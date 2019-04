Panda Eriksson kyseenalaisti ensin sukupuolensa ja sitten kaiken muun – Nyt hän taistelee niiden puolesta, jotka eivät itse siihen pysty

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Kuka? Panda Eriksson, Trasek ry:n varapuheenjohtaja ja transaktivisti.

Syntynyt maaliskuussa 1991 Kemiönsaarella.

Ammatiltaan kulttuurituottaja. Opiskelee sukupuolentutkimuksen maisteriohjelmassa Åbo Akademissa ja luennoi Åbo Akademin avoimessa yliopistossa sukupuolen- ja transtutkimuksesta.

"Teininä tajusin, etten taida ollakaan sitä, mitä on ajateltu.

Ensimmäisen kerran aloin hahmottaa muunsukupuolisuutta, kun muunsukupuolinen ystäväni lähti prosessiin. Se avasi silmäni.

Vaikka se ei itseni kohdalla soittanutkaan mitään kelloja, näin, että on olemassa muitakin vaihtoehtoja. Binääriä voi haastaa, eikä trans tarkoita miestä mekossa, kuten olin lapsena ajatellut. Ei ole väliä, miltä näyttää. Tärkeintä on oma kokemus.

Kun aloin kyseenalaistaa sukupuoltani, aloin kyseenalaistaa kaikkea muutakin. Jos asia, jota olen pitänyt niin itsestäänselvänä, ei olekaan sitä, mitä olen ajatellut, niin mitä kaikkea muuta olen vain ottanut vanhemmiltani tai yhteiskunnalta vastaan?

Suurin kaapistatulo äidilleni oli kuitenkin se, että kerroin olevani vegaani.

Olisi hyvä, jos juridisen sukupuolen saisi korjattua jo lapsena. Panda Eriksson

Nykyinen translaki on vanhentunut. En haluaisi sanoa, että se on aikansa tuote, koska kyllä sitä kritisoitiin jo silloin, kun se astui voimaan vuonna 2003.

Suomen translaki ei kunnioita ihmisen autonomiaa. Se näkyy lain kaikissa kohdissa lisääntymiskyvyttömyydestä ikärajaan ja hoitoasetukseen.

Trasek (siirryt toiseen palveluun) ajaa lain kokonaisuudistusta.

Ensinnäkin pitäisi luopua lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksesta. Se ei ole mustavalkoinen kysymys. Hormonihoito jo itsessään voi tehdä ihmisestä lisääntymiskyvyttömän. Kaikki eivät halua hoitoja tai eivät kykene jostain lääketieteellisestä syystä niitä saamaan.

Lisäksi sukupuolen ilmaiseminen ja kokeminen on paljon laajempi asia kuin se, että hypätään johonkin toiseen kategoriaan. Niiden väliin mahtuu hirveän paljon erilaisia tarpeita, ja tällä hetkellä niitä ei kunnioiteta juuri ollenkaan.

Trasek ajaa myös sukupuolen juridista ja lääketieteellistä erottelua. Lain ei pitäisi määritellä lääketieteellistä puolta.

Olisi hyvä, jos juridisen sukupuolen saisi tarvittaessa korjattua jo lapsena. Lapsen pitäisi voida käyttää haluamaansa nimeä ja ilmaista haluamaansa sukupuoliroolia yhteiskunnassa. Kukaan ei aja lasten leikkaamista.

Translaki ei sido ketään muuta kuin transihmisiä. Siinä mielessä on hyvin vaikea ymmärtää, miksi kukaan vastustaisi sitä, että toinen ryhmä saisi enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä.

Translaki ei sido ketään muuta kuin transihmisiä. Panda Eriksson

Panda Erikssonin mukaan juridinen sukupuoli pitäisi voida korjata jo lapsena. Sami Kilpiö / Yle

Transihmiset kohtaavat erilaisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmia. Esimerkiksi transnaiset kohtaavat huomaavasti enemmän väkivallan uhkaa kuin muut. On vaikea sanoa, onko siinä kyse naisvihasta vai transfobiasta.

Minun henkilökohtaista elämääni vaikeuttavat eniten byrokraattiset asiat. Tulee kommenttia, olenko oikeassa vai väärässä vessassa. Jos on parta ja meikkiä, saatetaan huudella perään.

Usein tilanteet ovat jälkeenpäin ajatellen hirveän koomisia. Olen jäänyt lentokentällä turvatarkastuksessa jumiin, kun naisvirkailija on kehottanut minua menemään miesvirkailijalle, ja miesvirkailija näyttää täysin panikoivalta ja huitoo takaisin naisvirkailijan luo. Jonossa on viisikymmentä ihmistä ja välissä hämmentynyt transihminen.

Niistä on tullut myöhemmin hauskoja tarinoita, mutta tottakai ne tilanteet ovat olleet siinä hetkessä hyvin ahdistavia.

Sukupuoli määritellään sen perusteella, mitä kätilö näkee jalkojen välissä. Panda Eriksson

Sukupuoli ei ole biologisena asiana yksiselitteinen. Sukupuolen juridiikka perustuu tällä hetkellä pelkästään biologiaan. Eihän kukaan tee meidän lapsille esimerkiksi mitään kromosomitestejä. Sukupuoli määritellään sen perusteella, mitä kätilö näkee jalkojen välissä.

Trasek kannattaa tällä hetkellä kolmannen sukupuolen kirjaamista lakiin. Emme ole kirjoittaneet siitä virallista kantaa, koska pitkään on ollut auki, mitä yhteisö itse haluaa.

Kaikki ovat aika pitkälti yhtä mieltä siitä, että henkilötunnuksen pitäisi olla sensitiivinen tai neutraali. Kun miettii kansainvälistä juridista perinnettä, kolmas kategoria on lakiteknisesti oletettavasti ainoa mahdollisuus. Siksi se on ehdottomasti pidettävä välitavoitteena, vaikka koko juridisen sukupuolen tarpeellisuutta voidaan pitkällä aikavälillä kyseenalaistaa.

Kolmannen sukupuolen pitäisi ehdottomasti olla ihmisen itse valitsema. Kategoriaa ei pitäisi vain lykätä syntymässä intersukupuolisille, koska silloin se ei todellakaan aja itsemääräämisoikeutta. Monet intersukupuoliset ovat kuitenkin naisia tai miehiä.

Panda Erikssonia väsyttää taistella siitä, onko hänellä oikeus olla olemassa. Sami Kilpiö / Yle

En tiedä, tajuavatko kaikki, että me ollaan oikeita ihmisiä. Panda Eriksson

Olen ollut viime kesäkuusta asti sairauslomalla uupumuksen takia. En tietenkään syytä siitä transaktivismia, mutta olen huomannut, että kyllä se uuvuttaa kovasti. Keskustelu meni vähän liian henkilökohtaiseksi. Pistin ehkä vähän liikaa itseäni mukaan.

Keskustelun taso on tappelua siitä, onko mulla ja muilla muunsukupuolisilla oikeutta olla olemassa tai onko meillä oikeutta korjaushoitoihin. Asetelma on jo lähtökohtaisesti epätasainen, jos toinen joutuu keskustelemaan oikeudestaan olla olemassa ja toisella on vain mielipide.

Nytkin eduskuntaan valittiin ihmisiä, jotka ovat transutelleet ihmisiä Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) tai julkaisseet muita transfobisia kannanottoja ja mielipiteitä.

En tiedä, tajuavatko kaikki, että me ollaan oikeita ihmisiä. Ei tämä ole mikään mielenterveyskysymys tai mikään läppä.

On minun vuoroni ottaa iskut vastaan. Panda Eriksson

Yksi nuori kertoi minulle, ettei hän ikinä juo vettä koulupäivän aikana. Hänen koulussaan on vain yksi sukupuolineutraali vessa, mutta se on invavessa ja sen ovi on lukossa. Opettajat ovat sitä mieltä, ettei hän saa käyttää sitä, koska hän ei käytä pyörätuolia.

Vaikka kuinka heitettäisiin läppää pikkuasioista valittavista sukupuoliseikkailijoista, niin meillä on ihan oikeasti nuori, joka ei suostu enää juomaan vettä.

Se menee mussa niin syvälle, etten voi olla tekemättä mitään.

On minun vuoroni ottaa iskut vastaan. Minua suojeltiin silloin, kun en ollut valmis, ja haluan, että ne ihmiset, jotka edelleen kipuilevat tämän asian kanssa, saisivat olla rauhassa.

Se on etuoikeuskysymys, niin juustoisen feministiseltä kuin se kuulostaakin."

Panda Eriksson ajattelee, että nyt on hänen vuoronsa puolustaa niitä, jotka eivät vielä siihen pysty. Sami Kilpiö / Yle

Tästä on kyse Cis-sukupuolisuus tarkoittaa ihmistä, joka ei koe ristiriitaa hänelle syntymässä määrätyn sukupuolen kanssa.

Intersukupuolisuus tarkoittaa tilaa, jossa ihmistä ei ulkoisten ominaisuuksien perusteella pysty määrittelemään mieheksi tai naiseksi.

Muunsukupuolinen on henkilö, joka ei koe "naisen" tai "miehen" kuvaavan sukupuoltaan. Jotkut kokevat olevansa jotain siltä väliltä, jotkut jotain aivan muuta.

Transsukupuolinen on ihminen, jonka sukupuoli ei vastaa hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Lähde: Trasek ry (siirryt toiseen palveluun)

