä kirjoitustapaansa kampanjan kuluessa. Hänen mielipiteensä eivät ole kuitenkaan muuttuneet mihinkään.

– Kun puhutaan maahanmuutosta, niin meillä Juvalla on virolaisia, venäläisiä ja thaimaalaisia. Heihin ei ole tarvinnut laittaa verovaroja, vaan he kuluttavat täällä ja maksavat veroja. Mutta tämä pakolaisrumba rasittaa meidän taloutta, eikä sitä pidä sekoittaa oikeaan maahanmuuttoon, Turtiainen sanoo.

Turtiainen on politiikassa vielä tuore nimi. Hän liittyi perussuomalaisiin ennen edellisiä kuntavaaleja ja tuli valituksi rimaa hipoen. Kun puolueen valtuustoryhmä hajosi Juvallakin, jäi Turtiainen ainoana perussuomalaisiin.

Ennen perussuomalaisten Jyväskylän puoluekokousta Turtiainen oli kapinarintamassa kokoamassa joukkoja Halla-ahon taakse. Puolueen jakautumisen jälkeen jännitti pitkään, syntyykö uudistuneelle puolueelle ohjelma, jonka takana hän voisi seistä.

Jokisipilän mukaan perussuomalaisten vaalivoitontaustalta löytyy myös se, että uusi puheenjohtaja Jussi Halla-aho kiersi kenttää ja sai puolueen aktiiveilta täyden tuen.

– Perussuomalaiset on vähemmän johtajakeskeinen kuin Soinin aikana. Halla-aho lähti leventämään kärkeä tekemällä tilaa presidentinvaaleissa Laura Huhtasaarelle. Hän mielellään jakaa vastuun johdonmukaisesti.

Ano Turtiainen toivoo, että perussuomalaiset olisi mukana seuraavassa hallituksessa. Kansanedustajana hän aikoo puhua erityisesti maaseudun ja yrittäjien puolesta.

– Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan kannalta monet asiat kuten tiet on laskettu alas. Niistä pidän meteliä koko vaalipiirin alueella.

Turtiainen on pannut merkille, että perussuomalaisten listalta nousi eduskuntaan useita muitakin viisikymppisiä yrittäjämiehiä.

– Ehkä tämä aika suosii suoraan ja kovaa puhumista.