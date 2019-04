Brexit toi tummat pilvet matkailun kasvun ylle – Lapin suurimman hotelliketjun ennakkovarauksissa hätyytellään jopa 20 prosentin laskua

Lappi on briteille se "toinen ulkomaanmatka", perinteisen etelänmatkan jälkeen.

Lapin matkailu kasvaa ennätystahtia. Viime vuonna rikkoutui maaginen kolmen miljoonan yöpymisen raja. Lapin pääkaupunkiin Rovaniemelle on suunnitteilla useita uusia hotelleja, joista suurin on 26-kerroksinen tornihotelli.

Nyt tätä kasvua varjostaa Brexit.

Brittimatkailijat ovat pitäneet Rovaniemen matkailuryhmien kärkipaikkaa hallussaan 1980-luvulta saakka. Heitä vierailee kaupungissa 30 000-40 000 joka vuosi.

Lapille ja Rovaniemelle brittimatkailijoiden saapuminen marraskuun lopulla avaa yli kuukauden kestävän joulun huippusesongin. Britit ovat joulumatkailun ensimmäinen, ja edelleen myös tärkein yksittäinen kansallisuusryhmä.

Lappilaisten onneksi riippuvuus briteistä on viime vuosina hieman vähentynyt ja rinnalle on noussut myös muita kansallisuuksia. Se on vähentänyt alan suhdanneriskiä mahdollisen sopimuksettoman brexitin varalta.

Tästä huolimatta Britannian repivä ja pitkittyvä eroprosessi EU:sta näkyy jo varaustilastoissa.

Se "toinen" ulkomaanmatka

Brexit vähentää brittien ulkomaanmatkailua, sillä punnan arvo suhteessa euroon on laskenut ja lomamatkojen hinnat nousevat.

Euroopan matkailukomissio ETC arvioi, että brittien ulkomaanmatkailu laskisi 10 prosenttia viime vuodesta, jos Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. Lapissa lasku voi olla tätä suurempi, sillä Lappi on briteille se "toinen ulkomaanmatka", perinteisen etelänmatkan jälkeen.

Jos siis matkailusta pihistetään, tapahtuu se todennäköisimmin juuri Lapin matkoista.

Lapland Hotels -ketjun toimitusjohtaja Ari Vuorentausta Jarmo Honkanen / Yle

Lapin suurimman hotelliketjun, Lapland hotelsin toimitusjohtajan Ari Vuorentaustan mukaan brittien lapinmatkojen myynti on tällä hetkellä noin 10-20 prosenttia jäljessä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

– Mitä pitempään tämä epävarmuus jatkuu, sen pahemmaksi tilanne muuttuu, Vuorentausta sanoo.

Brexitin todelliset vaikutukset alkavat näkyä vasta vuoden tai kahden viipeellä, kun poistuminen Euroopan sisämarkkinoilta alkaa näkyä Britannian taloudessa ja mahdollisesti punnan kurssissa.

"Kaikki on neuvoteltava uudelleen"

Epävarmuutta lisää myös lentoliikenteen tulevaisuus. Euroopan unionin tekemät sopimukset eivät Brexitin jälkeen enää päde.

– Kaikki on neuvoteltava uudelleen. En tiedä, onko valmistelevaa työtä jo tehty. Toivottavasti sitä joku ainakin valmistelee tällä hetkellä, Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki sanoo.

Vuorentausta mukaan hallittu ero EU:stä olisi ehdottomasti paras ratkaisu. Se kurittaisi mahdollisimman vähän Iso-Britannian taloutta ja vapaalle liikkuvuudelle tulisi mahdollisimman vähän esteitä.

– Mitä nopeammin tämä asia saadaan ratkaistua, sen parempi. Epävarmuus on pahinta.

Britannia siirtyy 30 vuotta ajassa taaksepäin

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki pelkää, että kaikista eurooppalaisista sopimuksista irtautuminen on Britannialle kova urakka, ja seuraukset arvaamattomat.

– Britannia siirtyy hetkellisesti 30 vuotta ajassa taaksepäin. Harvalla nykyisistä päättäjistä on siitä ajasta kokemusta, Rautajoki sanoo.

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki. Tapio Räihä / Yle

Kauanko Britannialla kestää rakentaa sisämarkkinoista eroamisen jälkeinen infrastruktuuri, byrokratia ja järjestelmät, kymmenien vuosien tauon jälkeen, kun kaikki on harmonisoitu EU:n kanssa?

– Väittäisin, että kaupassa kaikki hidastuu. Esimerkiksi kaikki vientiasiakirjat, joita kauppakamareissa käsitellään, tapahtuu nykyään digitaalisesti. Todennäköisesti Britanniassa eivät ole omat järjestelmät vielä valmiina, joten todennäköisesti siirrytään takaisin paperiin. Rautajoki sanoo.

– Kyllä se on aikamoinen hämminki, mitä tämä aiheuttaa Britanniassa. Se heijastuu koko Euroopan talouskehitykseen ja suunta on valitettavasti alaspäin, Rautajoki sanoo, ja toivoo, että brexit peruuntuisi.

