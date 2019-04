Kouluja kehutaan liian vähän! Katso ja ylläty, mitkä asiat ovat parasta oppilaiden mielestä

Koulumme on todella kiva! Tällä hetkellä Pohjois-Tapiolan lukio toimii toimistotiloissa ja suurin osa luokista on aukinaisia ja verhojen takana. Opiskelemme usein yhdessä käytävien sohvilla tietokoneiden kanssa ja teemme joskus myös välitunneilla sekä koulun jälkeen töitä koulussa. Yhdessä oppiminen on parasta! Koulussamme on erittäin mukavia opettajia, jotka ymmärtävät nuorten ongelmia. Täällä on kotoisa ja turvallinen olo. – Karl-Gustav Kurn, Pohjois-Tapiolan lukio