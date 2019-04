Viro sai hallituksen – yksi hallituspuolueiden kansanedustaja äänesti oikeistopopulismia vastaan

Pääministeri Jüri Ratas vakuutti, että hallitus on kaikkien virolaisten hallitus, joka tukee oikeusvaltiota ja sananvapautta.

Viron parlamentti eli riigikogu on hyväksynyt hallituspohjan, johon kuuluvat keskustavasemmistolainen keskustapuolue sekä oikeistokonservatiiviset Viron konservatiivinen kansanpuolue EKRE ja Isänmaa-puolue. Hallitus vannonee virkavalansa puolentoista viikon päästä.

Riigikogu siunasi keskustan Jüri Ratasin johtaman hallituksen äänin 55–44. Vastaan äänestivät oppositiopuolueet, oikeistoliberaalinen reformipuolue ja sosiaalidemokraatit. Kaksi reformipuolueen kansanedustajaa oli poissa äänestyksestä.

Hallituspohjaa vastaan äänestivät myös keskustasta vaalien jälkeen eronnut Raimond Kaljulaid ja Isänmaan kansanedustaja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Voimakkaasti oikeistopopulistisen EKRE:n nousu hallitukseen oli heille liikaa.

Ladõnskaja-Kubits sanoo sosiaalisessa mediassa, että hänen äänensä oli suunnattu sitä vastaan, miten halventavasti EKRE puhuu niin muista kansallisuuksista ja uskonnoista kuin naisista. Oman maailmankatsomuksensa hän määrittelee järkeväksi konservatiivisuudeksi.

Viroon maaliskuun alussa valitut kansanedustajat kuuntelivat riigikogun istuntosalissa Jüri Ratasin puhetta. Toms Kalnins / EPA-EFE

Jüri Ratas korosti ennen äänestystä riigikogussa pitämässään puheessa, että hallitus on kaikkien virolaisten hallitus, ei vain niiden, jotka äänestivät siihen kuuluneita puolueita. Samalla hän painotti kompromissien merkitystä.

Riigikogun kaikki puolueet haluavat rakentaa entistäkin parempaa Viroa; eroa on vain siinä, mitä keinoja ne pitävät parhaimpina, Ratas sanoi toisen pääministerikautensa alla.

Parannettavaa hän löysi muun muassa naisten ja miesten palkkaerossa, joka on Virossa EU:n suurin, ja muiden kuin vironkielisten integroimisessa yhteiskuntaan. Kieliryhmät ovat usein jääneet toisilleen usein vieraiksi, hän myönsi.

Viron 1,3 miljoonasta asukkaasta 900 000:n äidinkieli on viro. Muita äidinkieliä on yli 200, mutta käytännössä jakolinja kulkee viron- ja venäjäkielisten välillä. Muita kieliä puhuvia on vain pari prosenttia.

Hallitussopimus ei ole kiveen hakattu. Pääministeri Jüri Ratas

EKRE:n kansalliskonservatiivisuudesta ja rajusta kielenkäytöstä huolestuneille lienevät tarkoitetut Ratasin vakuutukset siitä Viro on demokraattinen oikeusvaltio, jossa pätevät ihmisoikeudet, sananvapaus ja yksilönvapaudet.

– Virossa ole sijaa kansallisuuksien väliselle vihalle, antisemitismille tai yhteiskuntaa repivälle retoriikalle. Elämä Virossa edistyy paljon paremmin ystävällisillä sanoilla ja hyvillä lauseilla kuin terävillä solvauksilla, Ratas sanoi.

EKRE:n EU-vastaisuutta puolestaan sivusi puheen kohta, jossa Ratas korosti, että EU- ja Nato-jäsenyydet ovat vastakin keskeinen osa Viron ulko- ja puolustuspolitiikkaa.

Hallitussopimus (josta voit lukea lisää tästä linkistä) ei ole kiveen hakattu, Ratas sanoi äänestyksen jälkeen Viron yleisradion Esimene stuudio (siirryt toiseen palveluun) -tv-lähetyksessä.

Muuttuvassa maailmassa voi syntyä yhtäkkiä ongelmia, joita ei vielä voi arvatakaan, joten hallitussopimuksen on oltava elävä asiakirja, hän perusteli.