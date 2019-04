Nainen ei ole enää vain "tarakkaharakka" – pariskunnat ajavat yhä useammin kimpassa omilla moottoripyörillään

Leila ja Mikko Aspola esittelevät moottoripyöriään, joiden malli on legendaarinen Hayabusa.

Kaksipyöräisten mukana kuvioihin tuli myös puoliso Mikko.

Naisten määrä moottoripyörän sarvissa on ollut kasvussa viime vuodet.

Leila Aspola, 42, avaa autotallin oven. Sen takaa paljastuu kaksi massiivista, samanlaista moottoripyörää. Kaksipyöräisiä vähänkään tunteva hoksaa heti, että kyseessä on legendaarinen malli, Suzuki GSX 1300 R eli Hayabusa.

Pyörä, joka oli pitkään maailman nopein sarjavalmisteinen moottoripyörä.

– Onhan se toki hurja laite tehoiltaan, mutta se on myös upea matkapyörä. Ajoasento on juuri minulle sopiva. Se ei käy selkään, vaan paino tulee enemmän ranteille.

Leila Aspolan 12. ajokausi on käynnistymässä. Juha-Petri Koponen / Yle

Aspola on ajanut moottoripyörällä vuodesta 2007 lähtien. Ensin tuli pyörä ja sitten vasta ajokortti.

– Työkaveri sai ylipuhuttua ja ostin häneltä ensimmäisen pyöräni. Vasta sen jälkeen ajoin moottoripyöräkortin. Ensimmäinen pyörä oli sellainen ”norsu”, hyvä kun jalat ylettivät maahan.

Moottoripyöräily johdatti avioliittoon

Nyt käyntiin on lähdössä 12. ajokausi: ajaminen herättää edelleen samaa intohimoa kuin alkuvuosina. Matkanteko koki kuitenkin muutoksen vuonna 2014, kun nainen tapasi Facebookin moottoripyöräryhmässä muutamaa vuotta vanhemman Mikon.

– Keväällä 2014 meillä oli VVM-ryhmän eli Vähemmän Vakavien Motoristien tapaaminen ja siellä näin ”Miksan” ensimmäistä kertaa.

Aluksi Leila ja Mikko olivat vain kavereita, mutta pari vuotta tapaamisen jälkeen pariskunta oli jo naimisissa.

– Ja kun me molemmat vielä olimme päättäneet, että naimisiin ei enää mennä ikinä, yksi kerta riitti, Leila Aspola hymyilee.

Tämä on meidän oma, yhteinen juttu, yhdessä ajaminen. Leila Aspola

Toisin kuitenkin kävi. Nyt heillä on Hollolassa omakotitalo, jossa pariskunnan lisäksi asuu 9-vuotias Santtu sekä reilun vuoden ikäinen villakoira Yoda. Sekä tietysti tallissa majaansa pitävät moottoripyörät.

– Voi sanoa, että moottoripyöräily sai meidät menemään naimisiin, ilman sitä emme olisi kohdanneet.

Mutta miksi juuri moottoripyöräily kaikista maailman harrastuksista? Mikko Aspolan mukaan syy on yksinkertainen, ajaminen on mukavaa. On ollut sitä siitä asti, kun hän sai kevytmoottoripyörän aikuisuuden kynnyksellä.

Mikko Aspola ajaa moottoripyörällä myös työmatkojaan. Juha-Petri Koponen / Yle

– Se on omaa aikaa, jossa saa tyhjennettyä päänsä turhista ajatuksista. Sitä on vaikea selittää sellaiselle, joka ei ole moottoripyörällä ajanut. Se pitää kokea.

Koko perhe moottoripyörän päällä

Moottoripyöräily on Leila ja Mikko Aspolalle yhteinen harrastus. Kun on aika lähteä tien päälle, pariskunta tekee sen mieluiten keskenään. Joskus myös Santtu-poika on kyydissä.

– Tämä on meidän oma, yhteinen juttu, yhdessä ajaminen. Jos on lomaa ja koiralle saadaan hoitaja, niin aina lähdetään reissuun pyörillä, Leila Aspola kertoo.

Pariskunnalle kertyy kilometrejä vaihtelevasti. Enimmillään on ajettu yli 10 000 kilometriä ajokaudessa, joskus vain puolet siitä.

– Jos olisi aikaa ajella, kilometrejäkin tulisi varmasti huomattavasti enemmän. Mikko ehtii kelata mittariin suuremman lukeman, koska hän ajaa myös työmatkojaan Helsinkiin moottoripyörällä.

Ainakin viidennes motoristeista jo naisia

Pariskunnat, jotka ajavat yhdessä omilla moottoripyörillään eivät enää ole harvinaisia. Naisten määrä kaksipyöräisen sarvissa on ollut kasvussa viime vuodet.

– Ihan tarkkaa lukua on vaikea sanoa, mutta arvioimme, että noin 20 prosenttia kuljettajista on naisia, toteaa Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

Valtakunnallisen naismotoristien moottoripyöräkerhon Ladies' Bike Club WIMA Finland ry:n puheenjohtaja Pirjo Kivimäki uskoo, että luku on jo suurempi.

– Marjan antama arvio on muutaman vuoden takaa ja määrä on varmasti isompi kuin viidennes.

Leila Aspola on nähnyt muutoksen selvästi reilun 10 vuoden aikana. Aiemmin omalla pyörällään kokoontumisajoihin kurvannut nainen oli ihmettelyn aihe, nyt sitä ei juuri enää kummastella.

– Nykyään naiset haluavat ajaa itse, eivätkä tyydy vain olemaan ”tarakkaharakkana”. Vaikka ei siinäkään mitään vikaa ole. Jos minulla on ollut pyörässä jokin vika, olen kulkenut Mikon kyydissä.

Naisautoilijat saavat edelleen joskus kuulla miesten suusta vähemmän mairittelevia arvioita, mutta naismotoristeja tai heidän ajotaitojaan harva kyseenalaistaa, ainakaan ääneen.

– Naismotoristeja on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin naisautoilijoita, ja sitä kautta tulee varmaan arvostusta. Motoristit on myös vähän kuin iso perhe, jossa kaikkia arvostetaan, ajoi millä pyörällä tahansa, sanoo Mikko Aspola.

Riskit tiedossa, mutta pelko ei saa ottaa valtaa

Yhdessä ajaminen on pariskunnalle nautinto, mutta kahdestaan liikkumisessa on myös hyötyä. Mikko ajaa kokeneempana usein ensimmäisenä, ja voi kypäräpuhelimen kautta kertoa takana ajavalle Leilalle mahdollista vaaroista.

– Se helpottaa omaa ajamista, kun Mikko menee edellä ja kertoo jos mutkassa on esimerkiksi irtohiekkaa. Tai jos tie kapenee ja vastaan tulee tukkirekka.

Leilalle ja Mikolle yhdessä ajaminen on yhteistä aikaa, jota on harvoin tarjolla arjessa. Juha-Petri Koponen / Yle

Mikko myöntää, että oma ajotapa muuttuu rauhallisemmaksi, kun liikkeellä ollaan kahdestaan.

– Vauhti hieman laskee ja pyrin huomioimaan sen, että vaimo seuraa perässä.

Turvallisuus on perheelle liikenteessä tärkeää ja he tiedostavat riskit, joita moottoripyörällä ajamiseen liittyy. Ammatikseen aikaisemmin ajanut Mikko Aspola tietää, että kaksipyöräinen on aina häviävä osapuoli, jos jotain sattuu.

– Kun laittaa kypärän päähän, aistit terävöityvät. Liikennettä seuraa ihan eri tavalla kuin auton ratissa, ja koko ajan yrittää ennakoida muun liikenteen toimintaa.

Pariskunta on välttynyt onnettomuuksilta, mutta läheltä piti -tilanteitakin on ollut. Leila koki taannoin kauhunhetkiä, kun Tampereella henkilöauto oli tulla kolmion takaa eteen. Tilanteesta onneksi selvittiin säikähdyksellä.

– Vähän aikaa piti tien vieressä puhallella ja odottaa, että vapina lakkaa.

Leilalla on suojelusenkeli niskassaan. Juha-Petri Koponen / Yle

Leila Aspola myöntää, että joka kerta kun hän lähtee moottoripyörällä pihasta, mielessä käy, että palaako kotiin. Pelolle ei kuitenkaan saa antaa valtaa.

– Elämä on tehty elettäväksi ja suurin osa ihmisistä kuolee kuitenkin kotiinsa.

Eikä kaikki ei ole vain aistien ja ajotaidon varassa. Leila Aspolalla on matkassaan aina myös suojelusenkeli, kirjaimellisesti.

– Minulle oli aiemmin pinssi, jossa oli moottoripyörällä ajava enkeli. Kun se katosi, otin enkelin tatuoituna niskaani.

