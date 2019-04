Muellerin Venäjä-tutkinta julki torstaina – oikeusministeri pitää tiedotustilaisuuden ja Trump ehkä

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr pitää torstaina tiedotustilaisuuden liittyen erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan raporttiin kello 17.30 Suomen aikaa, kertoo The Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Barrin on myös määrä julkistaa raportista karsittu versio torstaina. Keskiviikkona ei vielä ollut tietoa, julkaiseeko Barr raportin versionsa tiedotustilaisuutta ennen vai sen jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi tiedotustilaisuudesta radiohaastattelussa keskiviikkona, jonka jälkeen myös oikeusministeriöstä vahvistettiin asia.

CNN (siirryt toiseen palveluun):n mukaan myös Trump saattaa pitää tiedotustilaisuuden aiheesta.

– Oikeusministeri Barr pitää tiedotustilaisuuden. Ehkä minäkin sen jälkeen. Saa nähdä, Trump sanoi WMAL Radion Larry O'Connorille.

400-sivuinen raportti

Barr on kertonut aiemmin, että Muellerin raportti on lähes 400 sivua pitkä ja sitä varten on haastateltu noin 500 ihmistä. Hän julkisti maaliskuun lopulla nelisivuisen tiivistelmän raportista, jonka mukaan Muellerin tutkinnassa ei löytynyt todisteita siitä, että Trump tai hänen presidentinvaalikampanjansa olisi vehkeillyt venäläisten kanssa.

Sen sijaan Mueller ei raportissaan ota suoraan kantaa siihen, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen. Raportti esittelee kunkin toimen osalta todisteita "kysymyksen molemmin puolin", ja Muellerin itsensäkin mukaan asia on vaikea.

Julkisuudessa arvostelua on herättänyt etenkin se, että Trump erotti Venäjä-tutkintaa aiemmin johtaneen liittovaltion poliisin FBI:n johtajan James Comeyn keväällä 2017.

– Vaikka tämä raportti ei päättele, että presidentti syyllistyi rikokseen, se ei myöskään vapauta häntä epäilyistä, Barr siteeraa Muelleria.

Oikeusministeri Barrin mukaan osa raportista tullaan jättämään pois julkisuudeta, sillä se sisältää valamiehistön materiaalia, salaiseksi luokiteltua tietoa sekä yksityiskohtia käynnissä olevista tutkimuksista.