Brittien EU-ehdokkaat joutuvat kohta soittelemaan äkäisten äänestäjien ovikelloja – brexitin jatkoaika tuo eurovaalit Britanniaankin

StrasbourgCharles Tannock on varautunut äkäiseen palautteeseen, jos hän pääsee soittelemaan lontoolaisten ovikelloja jo viidennessä eurovaalikampanjassaan.

Tannock edustaa Euroopan parlamentissa konservatiivipuoluetta, jonka johtama hallitus on päätynyt umpikujaan yrittäessään irrottaa Britanniaa EU:sta. Neljä viidestä britistä on kyselyjen mukaan sitä mieltä, että hallitus on hoitanut eroneuvottelut huonosti.

– Siellä on suuttumusta ja paheksuntaa. Meillä ei pitänyt olla näitä vaaleja kolme vuotta brexit-kansanäänestyksen jälkeen, Tannock ennakoi tunnelmia äänestäjien keskuudessa.

Silti hän aikoo pyrkiä uudelleen ehdolle ja vakuutella ihmisten ovensuissa, että konservatiivien on tärkeää äänestää konservatiiveja kaikesta huolimatta. Tannock itse vastustaa eroa EU:sta.

Britannian hallitus on jo käynnistänyt valmistelut vaalien järjestämiseksi, ja puolueet ovat ryhtyneet valitsemaan ehdokkaitaan. Vaalien pitäminen on EU:n asettama ehto sille, että Britannia sai brexitille jatkoaikaa lokakuun loppuun saakka. Niin kauan kuin Britannia on jäsen, sillä on oltava vaaleilla valittu edustus myös Euroopan parlamentissa.

Jatkoaika tosin katkeaa, jos Britannian hallitus saa EU:n kanssa neuvotellun erosopimuksen läpi brittiparlamentissa. Mutta tämä on varsin epätodennäköistä. Siispä Britanniassa on luultavasti edessä eurovaalien historian ehkä omituisimmat vaalit.

Yksi kysymys vaalien keskiössä

Vaaleja hallitsee kysymys, johon niissä valittavat europarlamentaarikot eivät voi juuri vaikuttaa: mitä jumittuneelle brexitille pitäisi tehdä? Britannian itsenäisyyspuolue Ukipin entinen johtaja Nigel Farage perusti viime viikolla uuden Brexit-nimisen puolueen eurovaaleja varten.

– Farage ja Brexit-puolue puhuvat brexitin viemisestä maaliin. Mutta ei Euroopan parlamentin jäsen voi sitä tehdä. Se on kansallisen parlamentin asia, Tannock sanoo.

Sitä paitsi eurovaaleissa äänestetään puolueita, jotka ovat jakautuneita EU-eron suhteen. Konservatiiveissa on Tannockin kaltaisia eron vastustajia, mutta myös kovan eron kannattajia.

Mitä kansa haluaa?

Työväenpuoluekaan ei ole täysin yhtenäinen. Niinpä tuloksesta voi olla vaikea vetää johtopäätöksiä siitä, mitä kansa brexitin suhteen haluaa.

Siitä huolimatta Tannock pitää pitkän puheenvuoron suhtautumisestaan brexitiin kun häneltä kysyy, millaisilla argumenteilla hän aikoo puhua äänestäjiä puolelleen. Erosopimuksen jumittaminen parlamentin alahuoneessa on hänen mukaansa pohjimmiltaan opposition työväenpuolueen syytä.

Työväenpuolueessa asiasta ollaan tietysti päinvastaista mieltä.

– Ihmiset ovat kurkkuaan myöten täynnä konservatiivien brexitiä, sanoo työväenpuolueen europarlamentaarikko Theresa Griffin.

Hänkin valmistautuu jo kampanjoimaan eurovaaleissa ja vastustaa Tannockin tavoin Britannian EU-eroa. Griffin aikoo korostaa äänestäjille parlamentissa tekemäänsä tavallista lainsäädäntötyötä, meppien peruskauraa.

Theresa Griffin edustaa Britannian työväenpuoluetta Euroopan parlamentissa. Petri Raivio / Yle

Kuten työntekijöiden oikeuksien parannuksia tai vaikkapa ilmastopykäliä, joita hän on työstänyt teollisuusvaliokunnassa.

– Saimme aikaan 32,5 prosentin energiansäästötavoitteen. En ole edes laskenut, kuinka monta tuntia tein töitä, jotta saimme siihen sen 0,5 prosenttia lisää, Griffin sanoo.

Brexitin vuoksi on epätodennäköistä, että yhteiset ilmastotavoitteet pätisivät enää Britanniaan jatkossa.

Parlamentti brexitin sijaiskärsijä

Britannian eurovaalien asetelmaa mutkistaa sekin, että kukaan ei tiedä, miten pitkään mahdollisesti valittavat europarlamentaarikot saavat istua parlamentissa. Jos ero toteutuu lokakuun lopussa, brittimeppien kausi jää neljän kuukauden mittaiseksi.

– Olemme silti valmiit koettelemukseen, koska kampanjassa pääsee puhumaan ihmisille heidän kotiovillaan. Ja sitä kautta saamme läpi myönteistä viestiä Euroopasta, Griffin sanoo.

Euroopan parlamentti uhkaa joutua eräänlaiseksi Britannian eron sijaiskärsijäksi. EU:ssa on päätetty jakaa parlamentin paikkoja uusiksi eron takia. Esimerkiksi Suomelle olisi tulossa 14. meppi. Mutta uusi paikkajako tulee voimaan vasta kun Britannia eroaa eli luultavasti kesken kauden.

Konservatiivien Charles Tannock edustaa Euroopan parlamentissa Lontoon vaalipiiriä. EU

Asian reaalipoliittinen puoli on, että Britannian jatkaminen jäsenenä vaikuttaa myös parlamentin poliittiseen tasapainoon. Eniten siitä hyötyy sosialidemokraattien ryhmä, joka olisi viime kyselyjen mukaan saamassa Britanniasta peräti 28 edustajaa. Suhteellisia häviäjiä taas ovat liberaalit ja Euroopan kansanpuolue, joiden riveissä brittejä ei ole.

Tänään torstaina päättyvä parlamentin täysistunto Strasbourgissa on joka tapauksessa nykyisen viisivuotiskauden viimeinen. Edustajat jäävät vaalitauolle. Moni luopuu vapaaehtoisesti, mutta brexitiä vastustavien brittien keskuudessa tunnelma on sekavampi.

– Tämä on hyvin surullista. Olen tehnyt tätä työtä 20 vuotta. Brexit on historiallinen virhe, Tannock sanoo.