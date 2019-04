Yle seuraa suorana Muellerin raportin julkaisua – kiinnitä huomio näihin viiteen kohtaan

Yhdysvalloissa julkaistaan tänään osittain erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaa koskeva raportti.

Oikeusministeri William Barr on aiemmin julkaissut raportista oman tiivistelmänsä. Sen mukaan Mueller ei löytänyt näyttöä siitä, että presidentti Donald Trump olisi vehkeillyt Venäjän kanssa voittaakseen vaalit.

Mueller ei lopulta ota suoraan kantaa siihen, syyllistyikö Trump oikeuden estämiseen. Hän käsittelee asiaa raportissa molemmilta puolilta, siis vapauttavien ja langettavien todisteiden kannalta.

Epäilyjä oikeuden estämisestä on nostattanut tapa, jolla Trump erotti Venäjä-tutkintaa aiemmin johtaneen liittovaltion poliisin FBI:n johtajan James Comeyn keväällä 2017.

Muellerin raportin julkaisua edeltävä oikeusministerin tiedotustilaisuus alkaa kello 16.30 Suomen aikaa. Raportti on yhä osin salattu. Yle lähettää tiedotustilaisuuden suorana.

Uutistoimisto Reuters listasi viisi kohtaa, joihin kiinnittää huomiota.

1. Oikeuden estäminen: miksi Trumpia ei täysin vapautettu epäilyistä?

Tämä kohta sisältää suurimmat poliittiset riskit presidentti Trumpille. Mitkä ovat ne todisteet, jotka tukevat Muellerin päätelmää siitä, että vaikka raportissa ei päädytä epäilemään presidenttiä rikoksesta, häntä ei myöskään vapauteta kaikista epäilyksistä?

Barr päätteli aiemmin Muellerin muotoilun tarkoittavan, että aihetta syytteen nostamiseen ei ole. Demokraattien mielestä viimeinen sana asiassa ei voi olla oikeusministerillä, jonka Trump on nimittänyt.

2. Venäjän informaatiosota ja kampanjakontaktit

Muellerin tutkinta on jo johtanut syytteisiin 34 ihmistä vastaan. Mukana on kuusi Trumpin avustajaa ja neuvonantajaa. Heihin lukeutuvat muun muassa Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Michael Flynn ja neuvonantaja Roger Stone.

Viisi Trumpin entistä avustajaa tai neuvonantajaa on tunnustanut syyllisyytensä ja tehnyt yhteistyötä Muellerin kanssa. Esimerkiksi Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen on todistanut entistä asiakastaan vastaan.

Tutkinta on paljastanut, että Venäjä todella yritti vaikuttaa vuoden 2016 presidentinvaalien tulokseen. Syytetyistä 25 on venäläisiä. Heitä on syytetty joko demokraattien sähköpostien hakkeroinnista tai propagandan levittämisestä sosiaalisessa mediassa.

Muellerin raportissa on yksityiskohtia pietarilaisen trollitehtaan ja venäläisten tiedustelupalvelun työntekijöiden syytteistä. Nämä syytteet ovat jo julki ja niistä ei ole yhteyksiä Trumpiin. Nyt monia kuitenkin kiinnostanee, onko Mueller tehnyt jotain päätelmiä venäläisten ja Trumpin lähipiirin tapaamisista.

Yksi kiinnostava tapaaminen oli kesällä 2016 Trump Towerissa New Yorkissa. Tuolloin paikalla oli venäläinen asianajaja, joka tiettävästi lupasi Trumpin joukoille "törkyä" Hillary Clintonista.

Toinen kiinnostava tapaaminen järjestettiin tammikuussa 2017 Seychelleillä. Tapaamista on tutkittu, koska on epäilty, että siinä yritettiin rakentaa yhteydenpitojärjestelmää Kremlin ja Trumpin joukkojen välillä aikana, jolloin presidenttinä oli vielä Barack Obama.

3. Manafort, Ukraina ja mielipidetiedustelut

Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort on jo ollut käräjillä useasta syytekohdasta.

Mueller oli erityisen kiinnostunut Manafortin ja Venäjä-yhteyksistä tunnetun Konstantin Kilimnikin tapaamisesta elokuussa 2016.

Tapaamisessa käsiteltiin tiettävästi Ukrainan sodan ratkaisua Kremlille mieluisalla tavalla. Syyttäjien mukaan Manafort olisi myös antanut Kilimnikille Trumpin suosiosta tehtyjä mielipidetiedustelutietoja. Epäselvää on, kuinka merkittäviä tiedot ovat.

Manafortin on todettu aiemmin valehdelleen oikeudelle.

4. Uhkia kansalliselle turvallisuudelle?

Mueller ei ole löytänyt todisteita rikollisesta juonittelusta Venäjän kanssa. Nyt odotetaan, löytyykö raportista yksityiskohtia, jotka antavat lisäpotkua kriitikkojen väitteille siitä, että Trump suosii Venäjää.

Yksi esimerkki Trumpin läheisestä suhteesta Venäjään voisi olla ajatus Trump-pilvenpiirtäjän rakentamisesta Moskovaan. Michael Cohen on tunnustanut valehdelleensa kongressille tästä hankkeesta.

5. Lähi-itä ja muut tutkinnat

Raportin toivotaan myös siihen, onko Lähi-idän suunnalta yritetty vaikuttaa Trumpiin. Tässä kysymyksessä keskiössä on libanonilais-amerikkalainen yrittäjä ja muun muassa Saudi-Arabian kruununprinssin konsultti George Nader. Myös hän osallistui tammikuussa 2017 Seychelleillä järjestettyyn salaiseen tapaamiseen.

