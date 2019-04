Muovista 1970-luvun huoltamoharvinaisuutta kaupataan purettavaksi – suunnittelija muistetaan lentävää lautasta muistuttavasta talosta

Matti Suurosen suunnittelemia huoltoasemia on tiettävästi Suomessa jäljellä neljä.

Netin huutokauppasivustolla on myynnissä arvostetun arkkitehdin Matti Suurosen suunnittelema huoltamorakennus. Casa Finlandia on oiva esimerkki 1970-luvun futuristisesta muoviarkkitehtuurista.

Harvinaista, lujitemuovista valmistettua rakennusta myydään purettavaksi ja poiskuljetettavaksi. Huoltoasema sijaitsee Lempäälässä.

– Väitän, että rakennus on hyvinkin hyvässä kunnossa ikäisekseen, sanoo huoltamon omistaja, yrittäjä Lasse Lemmitti.

– Olemme käyneet sen läpi tarkkaan. Siinä ei ole kosteusvaurioita. Ainoastaan lipassa, joka on jakelukentän puolella, on kolhuja ja sisätiloissa on tehty ilkivaltaa.

Alkuperäisiä ulospäin pullistuvia ikkunoita on jäljellä enää muutama.

Elementit pitää olla koottavissa

Lemmitti kertoo, että hänen yrityksensä on hieronut rakennuksesta kauppoja muutaman kiinnostuneen kanssa vuoden verran, mutta tuloksetta. Keskiviikkona huoltamo päätettiin laittaa julkiseen myyntiin.

– Nyt nähdään, onko siihen kiinnostusta. Pitäisi olla, koska näitä tulee harvoin myyntiin, Lemmitti sanoo.

Pirkanmaan maakuntamuseo edellyttää, että purkutyö tehdään niin, että elementit ovat koottavissa uuteen paikkaan.

Arkkitehti Matti Suurosen tunnetuin rakennus on Futuro, joista yksi on Espoon modernin taiteen museossa Emmassa. Helena von Alfthan / Yle

Huutokauppasivustolla (siirryt toiseen palveluun) muistutetaan, että ennen purkamista on syytä varmistua siitä, että rakennuksen uudelleen pystytykselle on varmasti saatavissa rakennuslupa.

Muovitalojen taru päättyi öljykriisiin

Huoltamoa kaupataan 10 000 euron lähtöhinnalla. Lemmitti uskoo, että hinta kuitenkin nousee.

– Realistisen hinnan pitäisi olla jossain 50 000 euron tietämillä.

Helsingin Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) Casa Finlandia -huoltoasemia valmistettiin Suomeen aikanaan vain kuusi kappaletta. Näistä neljä on edelleen pystyssä. Lempäälän lisäksi asemia on Tampereella, Vantaalla ja Kemissä.

Casa Finlandia -sarjasta eniten myytyjä olivat Venturot, joita myytiin asuin- ja liikerakennuksiksi. Nämä Venturot odottavat entisöintiään Suomen Moottoripyörämuseon alueella vuonna 2012. Yle / Markku Lähdetluoma

Casa Finlandia -sarjaan (siirryt toiseen palveluun) (Wikipedia) kuului aikanaan kolme erimallista rakennusta. Casa Finlandia -tuotteiden yhteisenä nimittäjänä oli ajatus tehdä sarjavalmisteisia, kestäviä, helposti kuljetettavia ja pystytettäviä rakennuksia.

Lujitemuovisten rakennusten valmistus päättyi 1970-luvun öljykriisiin, kun materiaalin hinta moninkertaistui.

