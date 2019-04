Palkatta pyörinyt lintuhoitola nousee takaisin siivilleen – apuun saapuivat luonnonsuojelijat ja rikas mies

Kaksi säätiötä on tukenut Pyhtään lintuhoitolaa yhteensä lähes 55 000 eurolla.

Lintuhoitola Pyhtään Stockforsin alueella näyttää samalta kuin se on näyttänyt jo 20 vuotta. Linnuista on pidetty hyvää huolta, vaikka hoitola on ollut pahoissa talousvaikeuksissa.

– Tässä on käyty hakemassa lentokyvytöntä joutsenta Virolahdelta ja siipirikko naakka Haminasta, eläimiä hoitava Arto Hokkanen kertoo.

Päällepäin ei näy, että Hokkanen on tehnyt lintuhoitajan työtä alkuvuoden ajan talkoopohjalta. Ruokaa linnuille ja muille loukkaantuneille pieneläimille on saatu lahjoituksina.

Villejä lintuja ja muita eläimiä hoitavan lintuhoitolan talousvaikeudet alkoivat, kun valtio päätti muuttaa tukikäytäntöään. Hoitoloiden toimintaan varattua avustuspottia jaettiin aiempaa useammalle hoitolalle.

Pyhtään lintuhoitolan valtiolta saama potti oli aikaisemmin 175 000 euroa vuodessa. Tänä vuonna se kutistui reiluun kolmannekseen eli 60 000 euroon.

– On käsittämätöntä, että tällä tavalla vedetään matto jalkojen alta. Ei tällaisella rahalla pysty toimimaan ja ihmisten apu on nyt todella tarpeen, sanoi Hokkanen tuolloin.

Nyt näyttää siltä, että pahin talouskurimus on taittumaan päin. Hoitolan ylläpitoon on myönnetty kaksi tuntuvaa avustusta.

Kymmeniä tuhansia euroja

Suurin yksittäinen avustus on 30 000 euroa. Sen myönsi lemiläinen Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö.

Säätiö on avustanut pitkään muun muassa Saimaan norpan suojelua, mutta myös muu luonnon- ja eläinsuojelutyö on sille tärkeää.

Lisäksi Suoma Viialan säätiö on myöntänyt 24 000 euroa. Pyhtään kunnan tuki hoitolalle on 3000 euroa.

Lisärahoituksen turvin Arto Hokkanen ja hoitolan toinen työntekijä saavat jälleen työstään myös palkkaa.

Apuun saapui myös pyhtääläinen liikemies, teollisuusneuvos Reino Uusitalo.

Nämä avustukset auttavat meitä erittäin paljon. Vähän puuttuu vielä. Reino Uusitalo

Koko hoitolan toiminta oli viime syksynä vaakalaudalla. Uusitalo oli mukana perustamassa uutta yhdistystä, joka otti hoitolan toiminnan kontolleen vuodenvaihteessa. Toiminnasta aikaisemmin vastannut Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri luopui tuolloin tehtävästä.

Lintuhoitola toimii Uusitalon omistamissa tiloissa, joista hän ei tällä hetkellä peri vuokraa. Hän on myös vastannut ylläpitokustannuksista alkuvuoden ajan. Lintuhoitolaa ylläpitävä yhdistys lähestyi eri tahoja avustushakemusten kanssa.

Hoitolan saamat avustukset ovat merkittäviä ja ne turvaavat hoitolan toimintaa tälle vuodelle.

– Nämä avustukset auttavat meitä erittäin paljon. Ne ovat merkittäviä. Vähän puuttuu vielä, mutta kyllä tämä siltä tuntuu, että saamme tämän toiminnan jatkumaan, Uusitalo sanoo.

Sähköyhtiöiltä rahaa?

Uusitalon mukaan hoitolan vuosi saataisiin rullaamaan kohtuullisesti noin 140 000 eurolla.

Lisärahoitusta etsitään edelleen. Käyttömenoja pitää kattaa. Lisäksi yhdistys suunnittelee lintutarhojen laajentamista. Uusitalo pohtii, että esimerkiksi sähköyhtiöt, kunnat ja kaupungit voisivat lähteä tukemaan toimintaa.

– Lintujen loukkaantumiset johtuvat usein sähkölinjoista ja ovat meidän sivilisaatiomme aiheuttamia. Meillä on moraalinenkin velvollisuus hoitaa lintuja, Uusitalo sanoo.

Pyhtään lintuhoitolan lisäksi valtio myönsi avustusta Korkeasaaren eläintarhan säätiölle, Heinolan lintutarhalle, Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitolle SEY:lle ja Pääkaupunkiseudun Eläinsuojeluyhdistykselle.