Nettitreffin Poriin huijanneet tuomittiin yli kolmeksi vuodeksi vankeuteen – ryöstivät ja pahoinpitelivät

Tuomittu nainen on ollut vangittuna joulukuusta ja tuomittu mies tammikuusta alkaen.

Satakunnan käräjäoikeus on tuominnut 26-vuotiaan naisen ja 42-vuotiaan miehen törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapaudenriistosta kolmeksi vuodeksi ja ja neljäksi kuukaudeksi vankeuteen.

Kyseessä on tapaus, jossa tuomittu nainen huijasi yläastetuttunsa Poriin, missä tämä pahoinpideltiin, riisuttiin ja ryöstettiin. Uhri pakotettiin luovuttamaan tuomituille pankkikortti ja tunnusluku, ja hänen tililtään oli nostettu 300 euroa. Uhrilta varastettiin lisäksi kotiavaimet ja puhelin.

Uhri houkuteltiin Poriin

Syytteen mukaan tuomittu nainen houkutteli yläasteelta tutun miehen Poriin, missä hänen pahoinpitelynsä aloitettiin heti. Uhri on uhattu ampua ja hänet on käsketty riisuutumaan alasti. Uhrin kaulan ympärille laitettiin köysi, jonka varaan tämä nostettiin roikkumaan.

Lisäksi uhrin silmiin on suihkutettu jotakin ainetta spraypullosta, häntä on viillelty teräaseella rintakehän alueelle ja tämän päälle on virtsattu.

Myös uhrin läheisiä uhattiin väkivallalla, mikäli tämä kertoisi kokemastaan.

Vankeusrangaistusten lisäksi tuomitut määrättiin korvaamaan vahingonkorvauksia lähes 6 000 euroa.

