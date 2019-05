Tiesitkö, että maastopyöräily on jokamiehenoikeus? Lajin suosio kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun – tässä 5 kysymystä pelisäännöistä

Suomi on täynnä metsiä, ja metsät ovat täynnä polkuja. Poluilla rullaa yhä enemmän myös maastopyöräilijöitä, sillä lajin suosio on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun ajan.

Pyöräilijät hämmentävät ajoittain muita metsässä liikkujia, joten muun muassa siksi selvitimme lajin pelisääntöjä alan asiantuntijoilta.

1. Onko maastopyöräily jokamiehenoikeus?

Kyllä on (siirryt toiseen palveluun), siinä missä kävelykin. Ulkoilijoiden on kuitenkin pysyttävä pois pihapiireistä ja viljelysmailta.

2. Saako maastopyörällä siis ajaa missä tahansa?

Ei. Kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla pyöräily on useimmiten kielletty erikseen merkittyjä reittejä lukuun ottamatta.

Esimerkiksi Uudellamaalla Sipoonkorvessa pyöräily on sallittu. Pyöräilyreittejä on myös ainakin Syötteen, Pallas-Yllästunturin ja Pyhä-Luoston kansallispuistoissa.

Metsähallitus pohtii pyöräilyn sallimista tapauskohtaisesti kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien päivitystöiden yhteydessä.

Esimerkiksi Fiskars Trail Centerin pyöräilyreitit kiertosuuntineen on merkitty puihin maalilla. Paula Tiainen / Yle

3. Kumpi väistää metsässä: kävelijä vai pyöräilijä?

Pyöräilijä on oletettavasti nopeampi, joten väistäminen on pyöräilijän vastuulla. Suomen Latu on julkaissut maastopyöräilijän etiketin (siirryt toiseen palveluun) (pdf-tiedosto), jonka pääsisältö on selvä: luonto kuuluu kaikille.

4. Koirani säikähti maastopyöräilijää ja puri hänen housunsa rikki. Joudunko korvaamaan vahingon?

Todennäköisesti joudut. Koiraa ei saa pitää metsässä irrallaan ilman maanomistajan lupaa (siirryt toiseen palveluun).

Koiranomistajalla on lisäksi rikosoikeudellinen vastuu, jos koira aiheuttaa vahinkoa ympäristölleen.

5. Miten vasta-alkaja pääsee tutustumaan maastopyöräilyyn?

Maastopyöräilyseurat järjestävät opastettuja pyöräilyretkiä aloittelijoille. Lisäksi reitit on yleensä eroteltu ja merkitty niiden vaativuustason mukaan. Tietoa eri reiteistä löytyy esimerkiksi täältä (siirryt toiseen palveluun) (MTBreitti.fi).

Tausta: Esimerkiksi Uudellemaalle on tulossa ainakin nämä uudet reitit

Nuuksiosta osoitetaan tänä kesänä peräti 50 kilometriä käytöstä poistettuja latupohjia maastopyöräilijöiden käyttöön.

Tuusulan Sarvikalliolle valmistuu näillä hetkillä kolmen ja puolen kilometrin mittainen pyöräilyreitti.

Lohjanharjun maastoon, Lohjan keskustan tuntumaan, tulee vajaan kymmenen kilometrin merkitty maastopyöräilyreitti.

Jo nyt pyöräilijöiden suosiossa olevalle Siuntion ja Inkoon rajalla sijaitsevalle Kopparnäs-Störsvikin virkistysalueelle laaditaan parhaillaan pyöräilyreittisuunnitelmaa.

Sekä Metsähallitus että Uudenmaan virkistysalueyhdistys pohtivat pyöräilymahdollisuuksien parantamista maillaan.

Juttua varten on haastateltu Metsähallituksen erikoissuunnittelija Liisa Neuvosta, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen erikoissuunnittelija Silva Sallamaata, Flow Riders -yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Henttua, Suomen Ladun maastopyöräilyasiantuntija Ville Mattista ja Solvalla Swinghillin toimitusjohtaja Pasi Tenkasta.

Oletko intohimoinen maastopyöräilijä? Vai tahtoisitko kokeilla lajia, mutta et tiedä, missä? Voit keskustella aiheesta tämän jutun alla asiallisesti tänään perjantaina kello 22 saakka.

Lue myös:

Läskipyöräilystä tuli Ylläksen matkailun uusi vetonaula – kun hiihtokausi päättyy, pyöräilijät jäävät tunturiin (22.4.2019)

Ylläs valittiin Vuoden Retkikohteeksi (15.3.2019)

Mahtava Kymijoki virtasi puoliksi piilossa - nyt sen varrelle rakennetaan 25 kilometriä pitkä reitti, jossa riittää portaita ja polkuja (31.7.2018)

Maastopyöräilyn ystäville ilouutisia: Repoveden ulkoilureitti uudistuu (8.5.2018)

Läskipyöräilijä ei halua häiritä hiihtäjiä – haaveissa merkityt talvipolut joka kuntaan (7.1.2018)