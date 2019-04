Oulussa alkaa oikeudenkäynti seksuaalirikostapauksesta, josta sai alkunsa yhteiskunnallinen kuohunta

Tästä on kyse Oulussa viime vuoden lopussa julki tulleen seksuaalirikostapauksen oikeusjutuista ensimmäinen on tänään käräjillä.

Juttu on osa laajaa seksuaalirikoskokonaisuutta, joka kohahdutti valtakunnassa.

Kaikkiaan epäiltynä on kahdeksan ulkomaalaistaustaista, jotka ilmeisesti tunsivat toisensa.

Oikeudessa tapaukset käsitellään yksi kerrallaan.

Oulun julkisuudessa olleista seksuaalirikostapauksista laajimman käsittely alkaa tänään tiistaina Oulun käräjäoikeudessa.

Kyseessä on viime vuoden lopussa julkisuuteen tapaus, jossa kahdeksan ulkomaalaistaustaisen miehen epäillään muun muassa käyttäneen törkeästi hyväksi alaikäistä tyttöä kuukausien ajan.

Rikoskokonaisuuteen kuuluu kahdeksan juttua, joissa kussakin on eri epäilty ja sama asianomistaja. Kukin juttu käsitellään erikseen.

Tänään alkavassa istunnossa käsitellään juttua, jossa yhtä miestä vastaan on nostettu syytteet törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Seitsemän muun epäillyn osalta tapaukset etenevät oikeuteen myöhemmin, luultavasti pääosin kevään ja kesän aikana. Kolmen epäillyn osalta esitutkinta on valmis, ja neljän epäillyn osalta esitutkinta valmistunee toukokuun loppuun mennessä ja viimeisen epäillyn tekijän kesäkuun alkuun mennessä.

Mikä tekee tapauksesta erikoisen?

Ylen tammikuussa julkaisemassa jutussa poliisit eri puolilta Suomea pitivät nyt oikeudessa alkavaa kahdeksan epäillyn tapausta sikäli poikkeavana, että saman uhrin törkeästä hyväksikäytöstä ja raiskauksesta epäillään näin useita toisensa tuntevia miehiä.

Sinänsä lapseen kohdistuvat, törkeätkään seksuaalirikokset eivät ole harvinaisia. Viime vuoden joulukuussa poliisilaitoksilla eri puolilla maata oli meneillään yhteensä tuhat lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikostutkintaa.

Maaliskuun puolivälissä nelikymppinen mies tuomittiin seksuaalirikoksista, joiden uhri oli alle 10-vuotias tyttö, joka tunsi erityistä luottamusta tekijää kohtaan. Elisa Kinnunen / Yle

Oulussakin on tullut esiin lukuisia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikosepäilyjä sen jälkeen, kun julkisuudessa kerrottiin laajasta kahdeksan epäillyn tapauksesta. Aiemmin tällaiset tapaukset eivät välttämättä ole tulleet julkisuuteen, koska poliisi lähtökohtaisesti ei kerro lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Oulussa poliisi on kuitenkin kertonut tapauksista poikkeuksellisen tarkasti.

Poliisi on perustellut sitä sillä, että ihmisiä on haluttu varoittaa sosiaalisen median vaaroista. Kahdeksan epäillyn tapauksessa epäillyt ja uhri näyttäisivät tavanneen sosiaalisessa mediassa, ja somen on epäilty liittyvän myös joihinkin muihin poliisin tutkimiin seksuaalirikoksiin.

Poliisin tiedotuslinja ylipäätään on herättänyt runsaasti keskustelua ensimmäisen julkitulon jälkeen. Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoi aikaisemmin Ylelle, että he tiedottivat tapauksista julkisuuteen heti, kun se oli mahdollista.

– Nähtiin, että tässä näyttää olevan jonkinnäköinen ilmiö käsillä. Päätettiin, että tästä ilmiöstä kerrotaan ja varoitetaan.

Suomen muissa poliisilaitoksissa tunnistetaan myös Kiiskisen mainitseman ilmiön piirteet. Poliisilaitosten mukaan harvinaista sen sijaan on se, että Oulun laajassa kokonaisuudessa saman uhrin törkeästä hyväksikäytöstä ja raiskauksesta epäillään useita toisensa tuntevia miehiä.

Sitä, miten epäillyt ovat tunteneet toisensa, ei poliisi ole kertonut. Ylen tietojen mukaan ainakin kolme epäiltyä miestä on asunut samassa vastaanottokeskuksessa.

Nyt oikeudessa alkava tapaus poikkeaa monesta seksuaalirikoksesta myös siinä, että epäilyn mukaan teot jatkuivat pitkään, useita kuukausia.

Vyyhti alkoi paljastua poliisille viime kesänä

Juttu kerrallaan käräjille siirtyvä seksuaalirikostapaus alkoi paljastua poliisille loppukesästä 2018.

Kahdeksan miehen epäillään törkeästi hyväksikäyttäneen alle 15-vuotiasta lasta.

Maaliskuun lopussa parikymppinen mies tuomittiin seksuaalirikoksista, joiden uhri oli hänen Snapchatissa tapaamansa 14-vuotias tyttö. Timo Nykyri / Yle

Viittä heistä epäillään myös törkeästä raiskauksesta. Kolmea epäillään tytön pahoinpitelystä ja neljää seksuaalipalveluiden ostamisesta nuorelta henkilöltä. Lisäksi yhtä epäillään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Hyväksikäyttöä oli epäilyn mukaan kestänyt miltei viisi kuukautta yksityisasunnossa, kesäkuun alusta lokakuun loppuun.

Myös epäillyn pahoinpitelyn tekoajaksi on merkitty sama kuin muissa rikoksissa, lähes viisi kuukautta. Kyse on fyysisestä pahoinpitelystä.

Poliisi otti lopulta marraskuussa 2018 kiinni seitsemän miestä epäiltynä seksuaalirikoksista. Kahdeksas epäilty napattiin kiinni joulukuussa 2018 Saksassa.

Kahdeksas epäilty ehti kuitenkin kertaalleen päästä vahingossa vapaaksi. Joulukuun kiinniottoa seuranneena viikkona Oulun poliisi tiedotti, että Saksan kollegat olivat päästäneet epäillyn vapaaksi tietokatkoksen vuoksi. Mies kuitenkin saatiin uudelleen kiinni Saarbrückenin kaupungissa Saksassa ja hänet luovutettiin Suomeen tammikuussa 2019.

Tutkinnassa useita muita tapauksia, joissa epäiltyinä myös suomalaisia

Seksuaalirikosepäilyjen saamaa julkisuutta kasvatti viime vuoden loppupuolella se, että poliisi kertoi laajan vyyhdin kanssa yhtä aikaa myös kahdesta muusta epäillystä tapauksesta.

Niiden epäillään tapahtuneen samana päivänä marraskuussa Tuiran kaupunginosassa Oulussa, ja näistä epäillyt ilmeisesti tunsivat toisensa.

Näistä toisesta on jo annettu tuomio. 22-vuotias tuomittiin 14-vuotiaan raiskauksesta ja törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Näiden tapausten jälkeen julkisuuteen tuli useita muita epäilyjä alaikäiseen kohdistuvista seksuaalirikoksista, joista kahdesta on annettu jo tuomiot. Kaikki julkisuudessa olleista tapauksista eivät liity sosiaaliseen mediaan, eikä niillä muutenkaan ole viranomaisilta ja oikeudesta saatujen tietojen perusteella muita yhdistäviä tekijöitä kuin se, että uhrit ovat alaikäisiä ja se, että epäillyt teot ovat törkeitä.

Tänä keväänä oikeus on antanut nelikymppiselle miehelle tuomion alle kymmenenvuotiaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Tässä tapauksessa tekijä tunsi uhrinsa, joka tunsi erityistä luottamusta tekijään. Lisäksi oikeus on antanut 23-vuotiaalle tuomion törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Oulun poliisi kertoi Ylelle maaliskuussa, että se on tutkinut heinäkuusta alkaen 29:ää rikoskokonaisuutta, joissa epäillään törkeitä alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Kaikki edellä mainitut tapaukset sisältyvät lukuun.

Sen sijaan Raahessa epäilty seksuaalirikos osoittautuikin vääräksi ilmoitukseksi.

Vaikka julkisuudessa on puhuttu ennen kaikkea ulkomaalaistaustaisten suomalaisiin kohdistamista rikoksista, kaikki tapaukset eivät ole sellaisia. Teoista on epäilty 21:tä ulkomaalaistaustaista ja 9:ää suomalaissyntyistä.

Lue myös: Mikä erottaa raiskauksen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä? Yle kertoo, mistä Oulun seksuaalirikosnimikkeissä on kyse