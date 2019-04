Tekniikka apuun vanhusten kuntoutuksessa – Liikuntalaatat toivat askeliin vauhtia: ”Tiedä vaikka menisin tansseihin juhannuksena”

PoriLattialle levitettyjen pienten sinisten laattojen keskellä vilkkuvat valot vaihtelevassa tahdissa. Tavoitteena on ehtiä astua sille laatalle, jossa valo palaa.

Harjoitus vaatii hoksaamiskykyä ja reisilihaksia.

Tämä tekniikka on tuttu muun muassa erilaisista tanssipeleistä. Satakunnan ammattikorkeakoulussa sitä on hyödynnetty vanhusten kuntouttamisessa.

Oppilaitos on mukana Satakuntaliiton rahoittamassa Kotikunto-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuoda hyvinvointiteknologian välineitä mukaan iäkkäiden kuntoutukseen.

Mototiles liikuntalaatat Mototiles eli liikuntalaatat ovat peräisin Tanskasta.

Suomessa ensimmäiset otettiin käyttöön 2017 vuoden lopulla.

Laattoja käytetään muun muassa ikääntyneiden päivätoiminnassa, kuntoutuskeskuksissa, kaupunkien liikuntatoimissa ja HUS:n neurologisessa kuntoutuksessa.

Eniten laitteita on Turun kaupungin lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Kaatuminen ei enää pelota niin kovasti

Erkki Peltomäki ja Jouko Suutari asuvat molemmat yksin kotona. Peltomäki oli koko viime kesän vuodepotilaana, mutta kuntoutus on tuottanut tulosta. Pyörätuoli ja rollaattori ovat jääneet pois käytöstä, tukena on enää kävelykeppi. Sen Peltomäki jättää nurkkaan, kun harjoitus alkaa.

– Tasapaino ja huomiokyky kehittyvät, kun laattojen valoja täytyy seurata koko ajan. Kaatumisenpelko on vähän vähentynyt, kertoo Peltomäki.

Jouko Suutarilla on samantyyppisiä kokemuksia. Syöpä vei miehen heikkoon kuntoon ja elämänhalukin katosi. Aluksi laattaharjoitus tuntui hänestä lastenleikiltä, mutta osoittautui pian tehokkaaksi.

– Aiemmin jouduin ottamaan seinistä kiinni, kun kävelin kotona. En päässyt kuin kauhealla ponnistuksella tuolista ylös. Nyt nousen vapaasti tuolilta ja teen kilometrin kävelylenkkejä. Tiedä vaikka menisin tansseihin juhannuksena, hän naurahtaa.

Päivätoiminnan ohjaaja Terttu Kulmala, Irma Kiuru, Jouko Suutari, Raili Korvenranta, projektipäällikkö Krista Toivonen, Erkki Peltomäki, opettaja Heidi Laitomaa ja projektitutkija Kyle Mulholland ovat tyytyväisiä liikuntalaattoihin. Minna Rosvall / Yle

Harjoittelu paransi dynaamista tasapainoa

Kotikunto-hankkeen projektipäällikkö Krista Toivonen kertoo, että fyysisen toimintakyvyn osalta iäkkäiden dynaaminen tasapaino on kehittynyt. Toisena merkittävänä muutoksena on iäkkäiden pystyvyyden tunteen lisääntyminen. Mukana testauksessa oli 52 iäkästä. Harjoittelun ohjaamisen osallistui hankkeen eri piloteissa 9 lähihoitajaa ja 4 fysioterapeuttia.

Irma Kiuru ja Erkki Peltomäki harjoittelevat. Sataedun opettaja ja fysioterapeutti Heidi Laitomaa avustaa. Minna Rosvall / Yle

– Upeimpia ovat kertomukset, joiden mukaan iäkäs uskaltaa mennä yksin suihkuun, ei pelkää enää kaatumista tai on innostunut lähtemään kävelylenkille, Toivonen kertoo.

Hyödyt ovat olleet kokonaisvaltaisia. Iäkkäille on maistunut ruoka aiempaa paremmin, he ovat jaksaneet tehdä ruokaa ja unen laatu on parantunut.

– Harjoittelu on vaikuttanut erityisesti dynaamiseen tasapainoon. Kun harjoitellaan askeltamisen reaktionopeutta, painon siirtoa ja askellusta, se vaikuttaa kävelynopeuteen ja siihen, että uskalletaan lähteä liikkeelle ja voidaan jättää jopa apuvälineitä pois, Toivonen listaa.

Vanhukset toivovat harjoittelun jatkuvan

Liikuntalaattaharjoittelu alkoi Satakunnassa syksyllä 2018 päivätoiminnan ryhmissä, mutta jotkut hoitajat kävivät kuntouttamassa laattojen kanssa vanhuksia näiden kotona. Laatat pystyy ottamaan helposti mukaan laukkuun.

– Tavoitteena oli selvittää, millaista hyvinvointiteknologiaa voidaan saada käyttöön kotihoidossa. Liikuntalaattoja voi käyttää henkilö, joka pystyy seisomaan. Hän voi myös tukeutua nojapuihin. Laite tunnistaa, miten nopeasti harjoittelija pystyy harjoittelemaan ja tarjoaa värejä sen mukaan, kertoo projektipäällikkö Krista Toivonen.

Liikuntalaattaharjoittelussa pelaaja painaa laattoja, joissa syttyy valoja. Minna Rosvall / Yle

Raili Korvenranta on saanut apua tasapainovaikeuksiin.

– Kun äkkiä kääntyy ja menee toiseen huoneeseen, ei heitä niin paljon kuin aikaisemmin. Varsinkin reisilihakset ovat olleet kipeinä. On tullut varmasti voimaa, Raili Korvenranta kertoo.

Irma Kiuru ottaisi laitteen vaikka pysyvästi kotiinsa.

– Kun kävelen, en varmaan vaapu sillä tavalla kuin ennen.

Krista Toivonen kertoo, että iäkkäät ovat hyvin innostuneita ja vastaanottavaisia hyvinvointiteknologian välineistä.

Porissa liikuntatoimi on hankkinut liikuntalaatat. Sen laattoja hyödynnettiin hankkeen Porin perusturvan pilotissa. Eri hallintokuntien yhteistyön jatkamista suunnitellaan yhtenä hankkeen tuloksena.

Hankkeeseen osallistuneet kotihoidon lähihoitajat ja fysioterapeutit kokevat laattojen toimivan erittäin hyvin kotona asuvien ikääntyneiden toimintakyvyn tukemisen välineenä. Liikuntalaattoja pidetään erittäin motivoivina, tämän vuosituhannen työvälineinä.

Kotihoidon esimiehet ja työntekijät kertovat, että organisointi auttaa löytämään aikaa harjoitteluun.

– Onhan tavoitteena aina tukea ikääntyneen kotona selviytymistä ja nyt meillä on siihen konkreettinen väline, Toivonen toteaa.