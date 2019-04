Trump ei saanut puhtaita papereita Venäjä-raportista, demokraatit harkitsevat seuraavaa siirtoaan – lue tästä raportin jälkipuinnin pääkohdat

Yhdysvalloissa julkaistiin torstaina lyhennetty versio (siirryt toiseen palveluun) erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan kiistellystä loppuraportista. Demokraatit pitävät presidentti Donald Trumpia koskevia löydöksiä raportissa vakavina, mutta he ovat yhä erimielisiä mahdollisten virkasyytteiden ajamisesta.

Kokosimme pääkohdat raportin jälkipuinnista.

Mitä uutta julkaisu paljasti?

Maaliskuussa valmistunut raportti keskittyi presidentti Trumpin vuoden 2016 presidentinvaalikampanjaan ja sen Venäjä-kytköksiin. Lisäksi raportti selvitti, oliko presidentti yrittänyt estää oikeuden toteutumista ja tutkintaa.

Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr oli jo aiemmin toimittanut julkisuuteen oman tulkintansa ja tiivistelmänsä raportin annista, mutta demokraatit olivat syyttäneet Barria raportin päätelmien kaunistelusta.

Nyt muokattuna julkaistu raportti arvioi, että Trumpin kampanjaväki toivoi saavansa vetoapua Venäjältä mutta ei syyllistynyt salaliittoon. Trump itse pyysi toistuvasti kampanjan aikana alaisiaan etsimään käsiinsä hänen vastaehdokkaansa, demokraattien Hillary Clintonin kadonneet sähköpostit.

William Barr Erik S. Lesser / AOP

Raportin mukaan Trumpin yritykset vaikuttaa Venäjä-tutkintaan epäonnistuivat lähinnä siksi, että hänen alaisensa kieltäytyivät tottelemasta Trumpin käskyjä.

Raportti ei tee lopullista johtopäätöstä siitä, syyllistyikö Trump oikeudenkäytön estämiseen Venäjä-tutkinnassa vai ei. Mueller listaa raportissa kymmenen tapausta, joissa Trump pyrki estämään oikeuden toteutumista.

Hän ei löytänyt riittävästi näyttöä Trumpin syyttämiseksi oikeuden estämisestä, mutta hän ei myöskään vapauttanut tätä epäilyistä. Mueller huomauttaa, että kongressi voi edelleen todeta Trumpin syylliseksi oikeudenkäytön estämiseen.

Raportin värikkäimpiin kohtiin kuuluu kuvaus, jossa kerrotaan Trumpin reaktiosta hänen saadessaan tietää erikoissyyttäjän nimittämisestä.

– Hyvä jumala. Tämä on kauheaa. Tämä on presidenttikauteni loppu. Olen kusessa, Trump oli sanonut.

Trumpin huoli vaikuttaa raportin mukaan liittyneen siihen, että pitkäkestoinen tutkinta todennäköisesti veisi tilaa julkisuudessa ja haittaisi siten hänen muuta politiikkaansa.

Miten presidentti Trump reagoi?

Presidentti Trump kommentoi raportin julkistusta uhmakkaasti Twitterissä.

– Ei vehkeilyä. Ei estämistä. Vihaajille ja radikaaleille vasemmistodemokraateille: Peli ohi, Trump tviittasi.

– Olisin voinut erottaa kaikki, myös Muellerin, Trump julisti.

Nancy Pelosi Andy Rain / AOP

Miten Trumpin vastustajat reagoivat raporttiin?

Demokraattien mielestä tutkinnan löydökset ovat paljon vakavampia kuin mitä alunperin on luultu.

Kongressin demokraattijohtajien Nancy Pelosin ja Chuck Schumerin mukaan raportti antaa "häiritsevän kuvan presidentistä, joka on punonut petoksen, valheiden ja epäsopivan käytöksen verkkoa ja toiminut kuin laki ei koskisi häntä".

Trumpin hallinto yritti ennakolta vaikuttaa puolueellisesti yleisön näkemyksiin Muellerin raportista, edustajainhuoneen puheenjohtaja Pelosi arvosteli.

Pelosi syytti suoraan oikeusministeri Barria. Barrin julkisuuteen aiemmin toimittaman lyhyen tiivistelmän mukaan presidentti ei ollut syyllistynyt oikeuden estämiseen, vaikka näin suoraviivaista päätelmää Mueller itse ei tee.

Demokraatit haluavat kuulla Muellerilta itseltään, miksi hän ei täysin vapauttanut Trumpia epäilyistä oikeuden estämisestä.

Demokraatit ovat epäilleet Valkoista taloa lähellä olevan Barrin tulkintoja ja vaatineet toistuvasti koko raporttia nähtäväkseen tai julki.

Miksi raporttia ei ole vieläkään saatu julkaistua kokonaisuudessaan?

Oikeusministeri Barr ei ole ollut halukas julkaisemaan raporttia sellaisenaan suurelle yleisölle, koska raportissa on salassapidettävää tietoa. Raportista julkaistiin nyt karsittu versio.

Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti New York Times on kuvannut jutussaan (siirryt toiseen palveluun), mitä kaikkea karsitusta versiosta on siistitty.

Eräät kongressin jäsenet, kuten puolueiden johtohahmot ja kongressin oikeus- ja tiedustelukomiteat, saavat tutustua Muellerin raportin julkisuudelta salassa pidettyyn versioon ensi viikolla.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Pallo on nyt kongressilla.

Suhtautuminen eri jatkotoimiin, kuten virkarikossyytteiden ajamiseen presidenttiä vastaan, jakaa demokraatteja. Asiantuntijat eivät kuitenkaan pidä virkarikossyytteitä todennäköisinä.

Demokraattien vasen siipi on ollut virkarikossyytteiden kannalla. Demokraattijohtaja Pelosi on kuitenkin toistuvasti torjunut virkasyytteiden ajamisen, jos perusteet niille eivät ole riittävän raskauttavia.

Demokraattien johtohahmo kongressissa Steny Hoyer kertoi uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun), ettei valtakunnanoikeusprosessi juuri nyt kannata.

– Vaalit järjestetään puolentoista vuoden päästä. Amerikan kansa antaa oman arvionsa, hän sanoi.

Yhdysvaltain seuraavat presidentinvaalit järjestetään ensi vuonna. Myös Trump saattaa pyrkiä hyödyntämään raporttia omassa kampanjassaan.

Oikeusministeri Barrin on määrä todistaa lakivaliokunnalle toukokuun alussa. Demokraatit haluvat myös Muellerin todistamaan Barrin jälkeen.

Yhdysvalloissa on vireillä myös muita Trumpin toimiin liittyviä tutkintoja. New Yorkissa liittovaltion syyttäjät perkaavat Trumpin liiketoimia.

Lue myös:

Trump: "Olisin voinut erottaa kaikki, myös Muellerin" – Yle seurasi raportin julkistamista

Muellerin raportti julkaistaan – kiinnitä huomio näihin viiteen kohtaan

Lähteet: Reuters, AP