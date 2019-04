Kranaatinheittimet moukaroivat Tripolia torstaina – taisteluissa kuollut jo yli 200 ihmistä

Kranaatinheittimet moukaroivat Libyan pääkaupunkia Tripolia torstaina myöhään iltaan asti, kertoo uutistoimisto Reuters.

Entisen armeijan kenraalin Khalifa Haftarin johtaman Libyan kansallisen armeijan LNA:n joukkojen hyökkäykset pääkaupunkiin ovat jatkuneet nyt kahden viikon ajan. Reutersin mukaan torstain pommitukset osuivat lähelle sairaalaa.

Keskiviikkona seitsemän ihmistä kuoli, kun raketinheittimellä osuttiin tiheään asutulle alueelle Tripolissa. Haftarin komennuksessa joukot ovat kiistäneet ampuneensa asuinalueille.

WHO:n mukaan taisteluissa on kuollut 205 ihmistä, joista 19 on siviilejä. Lisäksi yli 900 on loukkaantunut.

