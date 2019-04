Suomen yleisin seksitauti leviää yhä – "Joskus tulee mentyä riskillä", sanoo monesti klamydian sairastanut pohjalaismies

Seksitauteja vastaan on helppo suoja: kondomi. Silti se jää monelta käyttämättä.

Se oli yhden yön juttu. Alkoholinhuuruinen ja kortsuton. Pohjalaismies Risto ei käyttänyt rock-festareilla kumia, koska tyttö ei sitä vaatinut.

Viikon kuluttua alkoi kirvellä.

– Oireet olivat virtsatessa niin voimakkaita, ettei lääkäriin meno ollut mitenkään kynnyskysymys, mies muistelee.

Testitulos näytti klamydiaa. Se oli 1980-luvulla pienen paikkakunnan nuorelle miehelle aivan uusi asia.

– Luulin, että mulla olisi tippuri. Sen taudin tiesin nimeltä, klamydiasta en ollut ikinä kuullutkaan, Risto kertoo.

Risto ei esiinny jutussa oikealla nimellään, koska ei haluaa toitottaa seksitautihistoriaansa julkisesti.

Tartunta ei tehnyt vastuuntuntoisemmaksi

Vuonna 2019 klamydia on Suomen yleisin sukupuolitauti. Valtaosa tartunnoista on alle 29-vuotiailla.

Tartuntojen määrä on jatkuvassa kasvussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 2018 lähes 15 000 klamydiatapausta.

Kärkikolmikossa ovat myös kondylooma ja genitaaliherpes.

Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri, sukupuolitautien Käypä hoito-ryhmän puheenjohtaja Eija Hiltunen-Back muistuttaa, että vaikka nuorten määrä onkin korostunut tartunnan saaneissa, sukupuolitaudit ovat koko väestön riski.

– Tartuntoja löytyy myös keski-ikäisillä. Nuoret korostuvat, koska he hakevat parisuhdetta, jolloin kumppaneita voi olla paljonkin, Hiltunen-Back kertoo.

Klamydia on usein pitkään oireeton, joten tartunnan saanut ei välttämättä edes tiedä olevansa kantaja.

Sukupuolitaudit voivat tarttua myös seksivälineiden yhteiskäytössä. Timo Sihvonen/Yle

Risto kertoi heti kavereilleen klamydiasta.

– Asia ei hävettänyt mitenkään. En syyllistänyt tyttöä enkä itseäni, koska joskus näitä vaan sattuu, vaikka ei pitäisi.

Mies ei tavannut tartuttajaa enää koskaan, joten asia jäi yhden yön kumppanin kanssa puimatta.

Klamydiatartunta säikäytti ja jäi mieleen mutta...

– Ei se silti saanut mua yhtään vastuuntuntoisemmaksi, Risto toteaa.

Pohjalaismies on saanut klamydiatartunnan ainakin kolme kertaa. Tartuntoja voi olla useampikin, koska mies on vetäissyt muutaman lääkekuurin myös ilman testausta. Tutut lääkärit ovat kirjoittaneet antibiootit, kun Risto on epäillyt tartuntaa.

– Varotoimena, etten tartuttaisi muita, mutta eihän siinä mitään järkeä ole ollut toimia noin eli ilman testausta.

Testeihin menoa ei nykyään arastella

Pohjalaismies kertoo, että on saanut terveyskeskuksessa aina asialliasta kohtelua, eikä lääkäriin meno seksitaudin takia ole jännittänyt.

Erikoislääkäri Eija Hiltunen-Backin mukaan suomalaiset lähtevät testeihin nykyään yhä herkemmin.

3 yleisintä sukupuolitautia Suomessa Klamydia Voi olla pitkään oireeton.

Oireet naisilla: valkovuoto, alavatsakipu, kirvely virtsatessa, ylimääräistä verenvuotoa.

Oireet miehillä: virtsaputken tulehdus, kirvely virtsatessa, niukkaa kirkasta tai harmahtavaa vuotoa virtsaputkesta.

Voi aiheuttaa myös sisäsynnytin- tai lisäkivestulehduksen, joka hoitamattomana voi heikentää hedelmällisyyttä. Kondylooma Papilloomavirustartunta voi olla täysin oireeton tai oireet voivat alkaa 1-6 kk tartunnasta.

Oireet: genitaalialueelle muodostuvat syylämäiset muutokset. Jotkut virustyypit voivat altistaa kohdunkaulan ja penissyövän esiasteille. Sukuelinherpes Suurin osa tartunnan saaneista kantaa virusta oireettomana.

Oireet: genitaalialueella kirvely, kutina ja rakkularykelmät, jotka haavautuvat.

Voi aiheuttaa myös yleisiä tulehdusoireita eli kuumetta, pahoinvointia ja imusolmukkeiden turvotusta.

– Ihmiset ovat valistuneita ja tietävät, että on hyvä, kun tauti löytyy ja hoidetaan. Lääkäriin lähtöä ei aristella, sanoo Eija Hiltunen-Back.

Hän iloitsee, että testaus ja diagnostiikka ovat menneet viime vuosikymmeninä vauhdilla eteenpäin. Koko ajan on myös kehitteillä parempia tutkimus- ja hoitomenetelmiä.

– On kuitenkin muistettava, että kaikki tartunnat eivät näy testeissä. Valtaosa sukupuolitaudeista löytyy veri- tai virtsanäytteellä. Joskus tarvitaan myös esimerkiksi näytettä limakalvolta, Hiltunen-Back kertoo.

"Olisi ne taudit voinut saada selvänäkin"

Sukupuolitaudit tarttuvat suojaamattomassa emätin- ja anaaliyhdynnässä, suuseksissä ja esimerkiksi seksivälineiden yhteiskäytössä. Kondomi on pätevä keino seksitauteja vastaan.

– Ei saisi unohtaa suojautumista suuseksissäkään. Ennen kondomista muistutettiin varsinkin kesällä katuvarsimainoksilla, ehkä niille olisi taas tarvetta, miettii erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.

Tartunnat saadaan yleisimmin limakalvokontaktissa, joten kondomin huolellinen käyttö suojaa taudeilta. Petri Kivimäki / Yle

Hiltunen-Back ei laita kondomin käyttämättömyyttä pelkästään unohduksen tai alkoholin piikkiin. Kyse on myös asenteista.

Risto on lääkärin kanssa samoilla linjoilla. Miehellä meni keikkamuusikon hommissa aikoinaan lujaa, ja halukasta tarjontaa riitti.

– Omalla kohdallani alkoholilla oli aina osuutta asiaan, mutta olisi ne taudit voinut saada selvänäkin.

Risto ei usko, että on alkoholin takia päätynyt suojaamattomaan seksiin. Välillä hän on vaan sokeasti luottanut, ettei toisella mitään tautia voi olla, välillä taas ei.

– Joskus vain elämässä tulee mentyä riskillä ja lihan himot vievät voiton. Jos kumppani on vaatinut kondomia, olen aina käyttänyt, jos ei, niin en, Risto kertoo.

Keski-Pohjanmaa ja Itä-Savo kupattomia 2018 – ainakin tilastoissa

THL:n mukaan jokaisessa Suomen sairaanhoitopiirissä on sukupuolitauteja. Esimerkiksi klamydiatartuntoja ja lähes kaikkia muitakin seksitauteja löytyy koko maasta.

Ei kuitenkaan jokaista joka kolkalta. Tartuntatautirekisteristä paljastuu, että esimerkiksi vuonna 2018 kupattomia sairaanhoitopiirejä olivat Keski-Pohjanmaa ja Itä-Savo.

Itä-Savo oli samana vuonna myös maan ainoa tippuriton sairaanhoitopiiri.

Tartuntatautirekisteri on kuitenkin vain osa totuutta. Rekisteristä löytyvät ainoastaan testattavaksi tulleiden sukupuolitaudit.

Seksitautien määrä ja kirjo on todennäköisesti suurempi, koska monille taudit jäävät oireettomiksi, eivätkä tartunnan saaneet hakeudu tutkimuksiin.

THL:n tilastojen mukaan vuonna 2018 klamydiatartunnan saaneista oli naisia 58 %, 15‒29-vuotiaita 79 % ja suomalaisia 91 prosenttia. AOP

Eija Hiltunen-Back pitää tilastojen valossa Suomen tilannetta hyvänä, mutta aina on varaa parantaa.

– Testejä pitäisi tarjota vielä aktiivisemmin, hän miettii.

Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri pitää kuitenkin mahdottomana, että seksitaudeista päästäisiin koskaan eroon.

Suomessa ja muualla maailmassa seurataan mikrobien muuttumista superseksitautien varalta. Esimerkiksi tippuri on tiukassa seurannassa.

– Tippuria aiheuttava bakteeri on jo osoittanut lisääntyvää resistenssiä tiettyjä lääkeaineita kohtaan eli osa lääkkeistä ei enää tehoa ja pysäytä infektiota, Hiltunen-Back kertoo.

Pohjalaismiehen haarovälissä ei nykyään kirvele tai kutita. Viisikymppinen Risto kertoo, että ikä ja lapsiperheellisen elämä ovat kummasti rauhoittaneet.

– Nykyään riski saada joku tauti on lähinnä teoreettinen, hän kuittaa.

Osa klamydiatartunnoista jäänyt huomaamatta testeistä huolimatta