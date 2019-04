Analyysi: SDP selvisi keskustan ulostulosta eilen säikähdyksellä – Rinne toivoo, etteivät puolueet kieltäytyisi hallitusneuvotteluista

Keskusta säikäytti demarit eilen, kun se ilmoitti suunnakseen opposition. Kulunut hallituskausi on kuitenkin osoittanut, että U-käännökset ovat mahdollisia, kirjoittaa politiikan toimittaja Hannu Tikkala.

Keskusta lähetti eilen tiedotteen, jossa oli ensisilmäyksellä kohtalokas otsikko: ”Kansa on osoittanut keskustalle suunnan oppositioon”.

Apollonkadulta lähtenyt tiedote sai varmasti kaupungin toisella laidalle Hakaniemessä demareiden kahvit väärään kurkkuun.

Demarit toivovat tällä hetkellä kädet syvästi ristissä, ettei keskusta ainakaan lähiaikoina kieltäytyisi lopullisesti hallitusneuvotteluista. Tämä vaikeuttaisi Antti Rinteen (sd.) asemaa neuvotteluiden vetäjänä usealla tavalla.

Miksi näin?

Lähdetään liikkeelle kuitenkin perusasetelmista.

Keskustan kieltäytyminen hallituspestistä olisi täysin ymmärrettävää. Puolue sai sataan vuoteen heikoimman vaalituloksen, jolloin hallitusvastuussa ryvettyminen ei varmasti ole ensimmäisenä mielessä.

Keskustassa ajatellaan nyt, että demarien ja kokoomuksen on käytävä hallitusneuvotteluiden ensimmäinen kierros, koska ne voittivat vaalit.

Keskustan pitää antaa ainakin ajan kulua ensin, ennen kuin se voi lähteä varsinaisiin neuvotteluihin. Muuten tilanne saattaa näyttää liikaa ”valtaan takertumiselta”, kuten yksi keskustavaikuttaja asian ilmaisee.

Samaan aikaan keskustalaiset eivät kuitenkaan kieltäydy täysin neuvotteluista, sillä he muistavat vuoden 2011 eduskuntavaalit.

Tuolloin keskusta menetti 16 paikkaa ja silloinen puheenjohtaja Mari Kiviniemi sanoi jo vaali-iltana, ettei keskusta mene hallitukseen.

Keskusta kuitenkin osallistui monipolvisten tapahtumien jälkeen hallitusneuvotteluihin, koska SDP ja kokoomus eivät saaneet sopua aikaiseksi.

Keskusta haluaakin nyt säilyttää option neuvotteluihin, jos tilanne muuttuu vaikeaksi.

Tästä päästään varsinaiseen vastaukseen.

Keskustan linjaus helpottaa puheenjohtaja Rinteen asemaa, koska ilman sitä hallitusneuvotteluissa olisi vain yksi varteenotettava vaihtoehto hallituspohjaksi.

Siihen kuuluisivat demareiden lisäksi kokoomus, vihreät ja RKP, joilla olisi eduskunnassa 107 paikkaa 200:sta. Ja tähän löytyy useita syitä.

Ensinnäkin perussuomalaisten ja demarien välillä näyttää vallitsevan niin syvä erimielisyys, etteivät puolueet sovi samaan hallitukseen.

Useat demarit muistavat perussuomalaisten Jussi Halla-ahon blogikirjoituksen siitä (siirryt toiseen palveluun), että ”ainoa mitattava ja siten kiistatta olemassaoleva ihmisarvo on yksilön instrumentaalinen arvo”.

Rinne onkin usein viitannut siihen, että hänellä ja Halla-aholla on ”ihmisyyteen liittyviä näkemyseroja (siirryt toiseen palveluun)”.

Toisaalta demareissa ei myöskään muistella hyvällä Halla-ahon kirjoitusta (siirryt toiseen palveluun), jossa hänen oli vaikeaa ”keksiä maailmankaikkeudesta alhaisempaa matelijaa kuin pohjoismainen sosiaalidemokraatti”.

Kirjoitus liittyi tapaukseen, jossa Ruotsin demareiden ulkoministeriä Laila Freivaldsia epäiltiin ruotsidemokraattien nettisivujen sulkemisesta. Ruotsidemokraatit olivat julkaisseet sivulla pilakuvia profeetta Muhammedista.

Eniten demareita tuntuu kuitenkin häiritsevän se, ettei Halla-aho ole selitellyt yli 10 vuoden takaisia kirjoituksia lainkaan (siirryt toiseen palveluun).

Vasemmistoliiton lähteminen sinipunahallitukseen puolestaan näyttäisi vähintäänkin epävarmalta, koska puheenjohtaja Li Andersson on antanut nuivia kommentteja hallitusyhteistyöstä kokoomuksen kanssa.

Ylen tietojen mukaan vasemmistoliitto onkin maanitellut keskustaa hallitukseen vaalien jälkeen. Tämä on ymmärrettävää, koska vasemmistoliiton linjaukset olisi paljon helpompi sovittaa yhteen punamulta- kuin sinipunahallituksen kanssa.

Oman lisänsä yhtälöön tuo se, että vasemmistoliitto järjestää hallitusratkaisustaan jäsenäänestyksen, jossa sinipunahallituksen ohjelmalla olisi varmasti läpimenovaikeuksia.

"Ylen tietojen mukaan vasemmistoliitto onkin maanitellut keskustaa hallitukseen vaalien jälkeen"

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson eduskuntavaalien tulosillassa Pikkuparlamentissa. Tuomo Björksten

Yhden vaihtoehdon hallitusneuvottelut tuppaavat olemaan vaikeita, koska kaikki puolueet tietävät olevansa yhtälössä korvaamattomia. Tämä puolestaan heikentää puolueiden haluja tehdä kompromisseja.

Tällöin olisi myös huomattava, että vihreiden asema on muuttunut. Puolue sai vaalivoiton, ja samalla vihreiden eduskuntaryhmä uusiutui merkittävästi. Vihreiden 20 kansanedustajasta 14 on uusia. Tämä puolestaan voi näkyä idealismina, jossa on vain vähän varaa myönnytyksille.

Samalla kokoomus voisi ulosmitata kaikki tavoitteensa demareilta, koska ilman heitä enemmistöä ei voitaisi muodostaa.

Kokoomus pystyisi myös maksamaan vanhoja kalavelkoja takaisin, sillä myös se muistaa hyvin vuoden 2011 hallitusneuvottelut.

Kun keskusta Kiviniemen johdolla lopulta kieltäytyi hallitusvastuusta, demarit oli ainoa vaihtoehto hallituskumppaniksi.

Vaikeiden neuvottelujen jälkeen Jyrki Katainen (kok.) muodosti niin sanotun sixpack-hallituksen, jonka ohjelmassa näkyi vahvasti demarien kädenjälki.

Nyt kokoomuksella olisi mahdollisuus toimia samalla tavalla kuin demarit toimivat kahdeksan vuotta sitten, jos keskusta lopulta jättäytyy neuvottelujen ulkopuolelle.

Demarien leirissä Hakaniemessä siemailtiin varmasti kahvia ensijärkytyksen jälkeen rauhassa, sillä yksikään puolue ei ole yksiselitteisesti kieltäytynyt hallitusneuvotteluista.

Vaikka keskusta ilmoitti suunnakseen opposition, kulunut hallituskausi on kuitenkin osoittanut, että U-käännökset ovat mahdollisia.

Samalla päätöksiä hallitukseen osallistumisesta on pyörretty myös aiemmin. Tämä puolestaan helpottaa Rinteen tehtävää ainakin toistaiseksi, sillä hän voi pelata muita puolueita toisiaan vastaan.

Tällöin demareiden on myös helpompi saada omia tavoitteitaan läpi hallitusohjelmaan.

