Herätys: Madeiralla sattui vakava bussiturma, suomalainen lihantuotanto hiipuu, mökkien jätevesijärjestelmiä uusitaan kiivaasti

Ainakin 29 ihmistä kuoli turistibussin kaaduttua Madeiralla

Ainakin 29 ihmistä on kuollut ja yli 27 loukkaantunut turisteja kuljettaneen linja-auton kaaduttua Madeiran lomasaarella. Tiettävästi suurin osa uhreista on saksalaisia turisteja, mutta tiedot turmasta ovat vielä tässä vaiheessa epäselvät. Ulkoministeriön tiedon mukaan bussissa ei ollut kyydissä suomalaisia. Madeiralle on tehnyt matkustusilmoituksen 29 suomalaista.

Lypsylehmät ja vasikkatuotanto vähenevät koko ajan Suomessa

Jan Sandvik / AOP

Hyvin tuotettua kotimaista lihaa pidetään kuluttajien keskuudessa tuontilihaa eettisempänä, vastuullisempana vaihtoehtona. Mutta kuinka käy, kun kasvattamoihin ei enää tule vasikoita? Kotimainen tarjonta ei riitä kattamaan kysyntää, joten tuontilihan kulutus lisääntyy koko ajan.

Jätevesiasetuksen siirtymäajan päättyminen näkyy urakoitsijoiden tilauskirjoissa

Kalevi Rytkölä / Yle

Nyt alkaa olla viimeiset hetket uusia kesämökin jätevesijärjestelmä lain edellyttämälle tasolle. Haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäaika nimittäin päättyy lokakuussa. Takarajan lähestyessä jätevesiremontteja tekevien yritysten tilauskirjat ovat alkeneet täyttyä. Vielä eivät kaivurit ole kuitenkaan loppumassa.

Eurovaalien ehdokasasettelu päättyy tänään

Euroopan parlamentti Patrick Seeger / EPA

Tänään on viimeinen päivä jättää ehdokashakemukset europarlamenttivaaleihin Helsingin vaalipiirilautakunnalle. Joillakin puolueilla listat ovat jo täynnä, mutta osa puolueista julkistaa viimeiset vapaat paikat ja koko listansa vasta tänään. Monet puolueet ovat nostaneet listalleen eduskuntavaaleissa eniten ääniä keränneitä ehdokkaita. Meppipaikan saavat kansanedustajat ratkaisevat myöhemmin, kumman ottavat vastaan. Eurovaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina 26. toukokuuta.

Muellerin Venäjä-tutkinnan raportti julki tänä iltana

Oikeusministeri William Barr Erik S. Lesser / EPA

Kauan kaivattu erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan raportti julkaistaan tänä iltana kello 19 Suomen aikaa. Sitä ennen Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr pitää tiedotustilaisuuden. Myös presidentti Donald Trump saattaa pitää oman tiedotustilaisuutensa.

Lämmin kevätsää jatkuu

Yle Sää

Kiirastorstai on edeltävien päivien tapaan lämpöä täynnä. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata 10:n ja 15 asteen välille. Etelässä sisämaassa voi olla jopa 17–18 astetta lämmintä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.