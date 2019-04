Taas öljytään! Puisten pihakalusteiden öljyämisessä tehdään aina samat virheet – Opettele ainakin vesitippakikka

Tikkurila lopetti viisi vuotta sitten Valtti Non-Slip puuöljyn valmistuksen. Ulkoportaisiin tai terassilaudoille tarkoitettu puuöljy sisälsi karhennusainetta, joka vähensi puun pinnan liukkautta.

Tuote oli hyvä, mutta kuluttajat levittivät sitä paksusti kuin maalia. Se tahmasi jalkapohjiin ja ensimmäisen talven jälkeen öljy hilseili irti. Asiakkaat kävivät kuumana, vaikka vika oli levittäjässä.

Puuöljyjen valmistajat tietävät, että kevätaurinko tekee ihmisistä malttamattomia. Käyttöohjeita ei muisteta lukea. Samat virheet tehdään vuodesta toiseen, ja ne periytyvät usein sukupolvelta toiselle.

Puuöljyn levittämisessä vähemmän on kuitenkin enemmän. Se koskee niin ulkokalusteita kuin painekyllästettyjä terassilautojakin. Puuöljyn pitää imeytyä, eikä muodostaa puun pintaan kalvoa.

Ensin puhdistetaan ja se saattaa riittää

Suomessakin trendinä on, että yhä useampi kuluttaja haluaa kovapuusta kuten tiikistä, tammesta, saarnista, eukalyptuksesta tai setristä valmistettuja ulkokalusteita.

Kovapuulaadut ovat yleensä sen verran öljyisiä omasta takaa, että ne eivät välttämättä tarvitse muuta kausihuoltoa kuin putsausta harjaamalla tai pyyhkimällä.

Kuluttajat eivät kuitenkaan usein tiedä, mitä puuta kalusteet ovat. Nyrkkisääntönä on, että jos pöytä tai tuoli tuntuu kevyeltä, niin sitten se ei ole kovapuuta.

Tiiviiden kovapuulaatujen solukkoon vettä ei pääse tunkeutumaan samalla tavalla kuin pehmeisiin puulaatuihin. Ne eivät ole yhtä herkkiä säärasitukselle kuin mänty, kuusi tai pyökki.

Kovapuulaatujen säännöllinen öljyäminen aloitetaan vasta siinä vaiheessa, kun öljy alkaa imeytyä puuhun. Ja siinä voi mennä monta vuotta.

– On hyvä testi kokeilla vesitipalla. Jos se vesi imeytyy puuhun, niin kyllä se öljykin sitten imeytyy sinne, sanoo Tikkurilan tekninen asiantuntija Marianne Anttila.

Hyvä esimerkki on lehtikuusi. Sitä ei välttämättä tarvitse öljytä ollenkaan. Siihen ei edes imeydy öljyä kuin vasta muutaman kauden jälkeen.

Yhä useampi ulkokaluste on nykyään kovapuuta. Moni kovapuulaji on itsessään öljyinen. Huolloksi voi riittää pelkkä puhdistus. Ismo Pekkarinen / EOP

Painepesurilla pestään vain naapurin kalusteet

Ennen öljyämistä ulkokalusteet puhdistetaan. Luonnonystävä voi käyttää vaikkapa luonnonsaippuaa. Se sisältää kasviperäisiä öljyjä, jotka puhdistavat puun pinnan, mutta edesauttavat puun luontaisen öljyn säilymistä. Puuvillarätti on parempi puhdistaja kuin öljyä imevä mikrokuituliina.

Hyvä puhdistaminen kannattaa, sillä puukalusteiden vihollinen on mustapilkkuhome. Vaarallista mustapilkkuhome ei ole. Ikävältä se kuitenkin näyttää.

– Juuri siihen likaan tulee helposti hometta, sanoo puu- ja terassiöljyjä valmistavan Uula Colorin liiketoimintajohtaja Sari Uunila.

Siksi puhdistus olisi hyvä muistaa ja jaksaa tehdä myös syksyllä ennen kalusteiden talvisäilytystä. Myös terassipesuaineita on olemassa. Ne pehmentävät puussa olevaa vanhaa öljyä, jolloin uuden puuöljyn pitäisi imeytyä paremmin.

Vaikka terassin pesussa painepesuri on nopea käyttää, ei puisia puutarhakalusteita pitäisi mennä korkeapaineella pesemään. Raju suihkutus nukkaa pinnan. Vanha vitsi onkin, että painepesurilla pestään vain naapurin kalusteet.

Nopeudesta ei ole muutenkaan hyötyä, mikäli kalusteet on pesun jälkeen tarkoitus öljytä. Samana päivänä ei voi sekä pestä että öljytä. Puun on ensin kuivuttava kunnolla.

– Tarvitaan pari kolme aurinkoista ja kuivaa päivää. Muuten se öljy jää siihen pintaan ja tekee kalvoa. Ihmiset eivät malta odottaa, Tikkurilan Marianne Anttila tietää.

Jos öljyttävien kalusteiden pinta on päässyt kärsimään, voi pintaa ensin kevyesti hioa koneella puolikarkealla hiomapaperilla. Kalusteet kannattaa pestä kertaalleen jo ennen hiontaa, niin ei hio likaa mukana.

Kovan mekaanisen kulutuksen alla olevilla terasseilla puuöljyä saatetaan tarvita vuosittain. Terassilautoja ei kuitenkaan kannata lakata tai maalata, sillä lakka tai maali halkeilee. Marcus Ziemann / Yle

Osta iso purkki ja kaada pienempään

Puuöljypurkista löytyy valmistajan merkintä aineen riittoisuudesta.

Valmistaja saa määritellä puuöljyn riittoisuuden itsenäisesti. Mitään yhteistä standardia ei ole, joten eri tuotteita keskenään verratessa kuluttajan on luotettava valmistajan ilmoitukseen ”käytännön” riittoisuudesta. Se kannattaa huomioida, että puuöljyä imeytyy vähemmän hyväkuntoiselle kuin kuluneemmalle puupinnalle.

Puuöljyissä on isoja hintaeroja. Moni hintavertailija tekee salapoliisityötä selvittäessään tuotteiden laatueroja. Netistä löytyvistä tarkemmista tuoteselosteista saatetaan esimerkiksi verrata, kuinka korkea eri tuotteiden kuiva-ainepitoisuus on.

Mutta puuöljyn kohdalla korkeampi kuiva-ainepitoisuus ei kuitenkaan suoraan kerro, että tuote olisi öljyisempi ja sen vuoksi parempi kuin pienemmän kuiva-ainepitoisuuden tuote.

Vertailua vaikeuttaa, että valmistajat eivät yleensä paljasta, mistä ainesosista puuöljy on valmistettu. Puuöljyn hinnasta suurin osa muodostuu käytetyistä sideaineista ja niiden laadusta. Liika öljyisyys voi jopa heikentää tuotteen käyttöominaisuuksia.

Teknos Groupin tuotepäällikkö Sini Puonti ilmoittaa, että puuöljy on yleisnimitys kaikille öljymäisille puupinnoitteille, ja ne voivat sisältää eri määrän erilaisia öljyjä ja muita raaka-aineita.

– Tyypillisesti puuöljyissä käytetään mänty- ja pellavaöljyä. Tarkkaa puuöljyn koostumusta voi selvittää tuotteen valmistajalta. Usein reseptejä kuitenkin käsitellään liikesalaisuuksina eikä niitä luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

On valmistaja kuka tahansa, hyvä rahansäästövinkki on ostaa mahdollisimman iso öljypurkki.

Esimerkiksi yhdeksän litran purkin litrahinta on yleensä aina pieniä purkkeja edullisempi. Kun kausi on ohi, kannattaa ylijäämäöljy siirtää pienempään astiaan. Öljy säilyy hyvänä pitkään, kun täydessä purkissa ei ole ylimääräistä happitilaa.

Puuöljyä ei kannata levittää varmuuden vuoksi tai tottumuksesta. Vesitippatestillä kannattaa ensin kokeilla, imeekö puu vettä. Jos puu ei ime vettä, ei se ime öljyäkään. Puu itsessään ei vaadi öljykäsittelyä. Puuöljyn vaikutus on ennen kaikkea esteettinen. Marcus Ziemann / Yle

Vesi- ja öljyohenteisia puuöljyjä voi käyttää ristiin

Saksassa ympäristö- ja hintatietoisia kuluttajia neuvotaan käyttämään erikoisöljyjen sijaan huomattavasti halvempaa pellavaöljyä.

Suomessa lisäaineettoman pellavaöljyn käyttöä puutarhakalusteiden hoitoon ei kuitenkaan suositella. Pellavaöljy lisää ulkokäytössä puun pinnan homehtumista.

– Puuöljy vaatii aina homeenestollisia aineita ja ne ovat yleensä kalliita, Uulan Sari Uunila mainitsee.

Puuöljyä myydään sekä vesi- että liuotinohenteisena. Molemmilla on omat vannoutuneet käyttäjänsä.

Vesiohenteista pidetään ympäristölle parempana tuotteena. Esimerkiksi laitureihin suositellaan vesiohenteista puuöljyä. Vesiohenteinen on sikäli erikoinen tuote, että luontaisestihan öljy ja vesi eivät liukene toisiinsa. Siksi sekaan tarvitaan saippuamaisia lisäaineita.

Vesiohenteista puuöljyä saa nyt myös biopohjaisina. Tyypillistä bioöljyille on, että öljy levitetään ohuesti vain kertaalleen. Se kannattaa huomioida purkkien hintoja vertailtaessa.

Nykyisin puuöljyn levittämiseen suositellaan siveltimen sijaan sientä. Sienellä öljyn saa painettua paremmin puuhun kiinni. Sekin säästää öljyä ja ympäristöä.

Vesiohenteinen puuöljy vaatii enemmän taitoa ja sillä tulee helpommin läikikäs pinta, tietää Tikkurilan tekninen asiantuntija Marianne Anttila.

– Liuotinohenteinen puuöljy antaa enemmän aikaa työstää, vesiohenteinen kuivuu nopeammin.

Mutta tuotteita voi käyttää ristiin. Jos on viime keväänä käyttänyt liuotinohenteista puuöljyä, ei mikään estä vaihtamasta nyt vesiohenteiseen – tai toisin päin.

Puuöljypurkissa valmistaja ilmoittaa muun muassa öljyn riittoisuuden. Eri valmistajien tuotteiden hintaa vertailtaessa, kannattaa vertailla myös valmistajan ilmoittamia tietoja riittoisuudesta. Osa valmistajista ilmoittaa tiedot erikseen kuluneelle ja uudelle puupinnalle. Kulunut pinta saattaa imeä kaksinkertaisen määrän öljyä. Marcus Ziemann / Yle

Vain sävytetty öljy suojaa puuta auringolta

Suomessa painekyllästetty puu on edelleen suosituin terassien ja portaiden rakenteissa. Tuore painekyllästetty lauta on kuitenkin märkä. Sen kuivumista pitää jaksaa odottaa mielellään seuraavaan kevääseen ennen ensimmäistä öljyämistä. Kevät ja alkukesä ovat parasta öljyämisaikaa, sillä ilmankosteus on silloin matalimmillaan.

Lämpökäsitelty puu voidaan öljytä heti uutena. Ilman käsittelyä sen väri haalistuu nopeasti. Yleensä yksi ja sama puuöljy käy kaikille puulaaduille.

Ulkokalusteet kannattaa suojata auringolta sävytetyllä puuöljyllä. Ainakin ensimmäisellä käsittelykerralla puuöljyssä olisi oltava mukana väriä.

– Se pigmentti suojaa auringolta. Kirkkaasta öljystä se UV-säteily menee läpi, Tikkurilan Anttila sanoo.

Puuöljyn pitäisi siis päästä tunkeutumaan puun sisälle, eikä jättää kalvoa. Valmistajat tietävät, että suomalaiset ovat vuodesta toiseen kalusteiden ”ylihoitajia”. Öljyä levitetään liikaa ja yleensä vielä liian usein.

Valmistajien asiantuntijat saavat puhelimessa jatkuvasti kuulla, kuinka asiakkaat kuvailevat, että he ”maalaavat” puuöljyllä. Moni levittää sävytettyä puuöljyä aivan liikaa tummempaa ja tasaisempaa värisävyä toivoessaan.

Imeytymätön puuöljy pitää pyyhkiä puun pinnasta pois. Se on kalliin puuöljyn tuhlausta.

Ja vielä yksi tyypillinen virhe.

Kevätauringon innostamat suomalaiset levittävät puuöljyä usein auringonpaisteessa. Öljyn sideaineet haihtuvat auringossa liian nopeasti, jolloin lopputulos kärsii. Haihtuvien yhdisteiden hengittäminenkään ei ole terveellistä.

Vastaöljyttyjen kalusteiden on järkevää antaa kuivua varjossa muutamia tunteja. Sen jälkeen pinnan voi halutessaan kiillottaa liinalla.