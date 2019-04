Jyrki Kangas: Avin päätös Porin tuhkanjalostamosta on puolueellinen, eikä huomioi kansan mielipidettä

Tästä on kyse Fortum sai aluehallintovirastolta luvan tuhkanjalostamon toiminnan aloittamiselle Porin Mäntyluodossa.

Laitoksen tuhkat päästettäisiin poistoputkea pitkin mereen Karhuluodon edustalle.

Kansalaisliike Puhtaan meren puolesta on vaatinut Fortumia rakentamaan suljetun järjestelmän poistoputken sijaan.

Jyrki Kangas seisoo Kokemäenjoen rannalla mietteliäänä.

Vasta hetki sitten tullut tieto Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä antaa Fortumille lupa Porin Mäntyluodossa sijaitsevalle tuhkanjalostamolle ei saa mieheltä ymmärrystä.

– Aluehallintovirasto on valtion käsi. Se on ottanut valtionyhtiön kannan omaksi kannakseen ja on puolueellinen. Se ei huomioi kansan mielipidettä.

Puhtaan meren puolesta -kansalaisliikkeen puheenjohtaja, entinen Pori Jazzin taiteellinen johtaja Jyrki Kangas on jo aiemmin kutsunut mediassa virkamiesten toimintaa hampaattomaksi.

– Sitä se on edelleen.

Tavoitteena edelleen suljettu järjestelmä

Puhtaan meren puolesta -yhdistys perustettiin viime kesänä vastustamaan Fortumin suunnitelmia tuhkaveden laskemisesta mereen. Sen perustamiskokouksessa Reposaaren koululla oli runsaat sata ihmistä. Yhdistys vaati Fortumia tekemään poistoputken sijaan suljetun järjestelmän.

– Samaan pyrimme edelleen. Aiomme ensimmäiseksi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksella ei välttämättä ole sinänsä tehoa, mutta kansan yleinen mielipide vaikuttaa niin, että kyllä se suljettu järjestelmä vielä tulee. Se voi vaan ottaa aikansa.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan tuhkanjalostamon toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat niin pienet, että niistä ei koidu haittaa merelle tai alueen läheisellä luonnolle. Jyrki Kangas ei usko tähän.

– Suomen valtio on ottanut erääksi päätavoitteekseen ympäristön ja Itämeren suojelun. En ymmärrä, miten tämä päätös kulkee käsi kädessä ympäristönsuojelun kanssa.

Karttakuva Fortumin tuhkanjalostamon päästöputkesta. Fortum

"Kukaan ei halua mereen mitään päästöjä"

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä annetaan lupa toiminnan aloittamiselle valitusmahdollisuudesta huolimatta. Fortumilla on myös kesäkuun loppuun saakka käytössä kokeilu, jossa suolat otetaan talteen mereen laskemisen sijaan.

Jyrki Kangas kertoo, ettei luota Fortumin pitävän huolta yhteisvastuustaan.

– Jos Fortum tekee mittauksia ja raportteja, niiden sisältöhän voi olla mitä vaan. Tarvitaan puolueettomia mittaajia, mies pohtii.

Lue lisää:

Fortumin putkisuunnitelmat poikivat kansalaisliikkeen Meri-Porissa: "On saatava valtakunnallinen haloo" – Reposaareen vaaditaan Porin kaupungin tuki

Meri-Porin asukkaat vastustavat Fortumin tuhkanjalostamon poistoputkea – kansalaiskokous kutsuttu koolle Reposaareen

Fortum ehdottaa Porin tuhkanjalostamon poistoputkelle uutta sijaintia – poistovedet päästettäisiin Karhuluodon edustalle