Noora Dadu esittää Ylen muovikomediassa Taisto kiroilevaa ja tupakoivaa kätilöä: "Isoveli opetti puhelimessa elvyttämään"

Näyttelijä ja ohjaaja Noora Dadu eli lapsuutensa Kuusankoskella. Roomalaiskatoliseksi kastettu Dadu vietti jo alle 10-vuotiaana kesiä Paksalossa katolisen kirkon leirikeskuksessa. Leirillä Dadu tutustui varsinkin leiriä pitäneisiin Ursuliini-sisariin.

– Ihailin heitä paljon. Olin kahdeksan, kun aloin haaveilla siitä, että ehkä nunnan ammatti olisi aika siisti. Eräänä kesänä aloin piinata yhtä sisarta kysymyksilläni: mitä te teette aamulla, mitä te teette päivällä, milloin te rukoilette – se rukoilu oli minun mielessäni se työ, ja sekin kuulosti siistiltä.

Kutsumusta ei kuitenkaan kuulunut, ja lopulta teatterista tuli Dadun elämän suuri kutsumus ja kirkostakin tuli erottua parikymppisenä.

– Odotin vimmaisesti kutsumusta tuolta ylhäältä. Ja sitä ei sitten ehtinyt tulla, kun kaksitoistavuotiaana kutsumukseksi vaihtui teatteri. Mutta edelleenkin rakastan Ursuliini-sisaria.

I love muovi taipuu myös komediaksi

Monista yhteiskunnallisista teatterirooleista tunnettu Dodu on mukana Ylen uudessa komediasarjassa Taisto - muovista ja rakkaudesta, joka on osa Ylen I love muovi -kampanjaa. Hänen roolihenkilönsä on Kuusankosken murteella puhuva kätilö Maryam. Jo ensimmäisessä jaksossa Dadu joutuu esittämään elvyttämistä.

– Se oli kauheaa, koska minua pelotti, että satutan (Antti Virmavirtaa). Kun nuo ovat tuollaisia vanhoja turkkalaisia näyttelijöitä, niin nehän ei valita yhtään. No ei kuulemma sattunut.

Vakuuttavan näköisen elvytyksen Dadu oppi puhelimessa ensihoitaja-palomiehenä työskentelevältä veljeltään.

– Isoveli, joka on ensihoitaja ja palomies, opetti puhelimessa esittämään elvyttämistä. Asennon pitää olla oikea, ja päässä pitää soida kappale Stayin' Alive. Sen rytmi on noin sata iskua minuutissa, ja se on oikea nopeus.

Yksilöratkaisut eivät riitä muoviongelmaan

Sarjassa on eri tavoin kierrätykseen suhtautuvia henkilöhahmoja. Noora Dadun esittämä Maryam ei ole juuri kiinnostunut mistään muusta kuin kuluista. Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Dadu itse suhtautuu muoviongelmaan paljon tiukemmin.

– Samaistun itse enemmän sarjan Ruu-henkilöön, joka on aika radikaali ja haluaisi kieltää koko muovin. Ajattelen oikeasti, että yksilöratkaisut eivät riitä. Me tarvitsemme jopa aika rankkoja valtiotason ja maailman tason päätöksiä. Ja jopa sellaisia, jotka eivät tunnu kivalta.

Katso tästä Noora Dadun koko haastattelu: