Herätys: Rökäletappio vie keskustalta miljoonia, neljä tarinaa työssäkäyvien luottokorttikierteestä, sää viilenee hetkellisesti

Rökäletappio eduskuntavaaleissa leikkaa keskustan puoluetukea miljoonilla

Keskustan historiallisen huono tulos eduskuntavaaleissa pakottaa puolueen kovalle kulukuurille. Keskusta menetti vaaleissa 18 kansanedustajapaikkaa, joten puolueelle maksettava puoluetuki vähenee yli 2,5 miljoonalla eurolla vuodessa. Vaalien voittajat SDP, vihreät ja vasemmistoliitto puolestaan kasvattavat tukipottiaan roimasti.

Siirtotyöläiset puurtavat Qatarin stadion-rakennustyömailla

Kaikkien Qatarin jalkapallostadioneiden on määrä valmistua kaksi vuotta ennen MM-kisojen alkua. Jari Kärkkäinen / Yle

Qataria on arvosteltu vuoden 2022 jalkapallon MM-kisoja rakentavien siirtotyöntekijöiden huonosta kohtelusta. Nyt he kertovat Ylelle arjestaan harvinaisessa haastattelussa. Olosuhteet ovat karut, kuumuus piinaa, lääkäriin on vaikea päästä – ja koti-ikäväkin vaivaa.

Neljä tarinaa työssäkäyvien luottokorttikierteestä

Jopa työssäkäyvien voi olla vaikea päästä luottokorttilaskuista eroon. AOP

Myös työssäkäyvillä voi olla vaikea päästä luottokorttilaskuista pysyvästi eroon, vaikka niitä lyhentäisikin. Tuskaa lisää luottokorttien lisäksi erilaiset osamaksut, luottolimiitit ja kulutusluotot. Pahimmillaan laskut voivat johtaa velkaantumiseen ja luottotietojen menetykseen. Yle kertoo neljän vaikeuksissa painivan ihmisen tarinan.

Sää viilenee aavistuksen

Perjantai on hieman edellisiä päiviä viileämpi. Pilvisyys lisääntyy, kun lännestä lähestyy säärintama. Etelässä lämpötila on 15 asteen molemmin puolin ja pohjoisessa lämpötila kohoaa päivällä parhaimmillaan 10 asteeseeen. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.